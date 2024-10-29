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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Путешествие на яхте

В 8:00 вас заберут из отеля и доставят в порт, где начнется ваше увлекательное морское приключение. Наш дружелюбный экипаж на борту яхты покажет вам самые живописные коралловые рифы, организует рыбалку и остановки на островах для отдыха. Расслабьтесь и насладитесь атмосферой, слушая шум морских волн.

Удобства на борту

На яхте вас ожидает вкусный обед, а прохладительные напитки будут доступны в течение всего дня. Это идеальная возможность провести время с близкими и насладиться красотой природы.

Что взять с собой

Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, не забудьте взять с собой:

Фото- и видеокамеру

Головной убор

Полотенце

Купальник или плавки

Солнцезащитный крем

Важно знать

Почувствуйте себя особенным, отправившись на индивидуальную морскую прогулку на яхте вместе с вашими близкими. Мы проведем время весело, плавая в море и наслаждаясь видами коралловых рифов и других чудес Красного моря.

Возвращение

В 16:00 вас ожидает обратный трансфер в отель, где вы сможете поделиться впечатлениями от незабываемого дня.