Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря

Вас ждут два погружения на глубину до 10 метров в местах с чистейшей водой, подводными пещерами и удивительными обитателями морских глубин.
Описание водной прогулки
Погружение в подводный мир Египта
Египет — это удивительное место, где каждый, будь то опытный дайвер или новичок, сможет насладиться красотой подводного мира. Здесь вас ждут:
- Два погружения на глубину до 10 метров;
- Обед и безалкогольные напитки;
- Плавание с маской и ластами на живописном коралловом рифе;
- Отдых на яхте.
Уникальные возможности для дайвинга
Чистая и прозрачная вода Красного моря открывает перед вами невероятные возможности. Вы сможете увидеть не только красочные кораллы, но и удивительных рыб, которые обитают в этих водах. Каждое погружение — это возможность открыть для себя новые подводные пещеры и насладиться разнообразием морской жизни.
Подготовка к погружению
Перед началом приключения вам будет предоставлен инструктаж от опытных специалистов, которые помогут вам освоить основные навыки и правила безопасности. Это отличная возможность научиться чему-то новому и почувствовать себя уверенно под водой.
Что взять с собой
Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой:
- Воду;
- Солнцезащитный крем;
- Полотенце;
- Головной убор.
Заключение
Погружение в подводный мир Египта — это не только увлекательное занятие, но и возможность насладиться красотой природы. Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и откройте для себя новые горизонты!
Ежедневно 08:30 до 16:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+ (с погружением)
|от $22
|Взрослый 12+ (без погружения)
|от $20
|Детский от 6 до 11 лет (без погружения)
|от $15
|Детский до 5 лет (без погружения)
|$0
|Детский от 5 до 11 лет (без погружения)
|$13
|Детский до 4 лет (без погружения)
|от $0
|Взрослый +11 (с погружением)
|$26
|детский билет со сноркелингом
|$13
|Взрослый 13+ (с погружением)
|$23
|Детский от 5 до 12 лет (без погружения)
|$12
|Взрослый 12+ (2 погружения)
|$30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Сопровождение профессионального инструктора
- Снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отдаленных районов (уточняйте)
- Сафага (Сома-бай) - 10$/пассажир
- Видео - и фотосъемка вашего погружения
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
- Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Погружение в 2х местах максимум по 10 минут каждое если вы в первый раз. Будьте готовы
Дайвинг и снорклинг на двух красивых рифах. Инструктор тоже очень классный
Этоо был первый опыт дайвинга и он был прекрасным!