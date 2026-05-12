Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид

Открыть историю и культуру Древнего Египта, увидеть сфинкса, побывать на фабриках парфюма и папируса
Мы откроем для вас Древний Египет во всей красе: с пирамидами, мумиями, сокровищницами фараонов и старинными папирусами. Вы побываете в Гизе, увидите Большого Сфинкса и посетите новый музей.

А ещё послушаете чарующие восточные запахи на фабрике парфюмерии и рассмотрите картины на папирусах.
Описание экскурсии

  • Пирамиды Гизы с усыпальницами фараонов, в том числе пирамида Хеопса — единственное из Семи чудес света, дошедшее до наших дней.
  • Большой Сфинкс — мифическое существо с телом льва и лицом человека.
  • Большой Египетский музей в Гизе — крупнейший археологический музей в мире с полной коллекцией сокровищ Тутанхамона.
  • Фабрика парфюмерии и масел, где вы сможете купить натуральные масла или восточные духи.
  • Выставка папируса, на которой вы увидите картины с разнообразными сюжетами и узнаете историю старинного ремесла.

Организационные детали

  • Трансфер из Хургады, обед в ресторане (шведский стол) и билеты в музеи включены в стоимость.
  • Вход в пирамиды, трансфер из Макади или Сафаги, прогулка по Нилу ($10 с чел.) оплачиваются дополнительно.

во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$115
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 151 туриста
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

Алина
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили у отеля и после экскурсии вернули на то же место. Прогулка по Нилу, пирамиды,
читать дальшеуменьшить

Сфинкс и новый музей — это настоящий восторг! Гид дал очень много структурированной и интересной информации. В стоимость были включены вкусный обед и напитки в дороге. Спасибо за такую заботу! Мы точно рекомендуем эту экскурсию и обязательно поедем с этим гидом дальше исследовать Египет!

Ответ организатора:
Спасибо большое Очень приятно быть вашим гидом
