1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Охота за стрит-фудом в Каире: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, гуляя по старинным кварталам и пробуя местные деликатесы. Узнайте секреты египетской кухни и насладитесь уникальными вкусами
Начало: в любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
«Насладимся пряными ароматами на восточном базаре Хан-эль-Халили и отыщем лучшие точки с уличной едой в Коптском квартале»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€199 за всё до 3 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
«А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220€99 за всё до 2 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
«Вы пройдете по восточному базару мастеров Хан эль-Халили, самому древнему и большому ремесленному рынку Африки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153€100 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Каир
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
«Ближе к концу маршрута будет знаменитый базар, основанный ещё в 14 веке»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
140€112 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел1 апреля 2024Мы специально брали эту экскурсию, чтобы с толком провести свободный день в Каире - и не прогадали. Ибрагим предложил интересную
- ИИрина12 июня 2023Отличные ребята!!! Всем кто интересуется « не пляжным» Египтом рекомендую
- ННастя12 ноября 2022Очень интересный опыт. Египетская кухня своеобразна. И я даже не все блюда смогла съесть. Но как минимум, с удовольствием всё попробовала. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Базары»
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