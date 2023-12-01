Путь этой познавательной и очень фотогеничной экскурсионной программы пойдет к признанным «туристическим магнитам» Египта — Ступенчатой пирамиде Джосера и уникальному комплексу Саккары. Как насчет визита в пирамиду царицы Тити и таинственных текстов на стенах древнейших шедевров зодчества?

Саккара

Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум — старинный некрополь, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Дахшур

В другом некрополе, овеянном легендами Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. У вас будет шанс зайти внутрь Ломаной пирамиды (она относительно недавно была открыта для посещения путешественников). Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.

Древний мегаполис Мемфис

И конечно, навестим первую столицу Египта. Изначальная столица Древнего Египта, основанная царем Менесом, объединившим египетские земли и основавшим Первую династию около 3100 года до нашей эры. Более 1000 лет Мемфис считался крупнейшим религиозным и торговым центром. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных. Важная информация:• Входные билеты в стоимость экскурсии не входят.