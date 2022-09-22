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Описание
Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун
Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой. Вы прибудете в Махмия в 9:30 утра, мы подождем вас здесь и будем готовы начать свой день.
После того как у вас будет снаряжение для снорклинга, корабль отвезет вас на риф Сабина, где вы сможете провести свободное время, поплавать с маской или поиграть в пляжный волейбол или футбол на песке.
Обед будет по системе «шведский стол», а также гарниры, такие как приготовленные на пару овощи, коричневый египетский рис, белый рис и паста с томатным соусом, рыба, курица и говяжий гуляш или говяжья колбаса в качестве основного блюда. На десерт есть свежие фрукты, и всем детям предоставляется специальное «детское блюдо» с куриными самородками и картофелем фри, которые подаются на десерт с вкусным мороженым!
После обеда в ресторане с водой и безалкогольными напитками в 3 часа ночи вы отправитесь на корабле из Махмия на острове Гифтун, в 16:30 прибудете в пристань для яхт Махмия-Бич, а затем отправитесь в свой отель.
Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
8-часовая прогулка на корабле
Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
Безалкогольные напитки и обед
Оборудование для снорклинга
Профессиональный гид-снорклинг
Три часа на острове Махмия
Обед «шведский стол» — Итальянская кухня и морепродукты в ресторане Mahmya Остров
Что не входит
Оплата за вход в Государственный заповедник составляет 5 $ на человека
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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