Индивидуальная
до 3 чел.
Такая разная Хургада
На отдых - вдали от пляжей: посетить песочный музей, восточные храмы и фабрику масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $59 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры»
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
$50 за человека
Групповая
Из Хургады в Каир: Большой Египетский музей и древние тайны пирамид
Открыть историю и культуру Древнего Египта, увидеть сфинкса, побывать на фабриках парфюма и папируса
Начало: У вашего отеля
«Фабрика парфюмерии и масел, где вы сможете купить натуральные масла или восточные духи»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
12 июл в 05:00
14 июл в 05:00
$115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Дорогая Джихан! Спасибо за вашу прекрасную экскурсию! Все прошло очень организованно и на высоком уровне! Нас встретил водитель в аэропорту
+5
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Вчера посетили прекрасную экскурсию с экскурсоводом Юлией. Экскурсия была индивидуальная и очень ненапряжная, так как был запрос о том, что
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Огромное спасибо нашему гиду за это увлекательное путешествие в Каир! Всё полностью соответствовало описанию: нас встретили у отеля и после
+3
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Рекомендую экскурсию. Все чётко,понятно. Никаких "навязанных" локаций. Берите смело и наслаждайтесь обзорами! Спасибо организаторам данной поездки!
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О
Очень хорошая экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в мечете и православной церкви. Прошлись по Марине, там конечно хорошо погулять
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В
Огромное спасибо, за очень насыщенный день!
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
Было познавательно в музее, я узнала очень много и получила массу впечатлений. Обязательно приеду повторно и не одна!)
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Побывали на экскурсии по Хургаде, и остались в полном восторге! Нашим экскурсоводом была Джихан — очень обаятельная, эрудированная и внимательная
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Уважаемая Джихан!!
Спасибо за время, проведённое с вами. Это очень ценно!
Вы очень интересный и многогранный человек, с вами было легко и интересно узнать об истории Хургады, об истории Егитпа.
Очень надеемся, что эта встреча не последняя С уважением Екатерина и Николай
Спасибо за время, проведённое с вами. Это очень ценно!
Вы очень интересный и многогранный человек, с вами было легко и интересно узнать об истории Хургады, об истории Егитпа.
Очень надеемся, что эта встреча не последняя С уважением Екатерина и Николай
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А
Мою индивидуальную экскурсию проводила гид Джихан,вместе с водителем она встретила меня около моего отеля и также привезли назад. Посетили набережную,
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Л
Отличная экскурсия для знакомства с Хургадой. Побывали в музее, поскольку мы были первыми посетителями, прошлись по залам одни. Особая атмосфера.
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Всего 40 отзывов в Хургаде в категории "Фабрики и заводы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Фабрики и заводы»
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Сейчас в Хургаде в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 115. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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