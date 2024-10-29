Описание водной прогулки
Путешествие на яхте
В 8:00 вас заберут из отеля и доставят в порт, где начнется ваше увлекательное морское приключение. Наш дружелюбный экипаж на борту яхты покажет вам самые живописные коралловые рифы, организует рыбалку и остановки на островах для отдыха. Расслабьтесь и насладитесь атмосферой, слушая шум морских волн.
Удобства на борту
На яхте вас ожидает вкусный обед, а прохладительные напитки будут доступны в течение всего дня. Это идеальная возможность провести время с близкими и насладиться красотой природы.
Что взять с собой
Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, не забудьте взять с собой:
- Фото- и видеокамеру
- Головной убор
- Полотенце
- Купальник или плавки
- Солнцезащитный крем
Важно знать
Почувствуйте себя особенным, отправившись на индивидуальную морскую прогулку на яхте вместе с вашими близкими. Мы проведем время весело, плавая в море и наслаждаясь видами коралловых рифов и других чудес Красного моря.
Возвращение
В 16:00 вас ожидает обратный трансфер в отель, где вы сможете поделиться впечатлениями от незабываемого дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы проведем весело время
- Плавая в море и наслаждаясь видом на коралловые рифы и другие чудесные виды Красного моря
Что включено
- Трансферы из отеля и обратно.
- Аренда яхты и экипажа.
- Маски и ласты для плавания.
- Обед и напитки.
- Остановки для сноркилинга.
- Мини рыбалка.
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей Сахл Хашиш, Макади: +10$ в обе стороны за группу от 1 до 10 гостей.
- Трансфер из отелей Сома-Бей, Сафага: +20$ в обе стороны за группу от 1 до 10 гостей.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- По договорённости с организатором. Вы можете обсудить его в заказе до предоплаты