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Экскурсии на фабрики и заводы в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Хургаде, цены от $50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Такая разная Хургада
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за всё до 3 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
4 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
$50 за человека
Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид
Открыть историю и культуру Древнего Египта, увидеть сфинкса, побывать на фабриках парфюма и папируса
Начало: У вашего отеля
«Фабрика парфюмерии и масел, где вы сможете купить натуральные масла или восточные духи»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
12 июл в 05:00
14 июл в 05:00
$115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Маргарита
Такая разная Хургада
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас встретил водитель в аэропорту
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и мы сразу поехали на экскурсию. Было много интересного - музей песка, коптская церковь,прекрасная набережная Хургады, Мечеть, дегустация аромамасел и напитков! После экскурсии водитель доставил нас по адресу в наш отель - Хилтон в Эль Гуно. Мы были очарованы Египтом и увезли самые приятные впечатления!

Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас+5
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас
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Надежда
Такая разная Хургада
Вчера посетили прекрасную экскурсию с экскурсоводом Юлией. Экскурсия была индивидуальная и очень ненапряжная, так как был запрос о том, что
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мы едем с бабушкой 81 год. Юлия очень ответственно отнеслась к нашим пожеланиям. Я даже экскурсией это назвать не могу, а просто прогулка в кругу друзей. И это здорово. Тем не менее было очень много исторических фактов о которых мы не знали, хотя мы приехали в первый раз в Египет в 1998 году. Вообщем все были довольны и счастливы. Процветания вашей фирме и до новых встреч🙋♀️

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Алина
Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили у отеля и после
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экскурсии вернули на то же место. Прогулка по Нилу, пирамиды, Сфинкс и новый музей — это настоящий восторг! Гид дал очень много структурированной и интересной информации. В стоимость были включены вкусный обед и напитки в дороге. Спасибо за такую заботу! Мы точно рекомендуем эту экскурсию и обязательно поедем с этим гидом дальше исследовать Египет!

Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили+3
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили
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Людмила
Такая разная Хургада
Рекомендую экскурсию. Все чётко,понятно. Никаких "навязанных" локаций. Берите смело и наслаждайтесь обзорами! Спасибо организаторам данной поездки!
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О
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Очень хорошая экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в мечете и православной церкви. Прошлись по Марине, там конечно хорошо погулять
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вечером, с подсветкой. Были в музее древностей, он небольшой, но очень приятный. Детям особенно зашли мумии и сосуды для хранения органов. Джихан с удовольствием отвечает на все вопросы. Водитель очень хорошо вел. Нам было комфортно на экскурсии. Рекомендую, особенно с детьми, не утомительно. Спасибо большое.

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В
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
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Анастасия
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Побывали на экскурсии по Хургаде, и остались в полном восторге! Нашим экскурсоводом была Джихан — очень обаятельная, эрудированная и внимательная
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девушка. Она не только интересно рассказывала, но и с удовольствием отвечала на все вопросы, создавая дружелюбную атмосферу.
Экскурсия была насыщенной, познавательной и очень душевной. Благодаря Джихан мы не только увидели главные достопримечательности Хургады, но и глубже познакомились с культурой и историей Египта. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать город с разных сторон и получить массу положительных эмоций!

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Екатерина
Такая разная Хургада
Уважаемая Джихан!!
Спасибо за время, проведённое с вами. Это очень ценно!
Вы очень интересный и многогранный человек, с вами было легко и интересно узнать об истории Хургады, об истории Егитпа.
Очень надеемся, что эта встреча не последняя С уважением Екатерина и Николай
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А
Такая разная Хургада
Мою индивидуальную экскурсию проводила гид Джихан,вместе с водителем она встретила меня около моего отеля и также привезли назад. Посетили набережную,
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мечеть, католический храм, песочный музей, фабрику масел, магазины и конечно же была обзорная экскурсия по городу из окна автомобиля. Джихан доброжелательно и емко рассказывала историю города Хургада,отвечая на все вопросы. Экскурсия проводилась на русском языке. Автомобиль новый и чистый,водитель был аккуратен на дороге. Мне все очень понравилось,впечатления прекрасные. Время прошло быстро и с огромной пользой, большое спасибо!!

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Л
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Отличная экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в музее, поскольку мы были первыми посетителями, прошлись по залам одни. Особая атмосфера.
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Музей небольшой, очень приятный. Любителям древностей рекомендую. Далее заехали в центр продажи масел, парфюма, там все очень ненавязчиво. Прошлись поМарине, думаю там шикарно погулять вечером, с подсветкой. Осмотрели мечеть и православную церковь. Прогулка сопровождалась интересным рассказом, видно, что экскурсовод любит свою работу. Джихан с удовольствием отвечает на все вопросы. Водитель очень хорошо вел. Мне было комфортно и приятно на экскурсии. Рекомендую. Спасибо большое

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Всего 40 отзывов в Хургаде в категории "Фабрики и заводы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Такая разная Хургада;
  2. Знакомство с Хургадой в мини-группе;
  3. Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Гиза;
  5. Город мертвых;
  6. Эль-Гуна;
  7. Набережная;
  8. Абу-Симбел;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Аквариум.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 115. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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