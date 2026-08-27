Из Каира в Александрию за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей

Спуститься в катакомбы, осмотреть крепость, мечеть и ту самую библиотеку
Красота Александрии — не только в морских пейзажах, но и в наследии.

За тайнами вы спуститесь катакомбы Ком-эль-Шукафа, а о былом величии расскажут мечеть и крепость Кайт-Бей — её построили на месте чуда света. Не менее волшебна библиотека, где заседали великие умы античности. Под дуновение бриза вы пообедаете морепродуктами и узнаете о пересечении культур.
Из Каира в Александрию за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей
Из Каира в Александрию за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей
Из Каира в Александрию за 1 день: история и море, Ком-эль-Шукафа и Кайт-Бей

Описание фото-прогулки

07:00–09:30 — выезд из Каира и дорога в Александрию

Заберём вас из отеля на современном автомобиле с кондиционером и отправимся в Александрию. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.

09:30–10:15 — Александрийская библиотека

Посетим знаменитую Александрийскую библиотеку, узнаем её историю и роль как одного из важнейших центров науки и культуры античного мира, а также познакомимся с современным зданием библиотеки.

10:30–11:30 — Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Посетим древние подземные гробницы и узнаем об особенностях погребений и архитектуры, а также о сочетании египетской, греческой и римской культур.

12:00–13:00 — Крепость Кайт-Бей

Посетим историческую крепость, построенную на месте знаменитого Александрийского маяка. Насладимся прекрасным видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.

13:15–13:45 — Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси

Посетим одну из самых известных исламских достопримечательностей Александрии и познакомимся с историей мечети и её красивой архитектурой.

14:00–15:00 — обед в рыбном ресторане

Остановимся в ресторане, специализирующемся на рыбе и морепродуктах. Вы сможете попробовать свежие морепродукты и насладиться атмосферой Александрии.

15:00–15:30 — Корниш Александрии и Средиземное море

Прогуляемся вдоль знаменитой набережной, насладимся видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.

15:30–18:00 — дорога обратно в Каир

После завершения экскурсии отправимся обратно в Каир. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.

За этот день вы узнаете:

  • Почему Александр Македонский основал город именно здесь
  • Как египетская, греческая, римская, византийская и исламская культуры повлияли на облик и характер Александрии
  • Почему здесь встречались торговцы, учёные и философы
  • Где трудились и творили местные жители

Организационные детали

  • Если вас двое, поедем на седане Toyota 2026 г, для 3–4 чел. — 7-местный Chery Tiggo, от 5 чел. — Toyota Microbus на 14 мест
  • В стоимость включены разрешения на поездку, вход в мечеть бесплатный
  • Отдельно оплачиваются обед и входные билеты: крепость Кайт-Бей — $4, Александрийская библиотека — $3, катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4, прогулка на лодке по Средиземному морю (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Базовый билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По взаимному согласию
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Билал
Билал — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Я родилась и выросла в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта
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и современной жизнью египтян. Специализируемся на темах, связанных с древней и современной историей Египта, археологическими памятниками и музеями. Хотим разделить с вами страсть к истории и разнообразной культуре Египта и открыть для вас его скрытые жемчужины!

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