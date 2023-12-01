Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи

Индивидуальная экскурсия в Каире
Вас ждет познавательная и очень фотогеничная экскурсионная программа к признанным «туристическим магнитам» Египта — Ступенчатой пирамиде Джосера и уникальному комплексу Саккары.
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Саккара, Дахшур и Мемфис - загадочные некрополи
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Саккара
  • Ступенчатая пирамида и мистический Серапеум
  • Пирамиды Дахшура: Красная и Ломаная
  • Мемфис

Описание

Путь этой познавательной и очень фотогеничной экскурсионной программы пойдет к признанным «туристическим магнитам» Египта — Ступенчатой пирамиде Джосера и уникальному комплексу Саккары. Как насчет визита в пирамиду царицы Тити и таинственных текстов на стенах древнейших шедевров зодчества?

Саккара

Сперва отправимся туда, где находится первая в мире пирамида — Джосера (ступенчатая). Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота. Посетим загадочный подземный Серапеум — старинный некрополь, где вы осмотрите 24 огромных саркофага для захоронения священных быков. Зайдём в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса: здесь поговорим о таинственных заупокойных текстах.

Дахшур

В другом некрополе, овеянном легендами Дахшуре, вас удивят Изогнутая и Розовая пирамиды, а также пирамида матери Хеопса. У вас будет шанс зайти внутрь Ломаной пирамиды (она относительно недавно была открыта для посещения путешественников). Есть здесь и другое необычное сооружение, выполненное из глины. Мы также зайдём внутрь всех этих строений.

Древний мегаполис Мемфис

И конечно, навестим первую столицу Египта. Изначальная столица Древнего Египта, основанная царем Менесом, объединившим египетские земли и основавшим Первую династию около 3100 года до нашей эры. Более 1000 лет Мемфис считался крупнейшим религиозным и торговым центром. Вы услышите об основании этого города фараоном Менесом и увидите его достопримечательности: огромные статуи Рамсеса II, сфинкса из алебастра и стол для мумификации животных. Важная информация:• Входные билеты в стоимость экскурсии не входят.

В любые дни и даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туристический комфортабельный автобус)
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит
  • Входные билеты в Дахшур, Саккару и Мемфис
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут из любого отеля Каира или Гизы
Завершение: Вас вернут в ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: В любые дни и даты
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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