«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе

Экскурсия в Каир из Хургады: Посетите Египетский музей и пирамиды Гизы

5
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Дорога до Каира неблизкая, но это стоит того — прочувствовать Египет, не увидев его пирамиды и сокровища, невозможно.

Приглашаем вас на нашу экскурсию в формате «всё включено»: вы побываете в столице, полюбуетесь удивительными гробницами, саркофагами и мумиями, а также встретите загадочного Сфинкса. Это шанс познакомиться с Египтом по-настоящему!
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
«Погружение в историю»: поездка из Хургады в Каир в мини-группе
Ближайшие даты:
17
окт
19
окт
22
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Египетский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Каир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • 02:00-08:00 — ночная дорога. Мы заедем за вами в отель на комфортабельном минивэне примерно в час ночи. В общей сложности путь до Каира займет 5 часов. Мы сделаем санитарную остановку в 4 утра, и вы сможете перекусить.
  • 08:30 — прибытие в Каир. Наконец мы в столице Египта! Вы посмотрите, как живут местные в одном из самых больших и густонаселенных городов Африки, а гид поделится с вами интересными фактами о жителях, истории и религии региона. Также вы увидите главную площадь Тахрир и мост Каср Эль Нил.
  • 09:00 — Египетский музей. Прибыв в Каир, нельзя не побывать в Египетском музее, где собрано огромное количество древностей — уникальных свитков, манускриптов и бытовых предметов, которым уже более 5 тысяч лет. Вы оцените статуи самых известных фараонов — Хеопса, Хефрена, Микерина, Хатшепсут. Полюбуетесь золотыми саркофагами, статуями и сокровищами из гробницы Тутанхамона.
  • После музея, по желанию, вы можете совершить 10–15 минутную прогулку на лодке по Нилу.
  • 12:00 — обед. Заедем в ресторан, где вы вкусно пообедаете (шведский стол).
  • 13:00 — пирамиды. Отправляемся в ту точку, где замирает время, к главному символу Египта — пирамидам. У нас в стране более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы 26–23 вв. до н. э. Именно здесь находится одно из 7 чудес света — пирамида Хеопса, а также легендарный Большой Сфинкс.
  • 16:00 — возвращение. Наполнившись впечатлениями, возвращаемся в Хургаду. Дорога займет около 5 часов, т. е. в отеле вы окажетесь около полуночи. Перекусить вы сможете во время санитарной остановки.

Возьмите с собой:

  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
  • Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки.

Воскресенье, вторник и четверг в 02:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Входные билеты во все достопримечательности по программе
  • Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире
Что не входит
  • Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш,Эль Гуна и Сафага за доплату
  • Водная прогулка по реке Нил — 10 $/чел.
  • Напитки в ресторане во время обеда
  • Осмотр внутренних помещений пирамид
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
  • Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
1 окт 2023
Поездка была в маленькой группе из 6 человек. Комфортный микроавтобус с кондиционером.
Всё прошло отлично, ехать было комфортно.
Гид тоже всё подробно рассказал и показал все основные достопримечательности 👍🏻
Единственный минус - дорога занимает больше времени, чем обычно говорят. Опоздали на ужин.
В Каир ехать 7 часов и более. Назад тоже около 7 часов.

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