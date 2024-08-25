7 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$76 за человека
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Вас ждет увлекательная водная прогулка на яхте из Хургады к пляжу Hula-Hula на острове Гифтун. Снорклинг, обед на яхте и гавайская атмосфера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
$31 за человека
7 часов
Водная прогулка
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$22 за человека
8 часов
Водная прогулка
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
$60 за человека
7 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГена25 августа 2024Хочу поблагодарить лучшего гида Романа за прекрасный отдых в Египте(Хургаде) . Обратились к нему за экскурсией в хула хула и
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
- ЕЕлена12 января 2023Неплохая экскурсия с отличным экскурсоводом, рассказывала все очень интересно, эмоционально! Маршрут так себе, если с Эль-Гуной все понятно, то поплавать
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Водные для детей»
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