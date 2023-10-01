Поездка была в маленькой группе из 6 человек. Комфортный микроавтобус с кондиционером.

Всё прошло отлично, ехать было комфортно.

Гид тоже всё подробно рассказал и показал все основные достопримечательности 👍🏻

Единственный минус - дорога занимает больше времени, чем обычно говорят. Опоздали на ужин.

В Каир ехать 7 часов и более. Назад тоже около 7 часов.