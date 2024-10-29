Частная прогулка на лодке в Хургаде

Частная прогулка на лодке в Хургаде
Частная прогулка на лодке в Хургаде
Частная прогулка на лодке в Хургаде
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание водной прогулки

Путешествие на яхте

В 8:00 вас заберут из отеля и доставят в порт, где начнется ваше увлекательное морское приключение. Наш дружелюбный экипаж на борту яхты покажет вам самые живописные коралловые рифы, организует рыбалку и остановки на островах для отдыха. Расслабьтесь и насладитесь атмосферой, слушая шум морских волн.

Удобства на борту

На яхте вас ожидает вкусный обед, а прохладительные напитки будут доступны в течение всего дня. Это идеальная возможность провести время с близкими и насладиться красотой природы.

Что взять с собой

Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, не забудьте взять с собой:

  • Фото- и видеокамеру
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Купальник или плавки
  • Солнцезащитный крем

Важно знать

Почувствуйте себя особенным, отправившись на индивидуальную морскую прогулку на яхте вместе с вашими близкими. Мы проведем время весело, плавая в море и наслаждаясь видами коралловых рифов и других чудес Красного моря.

Возвращение

В 16:00 вас ожидает обратный трансфер в отель, где вы сможете поделиться впечатлениями от незабываемого дня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы проведем весело время
  • Плавая в море и наслаждаясь видом на коралловые рифы и другие чудесные виды Красного моря
Что включено
  • Трансферы из отеля и обратно.
  • Аренда яхты и экипажа.
  • Маски и ласты для плавания.
  • Обед и напитки.
  • Остановки для сноркилинга.
  • Мини рыбалка.
Что не входит в цену
  • Трансфер из отелей Сахл Хашиш, Макади: +10$ в обе стороны за группу от 1 до 10 гостей.
  • Трансфер из отелей Сома-Бей, Сафага: +20$ в обе стороны за группу от 1 до 10 гостей.
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • По договорённости с организатором. Вы можете обсудить его в заказе до предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
На машине
4 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$11 за человека
Хургада: самое главное за 5 часов
На машине
скидка
20%
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Завтра в 20:00
31 окт в 15:00
70$56 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
На машине
5 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Сегодня в 06:00
Завтра в 01:30
$22 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
ХорошоТам