Вас ждет познавательная и очень фотогеничная экскурсионная программа к признанным «туристическим магнитам» Египта — Ступенчатой пирамиде Джосера и уникальному комплексу Саккары.
Ближайшие даты:
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Саккара
- Ступенчатая пирамида и мистический Серапеум
- Пирамиды Дахшура: Красная и Ломаная
- Мемфис
Описание
Путь этой познавательной и очень фотогеничной экскурсионной программы пойдет к признанным «туристическим магнитам» Египта — Ступенчатой пирамиде Джосера и уникальному комплексу Саккары. Как насчет визита в пирамиду царицы Тити и таинственных текстов на стенах древнейших шедевров зодчества?
Саккара
Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум — старинный некрополь, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.
Дахшур
В другом некрополе, овеянном легендами Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. У вас будет шанс зайти внутрь Ломаной пирамиды (она относительно недавно была открыта для посещения путешественников). Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.
Древний мегаполис Мемфис
И конечно, навестим первую столицу Египта. Изначальная столица Древнего Египта, основанная царем Менесом, объединившим египетские земли и основавшим Первую династию около 3100 года до нашей эры. Более 1000 лет Мемфис считался крупнейшим религиозным и торговым центром. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных. Важная информация:• Входные билеты в стоимость экскурсии не входят.
В любые дни и даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туристический комфортабельный автобус)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Что не входит
- Входные билеты в Дахшур, Саккару и Мемфис
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вас заберут из любого отеля Каира или ГизыЗавершение: Вас вернут в ваш отель или аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любые дни и датыЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира
Похожие туры из Каира
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Прикоснуться к древности, исследуя памятники Саккары, Дашура и Мемфиса
По договору с туристом
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
215€183 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
195€147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Увидеть Ступенчатую, Ломаную и Белую пирамиды - помимо Сфинкса и трёх самых знаменитых
от вашего отеля
Завтра
2 дек
3 дек
4 дек
160€88 за всё до 5 чел.