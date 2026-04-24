Вы успеете почувствовать ритм Каира, даже если у вас всего несколько часов между рейсами или другими планами. Мы пройдём по старейшей улице города, заглянем на шумный восточный базар и поднимемся к мощным стенам Цитадели Саладина. А после — сменим городской шум на спокойствие Нила во время прогулки на традиционной лодке.

Описание экскурсии

Средневековая крепость и панорама города

Вы посетите грандиозную Цитадель Саладина, где мы обсудим амбициозный план султана по объединению Каира и Фустата одной стеной «от Нила до Нила». Вы узнаете, почему крепость так и не стала автономным городом, и увидите Каир с высоты птичьего полёта.

Дух старого Каира и восточный базар

Мы прогуляемся по улице Аль-Муизз, где концентрация исламских памятников архитектуры на один метр просто зашкаливает. Вы словно перенесётесь на несколько столетий назад. А после — нырнёте в лабиринты рынка Хан эль-Халили. Гид проведёт вас самыми колоритными тропами.

Прогулка по Нилу

Лучший способ перевести дух после прогулки — выйти на воду. Вы прокатитесь по Нилу на фелуке — традиционной египетской лодке. Это почти те же суда, что ходили по реке тысячи лет назад.

Варианты программы

По вашему желанию основные пункты маршрута можно заменить на:

Старый Каирский музей

Коптский квартал

«Город мусорщиков» (район Заббалин)

Дворец Мухаммада Али (Маниал)

Организационные детали

Прогулка на фелуке входит в стоимость.

Дополнительные расходы

Входные билеты в крепость — $12 с человека

Обед (шведский стол) — от $10 с человека

Детали трансфера

Мы заберём вас из любого отеля Каира или Гизы и привезём обратно

Возможна организация экскурсии для больших групп — подробности в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.