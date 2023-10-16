Из Хургады - в Луксор в мини-группе

Индивидуальная экскурсия в Хургаде

Экскурсия в Луксор из Хургады: посетите величественный Карнакский комплекс

5
3 отзыва
Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства, — таким некогда был Луксор. Предлагаем вам отправиться туда и посмотреть, каким город стал через тысячи лет.

Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Из Хургады - в Луксор в мини-группе
Ближайшие даты:
26
ноя
28
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30
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10
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$65
Детский (с 6 до 11 лет)$40
Детский (с 3 до 5 лет)$20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Карнакский храм
  • Долина Царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Нил

Описание

По страницам истории Древнего Египта

Предлагаем совершить путешествие по истории Древнего Египта. С нами вы отправитесь в город Луксор — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранилось множество исторических памятников, и мы поедем в места, о которых слагали легенды. В программу экскурсии включены:
  • посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта;
  • прогулка на лодке по Нилу;
  • посещение погребального храма Хатшепсут, расположенного в основании отвесных скал;
  • Долина Царей — главное место захоронения большинства фараонов;
  • Колоссы Мемнона — две огромные 20-метровые статуи. Если будет желание, после основной программы вы сможете отправиться на экскурсию на Банановый остров.

Воскресенье, вторник и четверг в 04:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
  • Трансфер на микроавтобусе из Хургады
  • Обед
  • Входные билеты
Что не входит
  • Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) — $10 с человека
  • Трансфер из загородных районов Макади, Сафага и Сахл Хашиш — 5$
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 окт 2023
Ю
10 окт 2023
Все, что было обещано по программе, выполнено, хорошо организовано и цена приемлемая. По пути посещали 2 магазина. Туалет там и на обеде бесплатный, в музеях - 10 фунтов. Понравилась прогулка по Нилу. Угощали фруктами, осталось и с собой на обратную дорогу. Гид рассказывал пару слов о месте, куда мы приезжали, и отпускал нас в свободное плавание на полчаса. На карнакский музей этого показалось мало.
Резюмируя: в целом все достойно, гид - хороший сопровождающий, но врятли египтолог.
Н
29 сен 2023
Всем привет, вчера ездили на экскурсию в Luxor мини группой 8 человек. Мы очень довольны. Выехали с отеля в 5 утра, в машине работал кондиционер, доехали с холодком. В Luxor к нам присоединился экскурсовод Дима, рассказывал много и интересно. Много где побывали, а также по Нилу плавали на банановый остров, посмотрели как живут там люди. Вообщем остались довольны😊. Рекомендую съездить с этой компанией.
Не пожалеете!!!

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