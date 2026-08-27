За тайнами вы спуститесь катакомбы Ком-эль-Шукафа, а о былом величии расскажут мечеть и крепость Кайт-Бей — её построили на месте чуда света. Не менее волшебна библиотека, где заседали великие умы античности. Под дуновение бриза вы пообедаете морепродуктами и узнаете о пересечении культур.
Описание фото-прогулки
07:00–09:30 — выезд из Каира и дорога в Александрию
Заберём вас из отеля на современном автомобиле с кондиционером и отправимся в Александрию. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.
09:30–10:15 — Александрийская библиотека
Посетим знаменитую Александрийскую библиотеку, узнаем её историю и роль как одного из важнейших центров науки и культуры античного мира, а также познакомимся с современным зданием библиотеки.
10:30–11:30 — Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Посетим древние подземные гробницы и узнаем об особенностях погребений и архитектуры, а также о сочетании египетской, греческой и римской культур.
12:00–13:00 — Крепость Кайт-Бей
Посетим историческую крепость, построенную на месте знаменитого Александрийского маяка. Насладимся прекрасным видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.
13:15–13:45 — Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Посетим одну из самых известных исламских достопримечательностей Александрии и познакомимся с историей мечети и её красивой архитектурой.
14:00–15:00 — обед в рыбном ресторане
Остановимся в ресторане, специализирующемся на рыбе и морепродуктах. Вы сможете попробовать свежие морепродукты и насладиться атмосферой Александрии.
15:00–15:30 — Корниш Александрии и Средиземное море
Прогуляемся вдоль знаменитой набережной, насладимся видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.
15:30–18:00 — дорога обратно в Каир
После завершения экскурсии отправимся обратно в Каир. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.
За этот день вы узнаете:
- Почему Александр Македонский основал город именно здесь
- Как египетская, греческая, римская, византийская и исламская культуры повлияли на облик и характер Александрии
- Почему здесь встречались торговцы, учёные и философы
- Где трудились и творили местные жители
Организационные детали
- Если вас двое, поедем на седане Toyota 2026 г, для 3–4 чел. — 7-местный Chery Tiggo, от 5 чел. — Toyota Microbus на 14 мест
- В стоимость включены разрешения на поездку, вход в мечеть бесплатный
- Отдельно оплачиваются обед и входные билеты: крепость Кайт-Бей — $4, Александрийская библиотека — $3, катакомбы Ком-эль-Шукафа — $4, прогулка на лодке по Средиземному морю (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$80