Экскурсии по базарам Каира

Найдено 4 экскурсии в категории «Базары» в Каире, цены от €99, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Охота за стрит-фудом в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
199 за всё до 3 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
22099 за всё до 2 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.
Вечерний Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140112 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 апреля 2024
    Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
    Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
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    программу и, что главное, с готовностью добавил в нее и другие достопримечательности по нашему выбору, исключив то, что было нам менее интересно. В результате получился идеальный день, в течение которого удалось узнать Каир максимально (насколько это возможно в столь ограниченное время). Нас было двое, Ибрагим обеспечил машину, которая всегда была под рукой, и выложился безукоризненно: показал и рассказал всё, что нам было интересно. Что особенно приятно в таких экскурсиях: везде идём своим темпом, всегда есть возможность куда-то вернуться или что-то посмотреть подробнее. Для осмотра таких специфических городов, как Каир (за пределами традиционных пирамид и Сфинкса) присутствие местного гида - это оптимально, и мы очень довольны, что выбрали Ибрагима. Спасибо ему за знакомство с Каиром и полученные впечатления.

  • И
    Ирина
    12 июня 2023
    Охота за стрит-фудом в Каире
    Отличные ребята!!! Всем кто интересуется « не пляжным» Египтом рекомендую
  • Н
    Настя
    12 ноября 2022
    Охота за стрит-фудом в Каире
    Очень интересный опыт. Египетская кухня своеобразна. И я даже не все блюда смогла съесть. Но как минимум, с удовольствием всё попробовала. Гид
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    много и интересно рассказывал - не только про историю Египта, но и про настоящую современную жизнь в этой стране. Я испекла настоящую египетскую лепёшку и сама давила тростниковый сок! Попросила гида, и мы съездили к Пирамидам, хотя этого не было в описании. Такой специфической программы не нашла больше ни у кого из гидов в интернете. Надежда, спасибо большое, 5+

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Базары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Охота за стрит-фудом в Каире
  2. Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
  3. Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
  4. Вечерний Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Базары" можно забронировать 4 экскурсии от 99 до 199 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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