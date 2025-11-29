Приглашаем вас в путешествие длиной в 5000 лет.
Вы станете одними из первых гостей сверхсовременного Нового музея и увидите сокровища гробницы Тутанхамона. Затем отправитесь на плато Гизы, чтобы оценить масштаб пирамид и Великого сфинкса.
Наконец побываете в исламской и коптской частях Каира и представите себе, как эпохи сменяли друг друга на этой земле.
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг поездки
1:00 — выезд из Хургады.
4:00 — санитарная остановка в дорожном комплексе.
8:30 — прибытие в Каир и посещение Нового Египетского Музея (GEM). Вас ждут залы с богатейшей коллекцией от Древнего Царства до сокровищ Тутанхамона.
12:00 — переезд на Плато Гизы и встреча с вечностью. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и Большого сфинкса.
14:30 — обед в хорошем местном ресторане в формате шведского стола
16:00 — прогулка по старому Каиру. Мы отправимся в историческое сердце города, где переплелись судьбы разных религий и культур.
- В исламской части города вы увидите крепостные стены и величественные мечети
- В христианской части (в коптском Каире) — древнейшие церкви, включая Висячую
18:00–23:00 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- В стоимость входит вход на плато Гизы и обед в ресторане
- Дополнительные расходы:
— входной билет в Большой Египетский музей — $25 за чел.
— напитки во время обеда
— трансфер из удалённых районов Хургады (Сахл Хашиш, Макади, Сома Бей, Сафага, Эль Гуна) — по запросу по договорённости
— билет внутрь одной из пирамид — на месте при наличии времени
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 01:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 01:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 547 туристов
Я гид и владелец туристической компании. С 2005 года мы организуем морские экскурсии на своих яхтах. У нас профессиональные снорклинг-гиды, отличные подводные фотографы и чистые новые яхты, которые регулярно проходят диагностику. Для меня важно, чтобы ваш отдых был безопасным и запоминающимся. Море — это наш дом. Приглашаем в гости!
Входит в следующие категории Хургады
