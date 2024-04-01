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программу и, что главное, с готовностью добавил в нее и другие достопримечательности по нашему выбору, исключив то, что было нам менее интересно. В результате получился идеальный день, в течение которого удалось узнать Каир максимально (насколько это возможно в столь ограниченное время). Нас было двое, Ибрагим обеспечил машину, которая всегда была под рукой, и выложился безукоризненно: показал и рассказал всё, что нам было интересно. Что особенно приятно в таких экскурсиях: везде идём своим темпом, всегда есть возможность куда-то вернуться или что-то посмотреть подробнее. Для осмотра таких специфических городов, как Каир (за пределами традиционных пирамид и Сфинкса) присутствие местного гида - это оптимально, и мы очень довольны, что выбрали Ибрагима. Спасибо ему за знакомство с Каиром и полученные впечатления.