Из хургады

Все, что было обещано по программе, выполнено, хорошо организовано и цена приемлемая. По пути посещали 2 магазина. Туалет там и на обеде бесплатный, в музеях - 10 фунтов. Понравилась прогулка по Нилу. Угощали фруктами, осталось и с собой на обратную дорогу. Гид рассказывал пару слов о месте, куда мы приезжали, и отпускал нас в свободное плавание на полчаса. На карнакский музей этого показалось мало.

Резюмируя: в целом все достойно, гид - хороший сопровождающий, но врятли египтолог.