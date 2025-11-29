Приглашаем вас в путешествие длиной в 5000 лет. Вы станете одними из первых гостей сверхсовременного Нового музея и увидите сокровища гробницы Тутанхамона. Затем отправитесь на плато Гизы, чтобы оценить масштаб пирамид и Великого сфинкса. Наконец побываете в исламской и коптской частях Каира и представите себе, как эпохи сменяли друг друга на этой земле.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг поездки

1:00 — выезд из Хургады.

4:00 — санитарная остановка в дорожном комплексе.

8:30 — прибытие в Каир и посещение Нового Египетского Музея (GEM). Вас ждут залы с богатейшей коллекцией от Древнего Царства до сокровищ Тутанхамона.

12:00 — переезд на Плато Гизы и встреча с вечностью. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и Большого сфинкса.

14:30 — обед в хорошем местном ресторане в формате шведского стола

16:00 — прогулка по старому Каиру. Мы отправимся в историческое сердце города, где переплелись судьбы разных религий и культур.

В исламской части города вы увидите крепостные стены и величественные мечети

В христианской части (в коптском Каире) — древнейшие церкви, включая Висячую

18:00–23:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали