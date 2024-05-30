Экскурсии по подземельям и пещерам Каира

Найдено 4 экскурсии в категории «Подземные» в Каире, цены от €81, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
18090 за всё до 8 чел.
Из Каира - в древнюю Саккару
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
    Экскурсию проводил гид из команды Ахмеда. Экскурсия очень обширная, в нее включены знаковые, интересные и впечатляющие места древнего Египта. Всё очень понравилось.
  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
    Замечательная экскурсия и очень ответственный, внимательный гид. Спасибо Валиду за то, что ответил на все вопросы и сделал весь тур максимально комфортным для нас!
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Спасибо большое Мухамед Шаабан, за отличную экскурсию! Очень понравилось, узнал много интересного! Просто супер!
  • И
    Искрянов
    30 апреля 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Гид, очень позитивный человек. Весёлый, общительный. Но, в материале "плавает". Экскурсия вышла пресноватой и как будто бы торопливой. Посетили всё что хотели, везде нас сопроводил, помог купить билеты.
  • Д
    Дмитрий
    21 февраля 2024
    Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
    Спасибо за отлично организованную экскурсию. Эта экскурсия интересна тем, кто уже был на Пирамидах в Гизе, но хочет посмотреть больше.
    читать дальше

    Было абсолютно правильным решением сначала поехать в Цитадель, потом в Саккару, поскольку ситуация с пробками постоянно меняется. Мы успели посмотреть все, что запланировали. Отдельное спасибо гиду Кириллу, он очень обстоятельно рассказал про историю Древнего Египта и про весь пантеон Египетских богов. Если будете с ним, спросите про портал в одной из мастаб в Саккаре - это что-то невероятное…

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
  2. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  3. Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
  4. Из Каира - в древнюю Саккару
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Подземные" можно забронировать 4 экскурсии от 81 до 135 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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