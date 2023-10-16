Экскурсия в Луксор из Хургады: посетите величественный Карнакский комплекс
Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства, — таким некогда был Луксор. Предлагаем вам отправиться туда и посмотреть, каким город стал через тысячи лет.
Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.
Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.
Ближайшие даты:
26
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28
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$65
|Детский (с 6 до 11 лет)
|$40
|Детский (с 3 до 5 лет)
|$20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Нил
Описание
По страницам истории Древнего ЕгиптаПредлагаем совершить путешествие по истории Древнего Египта. С нами вы отправитесь в город Луксор — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранилось множество исторических памятников, и мы поедем в места, о которых слагали легенды. В программу экскурсии включены:
- посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта;
- прогулка на лодке по Нилу;
- посещение погребального храма Хатшепсут, расположенного в основании отвесных скал;
- Долина Царей — главное место захоронения большинства фараонов;
- Колоссы Мемнона — две огромные 20-метровые статуи. Если будет желание, после основной программы вы сможете отправиться на экскурсию на Банановый остров.
Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Трансфер на микроавтобусе из Хургады
- Обед
- Входные билеты
- Что не входит
- Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию) — $10 с человека
- Трансфер из загородных районов Макади, Сафага и Сахл Хашиш — 5$
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Хургаде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
16 окт 2023
Ю
Юлия
10 окт 2023
Все, что было обещано по программе, выполнено, хорошо организовано и цена приемлемая. По пути посещали 2 магазина. Туалет там и на обеде бесплатный, в музеях - 10 фунтов. Понравилась прогулка по Нилу. Угощали фруктами, осталось и с собой на обратную дорогу. Гид рассказывал пару слов о месте, куда мы приезжали, и отпускал нас в свободное плавание на полчаса. На карнакский музей этого показалось мало.
Резюмируя: в целом все достойно, гид - хороший сопровождающий, но врятли египтолог.
Резюмируя: в целом все достойно, гид - хороший сопровождающий, но врятли египтолог.
Н
Настя
29 сен 2023
Всем привет, вчера ездили на экскурсию в Luxor мини группой 8 человек. Мы очень довольны. Выехали с отеля в 5 утра, в машине работал кондиционер, доехали с холодком. В Luxor к нам присоединился экскурсовод Дима, рассказывал много и интересно. Много где побывали, а также по Нилу плавали на банановый остров, посмотрели как живут там люди. Вообщем остались довольны😊. Рекомендую съездить с этой компанией.
Не пожалеете!!!
Не пожалеете!!!
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