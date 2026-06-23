Настоящий Египет начинается там, где кончается асфальт и начинается погружение в древность. С нами вы увидите пирамиды Гизы и их вечного стража — Большого Сфинкса. Спуститесь в загадочный подземный Серапеум, пройдёте по руинам Мемфиса и посетите Большой египетский музей с его уникальной экспозицией: от саркофагов правителей до предметов быта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Саккара (некрополь, 2 часа)

Первая ступенчатая пирамида Джосера — старейшее крупное каменное сооружение на Земле. А ещё Серапеум: подземный лабиринт с чёрными гранитными саркофагами по 70–80 тонн. Учёные до сих пор спорят, как их сюда доставили.

Мемфис (музей под открытым небом, 1 ч)

Здесь вас встретит 10-метровый колосс Рамзеса II из известняка и алебастровый сфинкс — цельный, изящный, непохожий на своего грозного собрата в Гизе.

Пирамиды Гизы и Сфинкс (2 ч)

Хеопс, Хефрен, Микерин — единственное из семи чудес света, которое не ушло в легенды. Вы постоите напротив Сфинкса, услышите, зачем фараону храм долины, и сделаете снимки, которые не стыдно показывать даже тем, кто уже всё видел.

Большой египетский музей (1 ч)

Крупнейшая на планете сокровищница, посвященная искусству Древнего Египта. Собрание музея — это около 150 тысяч бесценных экспонатов, бережно хранящих историю великих династий. Вас ждёт краткое знакомство с удивительными деталями ушедших эпох.

Институт Папируса (по желанию, 30 мин)

Как из тростника сделать лист, который не гниёт тысячи лет? Мастера покажут весь процесс — от резки стеблей до прессования. Можно купить готовый свиток или заказать своё имя, написанное иероглифами.

Организационные детали

Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером. В салоне для вас — питьевая вода

По желанию организуем обед (от $15 за чел.)

С вами будет один из гидов нашей команды

Трансфер из дальних районов Каира (Новый Каир, 6 Октября и других) за доплату — $40

Дополнительные расходы