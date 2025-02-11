Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря

Красное море и его рифы словно созданы для дайвинга! Красочный подводный мир завораживает, и каждое погружение открывает его вам с новой стороны. Мы с вами отправимся на прогулку на белоснежной яхте.

Вас ждут два погружения на глубину до 10 метров в местах с чистейшей водой, подводными пещерами и удивительными обитателями морских глубин.
4.8
82 отзыва
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Дайвинг в Хургаде - красоты подводного мира Красного моря
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание водной прогулки

Погружение в подводный мир Египта

Египет — это удивительное место, где каждый, будь то опытный дайвер или новичок, сможет насладиться красотой подводного мира. Здесь вас ждут:

  • Два погружения на глубину до 10 метров;
  • Обед и безалкогольные напитки;
  • Плавание с маской и ластами на живописном коралловом рифе;
  • Отдых на яхте.

Уникальные возможности для дайвинга

Чистая и прозрачная вода Красного моря открывает перед вами невероятные возможности. Вы сможете увидеть не только красочные кораллы, но и удивительных рыб, которые обитают в этих водах. Каждое погружение — это возможность открыть для себя новые подводные пещеры и насладиться разнообразием морской жизни.

Подготовка к погружению

Перед началом приключения вам будет предоставлен инструктаж от опытных специалистов, которые помогут вам освоить основные навыки и правила безопасности. Это отличная возможность научиться чему-то новому и почувствовать себя уверенно под водой.

Что взять с собой

Чтобы ваше путешествие прошло комфортно, не забудьте взять с собой:

  • Воду;
  • Солнцезащитный крем;
  • Полотенце;
  • Головной убор.

Заключение

Погружение в подводный мир Египта — это не только увлекательное занятие, но и возможность насладиться красотой природы. Присоединяйтесь к этому захватывающему приключению и откройте для себя новые горизонты!

Ежедневно 08:30 до 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+ (с погружением)от $22
Взрослый 12+ (без погружения)от $20
Детский от 6 до 11 лет (без погружения)от $15
Детский до 5 лет (без погружения)$0
Детский от 5 до 11 лет (без погружения)$13
Детский до 4 лет (без погружения)от $0
Взрослый +11 (с погружением)$26
детский билет со сноркелингом$13
Взрослый 13+ (с погружением)$23
Детский от 5 до 12 лет (без погружения)$12
Взрослый 12+ (2 погружения)$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Снаряжение для дайвинга и снорклинга
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
  • Трансфер из отдаленных районов (уточняйте)
  • Сафага (Сома-бай) - 10$/пассажир
  • Видео - и фотосъемка вашего погружения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30 до 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
  • Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 82 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
9
3
2
2
1
1
А
11 фев 2025
Все здорово (виды, дайвинг и обед), только из-за сильной волны слегка укачало.
L
10 фев 2025
Здравствуйте, забрали вовремя, заявленая программа выполнена команда старалась, русскоязычный инструктаж был все хорошо, все понятно. Обед вкусный без всяких изысков. за приемлемые деньги всё хорошо и команда и сам дайвинг и в целом экскурсия!!!
Ю
4 фев 2025
За 21$ считаю очень хорошим и выгодным развлечением. Рыбок много, кораллы массивные, акул не замечено.
Погружение в 2х местах максимум по 10 минут каждое если вы в первый раз. Будьте готовы
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что народу будет много, профи похватают экипировку с костюмами и уплывут, вам же придётся ждать пока они вернутся и отдадут костюм. Новички погружаются подвое с инструктором, который на всех 1. Всё очень долго. В общем и целом, всё путешествие будете чиллить на яхте (дайвинг/снорклинг из них мин 20), рекомендую взять с собой напитки. Обед плотный и нормальный. Команда- приветливые ребята.
Фотографы криворукие, просят с кого-то 20, с кого-то 30, лучше снимать на свою камеру.
Ставлю 5 звезд исходя из того что у нас дайвинг дороже и такой флоры с фауной не увидишь.

Ю
2 фев 2025
А
18 янв 2025
Все круто. Но на берег вернулись не в 16, а где-то в 17 часов.
Дайвинг и снорклинг на двух красивых рифах. Инструктор тоже очень классный
С
13 янв 2025
Н
12 янв 2025
Отличная экскурсия, ребята - молодцы, очень стараются.
А
10 янв 2025
За эти деньги, я бы так каждый день делал. Покатали, накормили, понгрузились, потусили на острове. Рекомендую всем. Только мало времени на погружение, увы. Все равно 5 ставлю, атмосфера топ, ребята инструктора очень крутые
G
22 ноя 2024
D
1 ноя 2024
А
24 окт 2024
Н
10 окт 2024
Все очень понравилось, начиная от оперативного оформления экскурсии (мы обратились в последний момент накануне экскурсии) до хорошей организации. Утром нас забрали, привезли к месту посадки на корабль. Первым пунктом была
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поездка к месту обитания дельфинов, очень здорово было увидеть стайки дельфинов:)
Затем была остановка на рифах, кто-то плавал с масками, кто-то погружался с аквалангом. Потом был обед, приготовлен хорошо, едой остались довольны. Затем была вторая остановка на рифах.
Во время экскурсии с нами присутствовал оператор, делал фото и видео на корабле и под водой, а также фото дельфинчиков.
Команда на корабле очень старалась, хорошо работают, молодцы. И отдельное большое спасибо инструктору по дайвингу Сэму, действовал профессионально и спокойно.
Экскурсия понравилась, всё супер.

А
7 окт 2024
Внимательный персонал и инструктора. Комфортабельная яхта. Вкусный обед.
О
29 сен 2024
Отличная экскурсия, ребята супер-молодцы, вовремя забрали из отеля, подробно и понятно рассказали про дайвинг, один инструктор на двоих человек. Было совсем не страшно и ужасно интересно! Отличный обед на яхте и, ещё много раз скажу, коллектив тренеров, фотографы, капитан, повара - очень классные! Очень рада, что выбрала именно эту команду!
Этоо был первый опыт дайвинга и он был прекрасным!
К
21 сен 2024

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