Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун

Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой. Вы прибудете в Махмия в 9:30 утра, мы подождем вас здесь и будем готовы начать свой день.

После того как у вас будет снаряжение для снорклинга, корабль отвезет вас на риф Сабина, где вы сможете провести свободное время, поплавать с маской или поиграть в пляжный волейбол или футбол на песке.

Обед будет по системе «шведский стол», а также гарниры, такие как приготовленные на пару овощи, коричневый египетский рис, белый рис и паста с томатным соусом, рыба, курица и говяжий гуляш или говяжья колбаса в качестве основного блюда. На десерт есть свежие фрукты, и всем детям предоставляется специальное «детское блюдо» с куриными самородками и картофелем фри, которые подаются на десерт с вкусным мороженым!

После обеда в ресторане с водой и безалкогольными напитками в 3 часа ночи вы отправитесь на корабле из Махмия на острове Гифтун, в 16:30 прибудете в пристань для яхт Махмия-Бич, а затем отправитесь в свой отель.