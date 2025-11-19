Отправляемся в путешествие во времени! Но не только благодаря многовековым сооружениям, как в классических программах. Вы проживёте день древнего египтянина: какими ремёслами он занимался? Чем питался? Что его окружало? Местный колорит, традиционные занятия, не меняющиеся уже 3 тысячи лет, аутентичные блюда, а также некрополь Дахшур и Мемфис.

Пирамиды Гизы и Сфинкс

Вы узнаете историю и загадки этих памятников, насладитесь потрясающими видами и сделаете уникальные фотографии.

Саккара

Здесь находится первая в мире ступенчатая пирамида — Джосер. Мы изучим залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Также посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага, зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса — здесь находятся таинственные заупокойные тексты.

Мемфис

В столице Древнего Египта можно увидеть статую Рамзеса II и прикоснуться к истокам египетской культуры.

Жизнь в египетской глубинке

Отправляемся в традиционное поселение египтян и древний некрополь Дахшур — старейший для эпох Среднего и Нового царства. Наша программа будет насыщенной.

Наблюдение за местными животными, такими как коровы, лошади, буйволы, ослики и козы

Прогулка по сельской местности, где выращивают разные растения и пальмы

Знакомство с местными ремесленниками и крестьянами: гончарами, мастерами по дереву, пекарями, агрономами и другими

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Отдельно оплачиваются входные билеты: Саккара — $10 с чел., Гиза — $12 с чел., пирамида Униса — $1 с чел., посещение Мемфиса — $22

Трансфер из районов аэропорта или Нового Каира оплачивается дополнительно. Подробности в переписке с гидом

Опционально: