Посетить средневековую крепость и колоритный базар, а также прокатиться на лодке по Нилу
Вы успеете почувствовать ритм Каира, даже если у вас всего несколько часов между рейсами или другими планами.
Мы пройдём по старейшей улице города, заглянем на шумный восточный базар и поднимемся к мощным стенам Цитадели Саладина. А после — сменим городской шум на спокойствие Нила во время прогулки на традиционной лодке.
Описание экскурсии
Средневековая крепость и панорама города
Вы посетите грандиозную Цитадель Саладина, где мы обсудим амбициозный план султана по объединению Каира и Фустата одной стеной «от Нила до Нила». Вы узнаете, почему крепость так и не стала автономным городом, и увидите Каир с высоты птичьего полёта.
Дух старого Каира и восточный базар
Мы прогуляемся по улице Аль-Муизз, где концентрация исламских памятников архитектуры на один метр просто зашкаливает. Вы словно перенесётесь на несколько столетий назад. А после — нырнёте в лабиринты рынка Хан эль-Халили. Гид проведёт вас самыми колоритными тропами.
Прогулка по Нилу
Лучший способ перевести дух после прогулки — выйти на воду. Вы прокатитесь по Нилу на фелуке — традиционной египетской лодке. Это почти те же суда, что ходили по реке тысячи лет назад.
Варианты программы
По вашему желанию основные пункты маршрута можно заменить на:
Старый Каирский музей
Коптский квартал
«Город мусорщиков» (район Заббалин)
Дворец Мухаммада Али (Маниал)
Организационные детали
Прогулка на фелуке входит в стоимость.
Дополнительные расходы
Входные билеты в крепость — $12 с человека
Обед (шведский стол) — от $10 с человека
Детали трансфера
Мы заберём вас из любого отеля Каира или Гизы и привезём обратно
Возможна организация экскурсии для больших групп — подробности в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$128
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире или Гизе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 438 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
Похожие экскурсии на «Экспресс-погружение в историю и колорит Каира»