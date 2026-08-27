Красота Александрии — не только в морских пейзажах, но и в наследии. За тайнами вы спуститесь катакомбы Ком-эль-Шукафа, а о былом величии расскажут мечеть и крепость Кайт-Бей — её построили на месте чуда света. Не менее волшебна библиотека, где заседали великие умы античности. Под дуновение бриза вы пообедаете морепродуктами и узнаете о пересечении культур.

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Описание фото-прогулки

07:00–09:30 — выезд из Каира и дорога в Александрию

Заберём вас из отеля на современном автомобиле с кондиционером и отправимся в Александрию. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.

09:30–10:15 — Александрийская библиотека

Посетим знаменитую Александрийскую библиотеку, узнаем её историю и роль как одного из важнейших центров науки и культуры античного мира, а также познакомимся с современным зданием библиотеки.

10:30–11:30 — Катакомбы Ком-эль-Шукафа

Посетим древние подземные гробницы и узнаем об особенностях погребений и архитектуры, а также о сочетании египетской, греческой и римской культур.

12:00–13:00 — Крепость Кайт-Бей

Посетим историческую крепость, построенную на месте знаменитого Александрийского маяка. Насладимся прекрасным видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.

13:15–13:45 — Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси

Посетим одну из самых известных исламских достопримечательностей Александрии и познакомимся с историей мечети и её красивой архитектурой.

14:00–15:00 — обед в рыбном ресторане

Остановимся в ресторане, специализирующемся на рыбе и морепродуктах. Вы сможете попробовать свежие морепродукты и насладиться атмосферой Александрии.

15:00–15:30 — Корниш Александрии и Средиземное море

Прогуляемся вдоль знаменитой набережной, насладимся видом на Средиземное море и сделаем памятные фотографии.

15:30–18:00 — дорога обратно в Каир

После завершения экскурсии отправимся обратно в Каир. Дорога занимает примерно 2–2,5 часа.

За этот день вы узнаете:

Почему Александр Македонский основал город именно здесь

Как египетская, греческая, римская, византийская и исламская культуры повлияли на облик и характер Александрии

Почему здесь встречались торговцы, учёные и философы

Где трудились и творили местные жители

Организационные детали