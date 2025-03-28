Музей Хургады – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Хургады» в Хургаде, цены от $50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
На автобусе
14 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с 05:00 до 19:00.
12 апр в 05:00
13 апр в 05:00
$268.57 за экскурсию
Каир - город тысячи минаретов
На автобусе
21 час
38 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
11 апр в 03:00
$315.72 за экскурсию
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
На автобусе
19 часов
148 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
11 апр в 00:30
$50 за человека
Откройте для себя сокровища пирамид Гизы
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Откройте для себя сокровища пирамид Гизы
Начало: Хургада
Расписание: каждый день в 5 утра
11 апр в 01:00
12 апр в 01:00
$320 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 марта 2025
    Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
    Были на экскурсии 25 марта семьёй из двух взрослых и двух детей (10,11 лет). Водитель вёз нас очень аккуратно и
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    при этом мы нигде не опаздывали. Машина комфортная и чистая. За это ему большой респект! Гид по имени Мамдух - это настоящее сокровище для тех кому интересен древний Египет. Настоящий знаток истории и культуры своей страны. Рассказывал много интересных фактов без занудства и с юмором:) Нигде не стояли в очередях! Без огромных толп народу. Грамотно составил наш маршрут, уточнив наши желания. Сделал крутые фото и показывал идеальные ракурсы для съёмки. Дети от него в полном восторге. Проводил с ними викторину. Чипсы и мороженое "Нестле" всем в подарок:;) Всем было весело. Окружил нас всех своей заботой:) С ним нам было очень комфортно на протяжении всего дня. У нас немного приболел сын и надо было заехать в аптеку за лекарствами. В аптеку заехали и Мамдух помог с языковым переводом. В итоге купили все, что надо. Обед был вкусный в хорошем кафе. Данный формат экскурсии идеален, если Вы хотите посмотреть древности с комфортом. Если с Вами дети, то гид Мамдух - это идеальное решение. Весело, интересно и без детских капризов.

  • Ю
    Юлия
    27 марта 2025
    Каир - город тысячи минаретов
    Очень понравилась поездка в Каир и гидом Мамдух. Нам он понравился с первых минут, был очень доброжелателен, хорошо говорил по-русски,
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    очень интересно все рассказывал и добавлял щепотку юмора, нашел подход к детям. Посетили Египетский музей и пирамиды, покатались на верблюдах и на лодке (это то что мы сами выбрали, можно было не брать). Хоть дорога была дальняя, в комфортабельной машине дети перенесли ее нормально, проспали почти всю дорогу, спокойно разложившись на сидениях (у нас была индивидуальная поездка). Мы всем очень довольны, будем рекомендовать его друзьям, если кто-то поедет в Хургаду

  • B
    Beketova
    25 марта 2025
    Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
    Первый раз в Египте решили заказать экскурсию через приложение спутник. После её завершения мы поняли, что сделали правильный выбор! Гид
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    Мамдух очень грамотный, увлечён своей профессией, провёл экскурсию на одном дыхании, учёл все наши пожелания, дополнительно посетили храм Хатшепсут! Все были в полном восторге! Однозначно рекомендую эту экскурсию!!! Всё просто великолепно! Хочется пожелать им процветания и успехов в данной работе!

  • Д
    Дарья
    23 марта 2025
    Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
    Мы ездили на экскурсию с двумя детьми, очень хотели показать им Луксор. Все было прекрасно организовано, машина была хорошая, гид
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    замечательный, водители аккуратные, прои этом быстрые. Спасибо гиду Аделю, что адаптировал программу под наши желания. Всем рекомендую данного организатора! Все безопасно, честно и увлекательно!

  • А
    Александра
    6 марта 2025
    Каир - город тысячи минаретов
    Мы отправились на экскурсию с гидом Амром, и это был незабываемый опыт! Ранним утром мы выехали из отеля, и дорога
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    прошла комфортно: в автобусе можно было расслабиться и даже немного поспать перед насыщенным днем. По прибытии в Каир первым пунктом нашей программы стала мечеть Мухаммеда Али. Благодаря Амру, мы быстро и без лишних хлопот купили билеты и прошли через турникеты. Затем мы отправились в музей, где, несмотря на внушительную очередь, прошли её всего 10-15 минут благодаря организованности нашего гида. Экспозиция музея поразила своим разнообразием: древние артефакты, саркофаги, папирусы и многое другое. Амр с увлечением рассказывал о фараонах, пирамидах и истории Древнего Египта, делая каждый экспонат еще более интересным. Конечно, в таком музее можно провести целый день, но, к сожалению, у нас была насыщенная программа. После музея мы отправились к пирамидам, и это стало настоящим кульминационным моментом экскурсии. Величественные сооружения захватывают дух! Мы сделали множество фотографий, узнали, что пирамиды были частью огромного комплекса, увидели храм, величественного сфинкса и даже прогулялись по древней дороге. Эта экскурсия оставила массу впечатлений, и я настоятельно рекомендую ее всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Древнего Египта. Отдельное спасибо гиду Амру за его профессионализм, интересные рассказы и заботу о нашей группе. Это был день, который запомнится надолго!

  • М
    Максим
    12 февраля 2025
    Каир - город тысячи минаретов
    Недавно мы с моей женой Катей совершили незабываемую поездку из Хургады в Каир с компанией Sputnik8, и хотим поделиться нашими
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    впечатлениями. С самого начала нас приятно удивила организация поездки. Гид Исмаил оказался настоящим профессионалом: он не только отлично знал историю Египта, но и умело делился своими знаниями, делая экскурсию увлекательной и познавательной. Первым пунктом нашей программы был Музей египетской цивилизации. Это место поразило нас своим масштабом и множеством артефактов, рассказывающих о богатой истории страны. Мы были в восторге от мумий и сокровищ фараонов, а Исмаил делился интересными фактами, что добавляло атмосферу загадочности. Затем мы посетили Египетский музей, где увидели всемирно известные экспонаты, включая сокровища Тутанхамона. Каждая деталь была объяснена так подробно, что мы смогли глубже понять значение этих исторических находок. Кульминацией нашей поездки стали пирамиды в Гизе и Большой Сфинкс. Величие этих памятников поразило нас до глубины души! Исмаил рассказал много интересного о строительстве пирамид и их значении в древнем Египте. Мы сделали множество потрясающих фотографий на фоне этих чудес света. В целом, поездка была организована на высшем уровне, а гид Исмаил стал нашим настоящим проводником в мир древнего Египта. Мы остались в полном восторге и с радостью рекомендуем компанию Sputnik8 всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории этой удивительной страны!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Музей Хургады»

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  1. Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
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  3. Египетский музей и великие Пирамиды Каира
  4. Откройте для себя сокровища пирамид Гизы
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
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  6. Остров Гифтун
  7. Остров Махмея
  8. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Музей Хургады" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 320. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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