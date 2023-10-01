Экскурсия в Каир из Хургады: Посетите Египетский музей и пирамиды Гизы
Дорога до Каира неблизкая, но это стоит того — прочувствовать Египет, не увидев его пирамиды и сокровища, невозможно.
Приглашаем вас на нашу экскурсию в формате «всё включено»: вы побываете в столице, полюбуетесь удивительными гробницами, саркофагами и мумиями, а также встретите загадочного Сфинкса. Это шанс познакомиться с Египтом по-настоящему!
Приглашаем вас на нашу экскурсию в формате «всё включено»: вы побываете в столице, полюбуетесь удивительными гробницами, саркофагами и мумиями, а также встретите загадочного Сфинкса. Это шанс познакомиться с Египтом по-настоящему!
Ближайшие даты:
17
окт
окт
19
окт
окт
22
окт
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Каир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
- 02:00-08:00 — ночная дорога. Мы заедем за вами в отель на комфортабельном минивэне примерно в час ночи. В общей сложности путь до Каира займет 5 часов. Мы сделаем санитарную остановку в 4 утра, и вы сможете перекусить.
- 08:30 — прибытие в Каир. Наконец мы в столице Египта! Вы посмотрите, как живут местные в одном из самых больших и густонаселенных городов Африки, а гид поделится с вами интересными фактами о жителях, истории и религии региона. Также вы увидите главную площадь Тахрир и мост Каср Эль Нил.
- 09:00 — Египетский музей. Прибыв в Каир, нельзя не побывать в Египетском музее, где собрано огромное количество древностей — уникальных свитков, манускриптов и бытовых предметов, которым уже более 5 тысяч лет. Вы оцените статуи самых известных фараонов — Хеопса, Хефрена, Микерина, Хатшепсут. Полюбуетесь золотыми саркофагами, статуями и сокровищами из гробницы Тутанхамона.
- После музея, по желанию, вы можете совершить 10–15 минутную прогулку на лодке по Нилу.
- 12:00 — обед. Заедем в ресторан, где вы вкусно пообедаете (шведский стол).
- 13:00 — пирамиды. Отправляемся в ту точку, где замирает время, к главному символу Египта — пирамидам. У нас в стране более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы 26–23 вв. до н. э. Именно здесь находится одно из 7 чудес света — пирамида Хеопса, а также легендарный Большой Сфинкс.
- 16:00 — возвращение. Наполнившись впечатлениями, возвращаемся в Хургаду. Дорога займет около 5 часов, т. е. в отеле вы окажетесь около полуночи. Перекусить вы сможете во время санитарной остановки.
Возьмите с собой:
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
- Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Входные билеты во все достопримечательности по программе
- Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
- Обед в ресторане в Каире
- Что не входит
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш,Эль Гуна и Сафага за доплату
- Водная прогулка по реке Нил — 10 $/чел.
- Напитки в ресторане во время обеда
- Осмотр внутренних помещений пирамид
- Место начала и завершения?
- У входа в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00Экскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
- Не забудьте взять с собой головные уборы и солнцезащитные очки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
1 окт 2023
Поездка была в маленькой группе из 6 человек. Комфортный микроавтобус с кондиционером.
Всё прошло отлично, ехать было комфортно.
Гид тоже всё подробно рассказал и показал все основные достопримечательности 👍🏻
Единственный минус - дорога занимает больше времени, чем обычно говорят. Опоздали на ужин.
В Каир ехать 7 часов и более. Назад тоже около 7 часов.
Всё прошло отлично, ехать было комфортно.
Гид тоже всё подробно рассказал и показал все основные достопримечательности 👍🏻
Единственный минус - дорога занимает больше времени, чем обычно говорят. Опоздали на ужин.
В Каир ехать 7 часов и более. Назад тоже около 7 часов.
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