8 отзывов

Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города

Начало: У входа в ваш отель

«Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры»