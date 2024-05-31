Висячая церковь Святой Девы Марии – экскурсии в Каире

Найдено 12 экскурсий в категории «Висячая церковь Святой Девы Марии» в Каире, цены от €43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250175 за всё до 7 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Каир - город всех эпох
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Коптский Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Каир и пирамиды Гизы: путешествие в сердце Египта с гидом
Познакомьтесь с уникальным Каиром и величественными пирамидами Гизы. Путешествие, полное истории и культуры, ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
167 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Добрый день! Экскурсия отличная. Очень познавательно, содержательно и атмосферно! Хочу порекомендовать Вам Мухаммеда как человека, знающего свою работу и делающего жизнь туриста в незнакомой стране очень комфортной!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Все было отлично организовано с учетом наших пожеланий. Экскурсия была для семьи с 6-х летним ребенком. Логистика отличная, встретили в
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    аэропорту вовремя и все перемещения были с комфортом. Сам день и места так же были продуманы с учетом обхода толп туристов, несколько секретных мест от гида весьма удачно вписаны в маршрут и доступны даже ребенку. Мухаммед моментально перестроил планы, когда в день нашего визита вход на Пирамиды решили закрыть раньше из-за визита высокопоставленных лиц, но мы все равно успели и программа нашего дня не пострадала. Итог: Все четко, комфортно, интересно и логистика на 5+. Рекомендую!

  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
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    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
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    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • М
    Мелек
    22 мая 2024
    Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
    Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
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    доверительные отношения, он легко согласился поменять даты экскурсии местами. Он очень хорошо все рассказывал, старался не упускать важную информацию. Он мастер по фотографиям. Не упускал значимые места где нам стоит фотографироваться и сам предлагал фотографировать нас. Мы его просили не возить нас по разным "сувенирным местам". Защищал нас от назойливых местных, кто предлагал свои товары или услуги по завышенной цене, сэкономил нам деньги и время на разные услуги для туристов. В конце второго дня, я попросила Мухаммеда организовать нам еще один день экскурсии в Каире, экскурсии в Луксоре, Абидосе и Дандаре и трансфер из Луксора в Хургаду. Я ему вперед заплатила все расходы и это было приличная сумма и была уверена, что он не подведет, все на честном слове. Он с его командой организовали нам качественные экскурсии. Третий день в Каире нас сопровождал Ашур, он из команды Мухаммеда. Кстати Ашур преподаватель вуза и очень грамотный специалист, прекрасно говорит по русски и все свои исторические рассказы подкреплял малоизвестными фактами. В Луксоре, Абидосе и в Дандаре нас сопровождал другой Мухаммед из команды Мухаммеда. Он отличный рассказчик и не скупой на слова,знает все легенды связанные с памятниками архитектуры. Мы получила от всех экскурсий массу информации, сделали для себя удивительные открытия. Египет это страна, которую надо обязательно посетить, а Мухаммед человек, который поможет вам не потеряться в незнакомой стране и поможет максимально разумно использовать время и деньги. Прежде чем поехать на экскурсии прочтите из открытых источников информацию об этих местах, это поможет структурировать и подкрепить увиденное и услышанные от экскурсоводов. Мы обязательно вернемся в Египет.

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
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    уточнил детали,предложил разные варианты по времени и маршрутам. Сразу договорилась о сделки!)Очень порадовало,что Мохамед очень хорошо знает русский язык! Также подсказал,что можно взять бесплатную транзитную визу,если пересадка более 7 часов. Встретил в назначенное время,очень доброжелательный,с юмором и интересными рассказами о жизни Каира!) Маршрут выбрали к пирамидам и остались безумно довольны!!Однозначно рекомендую, этому человеку можно довериться по организации, комфорту и интересной экскурсии! Спасибо Мохамед и до новых встреч 😍

  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Многоликий Каир
    Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Висячая церковь Святой Девы Марии»

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  4. Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
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  8. Синагога Бен Эзра
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