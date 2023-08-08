Автобусная экскурсия в Луксор из Хургады: встреча с историей и культурой Египта
Луксор — столица фараонов, где можно ощутить веяние уникальной египетской культуры. Этот город-музей под открытым небом сохраняет треть архитектурных памятников Древнего мира. Монументальные храмы, статуи богов и усыпальницы фараонов поражают воображение.
Река Нил разделяла город на две части: восточный берег — «Город живых», западный берег — «Город мертвых».
Вместе с достопримечательностями вы увидите чудесные горы, Могучий Голубой Нил и его зеленые берега, окруженные золотыми песками пустыни.
Река Нил разделяла город на две части: восточный берег — «Город живых», западный берег — «Город мертвых».
Вместе с достопримечательностями вы увидите чудесные горы, Могучий Голубой Нил и его зеленые берега, окруженные золотыми песками пустыни.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Переправа по Нилу на обед (бесплатно)
- Колоссы Мемнона
- Долина цариц (посещение усыпальниц)
- Храм царицы Хатшепсут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город «Живых».
- Путешествуя по территории Карнакского храма, вам открывается невероятный мир красоты и духовной глубины. Вас встречает аллея сфинксов, стражи истории, которые сияют своей величественной присутствием. Продолжая путь, вы попадаете в священный святых Карнакского храма — скрытую великолепие комнату с алтарем, где таинственные обряды и духовная сила окутывают вас своим присутствием. Удивительная статуя священного жука скарабея, символ вечного цикла жизни, встречает вас с мудрым взглядом и непостижимыми тайнами.
- Рядом простирается священное озеро, воды которого носят в себе зарождение и очищение, создавая ощущение гармонии и покоя. Затем вы оказываетесь в гипостильном зале, где величественные колонны поддерживают небесный свод, создавая великолепный архитектурный шедевр. В каждой детали вы встречаете отпечаток вековой мудрости и искусства. И, наконец, двор обелисков распахивает перед вами двери величия и мощи. Эти возвышенные столпы, свидетели древней истории, приковывают взгляд своей неподвижностью, наполняя сердце благоговением перед прошлыми эпохами.
- Город «Мертвых».
- Проникая в таинственный «Город Мертвых», вы смело ступаете на землю, где веками покоились древние фараоны и их близкие. Самые потрясающие виды открываются перед вами в Долине цариц — непревзойденной величием и грацией. Это место, где прекрасные фараоновы невесты находили свой последний покой, окруженные великолепием искусства и символики.
- А вот Храм царицы Хатшепсут возносится перед вами как воплощение величия женской мощи и стойкости. Внушительный и величественный, этот храм, высеченный в скалах, словно утверждает превосходство женской духовности и правления. В его размерах и деталях таится неиссякаемый источник вдохновения и рассказывает историю одной из самых удивительных женщин в истории.
- И необходимо обратить внимание на Колоссы Мемнона, огромные статуи, величественно возвышающиеся перед вами. Сказочные фигуры, привлекающие внимание с первого взгляда, они хранят в себе истории и легенды, окутанные пеленой загадочности. Знаменитые поющие колоссы, которые вдохновляли поколения свидетелей своим магическим звучанием, наполнят ваше сердце трепетом перед древними временами.
Важная информация:
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт; удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля); деньги на личные расходы; телефон или камеру; напитки.
Ежедневно в 4-30 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту Хургада-Луксор-Хургада
- Обед
- Входные билеты на указанные достопримечательности
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага
- Посещение Бананового острова
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 4-30 утраЭкскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возврат к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля) деньги на личные расходы телефон или камеру напитки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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