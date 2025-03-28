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при этом мы нигде не опаздывали. Машина комфортная и чистая. За это ему большой респект! Гид по имени Мамдух - это настоящее сокровище для тех кому интересен древний Египет. Настоящий знаток истории и культуры своей страны. Рассказывал много интересных фактов без занудства и с юмором:) Нигде не стояли в очередях! Без огромных толп народу. Грамотно составил наш маршрут, уточнив наши желания. Сделал крутые фото и показывал идеальные ракурсы для съёмки. Дети от него в полном восторге. Проводил с ними викторину. Чипсы и мороженое "Нестле" всем в подарок:;) Всем было весело. Окружил нас всех своей заботой:) С ним нам было очень комфортно на протяжении всего дня. У нас немного приболел сын и надо было заехать в аптеку за лекарствами. В аптеку заехали и Мамдух помог с языковым переводом. В итоге купили все, что надо. Обед был вкусный в хорошем кафе. Данный формат экскурсии идеален, если Вы хотите посмотреть древности с комфортом. Если с Вами дети, то гид Мамдух - это идеальное решение. Весело, интересно и без детских капризов.