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В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Луксор — это путешествие по следам фараонов, мечта почитателей истории 📖, культуры и всего, с чем связан Древний Египет.

Вас ждёт история древнего Египта, мифологии Античных времён.

Луксор — это город–музей под открытым небом, именно здесь находилась столица ⭐️ древнеегипетской цивилизации — Фивы.

Нил делит город 🏙️ на две части: западную — «город мёртвых» и восточную — «город живых».

В городе мёртвых расположены долина царей, долина цариц, храм Хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие.

В городе живых расположены 2 грандиозных храма — Карнакский и Луксорский, Луксорский музей 🖼, музей древних папирусов и музей мумификации.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $48 за человека

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В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»

Что вы увидите

  • Долина Нила
  • Луксор
  • «Город живых»
  • Карнакский храм
  • Банановый остров
  • «Город мёртвых»
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город живых» который находится на восточном берегу Нила.
«Город живых»
В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.
«Город мёртвых»
После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке ⚓ по Нилу на западный берег в «Город мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.
В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность 🏛️, которую вы увидите на западном берегу Нила.
Далее на автобусе 🚌 мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории 📖 фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.
Дейр-эль-Бахри
После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы ⛰️ святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница!
После экскурсии 🧭 по храму, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку 👣 по реке Нил, с посещением Бананового острова. После наша экскурсия ⛳ заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.
Что входит
  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Русскоговорящий экскурсовод–египтолог
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Экскурсия по Карнакскому храму
  • Экскурсия у Колоссов Мемнона
  • Обед в ресторане Луксора.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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