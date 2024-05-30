1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
180€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ДДенис13 мая 2024Экскурсию проводил гид из команды Ахмеда. Экскурсия очень обширная, в нее включены знаковые, интересные и впечатляющие места древнего Египта. Всё очень понравилось.
- ЕЕлизавета12 мая 2024Замечательная экскурсия и очень ответственный, внимательный гид. Спасибо Валиду за то, что ответил на все вопросы и сделал весь тур максимально комфортным для нас!
- ССергей12 мая 2024Спасибо большое Мухамед Шаабан, за отличную экскурсию! Очень понравилось, узнал много интересного! Просто супер!
- ИИскрянов30 апреля 2024Гид, очень позитивный человек. Весёлый, общительный. Но, в материале "плавает". Экскурсия вышла пресноватой и как будто бы торопливой. Посетили всё что хотели, везде нас сопроводил, помог купить билеты.
- ДДмитрий21 февраля 2024Спасибо за отлично организованную экскурсию. Эта экскурсия интересна тем, кто уже был на Пирамидах в Гизе, но хочет посмотреть больше.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Подземные»
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