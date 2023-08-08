Экскурсия в Луксор из Хургады: посетите величественный Храм царицы Хатшепсут
Красота и величие Луксора восхищали путешественников за тысячи лет. Монументальные храмы, статуи богов и усыпальницы фараонов до сих пор поражают воображение.
Город разделен рекой Нил на две части: Город живых на восточном берегу и Город мертвых — некрополь фараонов на западном берегу.
В поездке вы также сможете насладиться прекрасными горами, Могучим Голубым Нилом и его зелеными берегами, окруженными золотыми песками пустыни.
Город разделен рекой Нил на две части: Город живых на восточном берегу и Город мертвых — некрополь фараонов на западном берегу.
В поездке вы также сможете насладиться прекрасными горами, Могучим Голубым Нилом и его зелеными берегами, окруженными золотыми песками пустыни.
Ближайшие даты:
8
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даты
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Переправа по Нилу на обед (бесплатно)
- Колоссы Мемнона
- Долина царей (посещение усыпальниц)
- Храм царицы Хатшепсут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город «Живых».
- Карнакский храм — самый большой из сохранившихся храмовых комплексов с общей площадью более 80 гектаров. Это не просто отдельное строение, а целый храмовый город. Каждый фараон дополнял храм своими сооружениями, стремясь придать им еще больше великолепия и монументальности. Здесь вы полностью погружаетесь в атмосферу древних веков, ощущая историю настолько реально, будто становитесь частью учебника истории Древнего мира.
На территории комплекса вы увидите:
- Аллея сфинксов.
- Святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем.
- Статуя священного жука скарабея.
- Священное озеро.
- Гипостильный зал.
- Двор обелисков.
- Город «Мертвых».
- Долина царей, также известная как Долина фараонов, является знаменитым «Городом мертвых», где несколько поколений фараонов были погребены в течение пяти веков. Это величественное кладбище на скалистых участках Египта, где в период Нового царства были построены гробницы для фараонов. Именно здесь, в 1922 году, была обнаружена могила Тутанхамона, с его сокровищами и загадками, которые до сих пор удивляют умы исследователей.
- Храм царицы Хатшепсут — величественный памятник, созданный царицей после смерти фараона Тутмоса ІІ. Он высечен в скале и впечатляет своими размерами и украшениями. Все, что напоминало о царице, было уничтожено, но современные археологи восстановили его величие.
- Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так в честь героя Трои Мемнона, хотя на самом деле они изображали фараона Аменхотепа III. Статуи находились у входа в его храм. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда солнечные лучи падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Хотя статуя была починена римским императором и перестала издавать звуки, название «Поющие колоссы Мемнона» осталось до сегодняшнего дня.
Важная информация:
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади Бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт; удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля); деньги на личные расходы; телефон или камеру; напитки.
Ежедневно в 4-30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту Хургада-Луксор-Хургада
- Обед
- Входные билеты на указанные достопримечательности
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага
- Посещение гробниц Тутанхамона, Рамзеса V и VI, Сети I
- Посещение Бананового острова
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 4-30 утраЭкскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади Бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля) деньги на личные расходы телефон или камеру напитки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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