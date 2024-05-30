С Светлана Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!

Д Денис Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару Экскурсию проводил гид из команды Ахмеда. Экскурсия очень обширная, в нее включены знаковые, интересные и впечатляющие места древнего Египта. Всё очень понравилось.

Е Елизавета Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару Замечательная экскурсия и очень ответственный, внимательный гид. Спасибо Валиду за то, что ответил на все вопросы и сделал весь тур максимально комфортным для нас!

С Сергей Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом Спасибо большое Мухамед Шаабан, за отличную экскурсию! Очень понравилось, узнал много интересного! Просто супер!

И Искрянов Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом Гид, очень позитивный человек. Весёлый, общительный. Но, в материале "плавает". Экскурсия вышла пресноватой и как будто бы торопливой. Посетили всё что хотели, везде нас сопроводил, помог купить билеты.