Отправляемся в путешествие во времени! Но не только благодаря многовековым сооружениям, как в классических программах.
Вы проживёте день древнего египтянина: какими ремёслами он занимался? Чем питался? Что его окружало? Местный колорит, традиционные занятия, не меняющиеся уже 3 тысячи лет, аутентичные блюда, а также некрополь Дахшур и Мемфис.
Описание мастер-класса
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Вы узнаете историю и загадки этих памятников, насладитесь потрясающими видами и сделаете уникальные фотографии.
Саккара
Здесь находится первая в мире ступенчатая пирамида — Джосер. Мы изучим залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Также посетим загадочный подземный Серапеум, где вы осмотрите 24 огромных саркофага, зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса — здесь находятся таинственные заупокойные тексты.
Мемфис
В столице Древнего Египта можно увидеть статую Рамзеса II и прикоснуться к истокам египетской культуры.
Жизнь в египетской глубинке
Отправляемся в традиционное поселение египтян и древний некрополь Дахшур — старейший для эпох Среднего и Нового царства. Наша программа будет насыщенной.
- Наблюдение за местными животными, такими как коровы, лошади, буйволы, ослики и козы
- Прогулка по сельской местности, где выращивают разные растения и пальмы
- Знакомство с местными ремесленниками и крестьянами: гончарами, мастерами по дереву, пекарями, агрономами и другими
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Отдельно оплачиваются входные билеты: Саккара — $10 с чел., Гиза — $12 с чел., пирамида Униса — $1 с чел., посещение Мемфиса — $22
- Трансфер из районов аэропорта или Нового Каира оплачивается дополнительно. Подробности в переписке с гидом
Опционально:
- Индивидуальная прогулка на лодке по Нилу — $50
- Прогулка на верблюдах — $15
- Прогулка на лошадях по деревне — $15
- Традиционный ужин в оазисе Дахшура среди финиковых пальм — $15 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:30 и 16:30, в среду в 09:00 и 17:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 252 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
19 ноя 2025
У меня был только один день в Каире, так что выбрала эту экскурсию, чтобы посетить побольше мест. Не пожалела, все прошло интересно и наполнено, Махмуд встретил у отеля, в дороге
