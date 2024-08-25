Водные для детей – экскурсии в Хургаде

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные для детей» в Хургаде, цены от $22. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
14 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$76 за человека
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
1 отзыв
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Вас ждет увлекательная водная прогулка на яхте из Хургады к пляжу Hula-Hula на острове Гифтун. Снорклинг, обед на яхте и гавайская атмосфера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
$31 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
9 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$22 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
$60 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
7 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
$22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гена
    25 августа 2024
    Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
    Хочу поблагодарить лучшего гида Романа за прекрасный отдых в Египте(Хургаде) . Обратились к нему за экскурсией в хула хула и
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    ничуть не пожалели. Дальнейшие свои прогулки по городу тоже доверили ему. Все рассказал, все показал. Гид также очень хорошо знает русский язык, поэтому для русских путешествие тоже пройдет комфортно. Очень рады, что нашли такого отзывчивого Гида, который помог окунуться в египетскую атмосферу 👍👍👍👍

  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
  • Е
    Елена
    12 января 2023
    Эль-Гуна - египетская Венеция
    Неплохая экскурсия с отличным экскурсоводом, рассказывала все очень интересно, эмоционально! Маршрут так себе, если с Эль-Гуной все понятно, то поплавать
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    на батискафе и с маской привезли к ничем ни примечательным кораллам, они были даже не цветные, рыбки около тоже буквально двух-трех видов. Но в целом съездить можно, ведь в Хургаде все равно нечего делать.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Водные для детей»

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  1. Дайвинг в Хургаде в мини-группе
  2. Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
  3. Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
  4. Эль-Гуна - египетская Венеция
  5. Групповая поездка на остров Парадайз
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в сентябре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Водные для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 22 до 76. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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