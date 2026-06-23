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Свидание с древностью: из Каира к пирамидам, в Мемфис, Саккару и Большой египетский музей

Древние столицы, подземный Серапеум и единственное чудо света, которое вы увидите своими глазами
Настоящий Египет начинается там, где кончается асфальт и начинается погружение в древность. С нами вы увидите пирамиды Гизы и их вечного стража — Большого Сфинкса.

Спуститесь в загадочный подземный Серапеум, пройдёте по руинам Мемфиса и посетите Большой египетский музей с его уникальной экспозицией: от саркофагов правителей до предметов быта.
5
2 отзыва
Свидание с древностью: из Каира к пирамидам, в Мемфис, Саккару и Большой египетский музей
Свидание с древностью: из Каира к пирамидам, в Мемфис, Саккару и Большой египетский музей
Свидание с древностью: из Каира к пирамидам, в Мемфис, Саккару и Большой египетский музей

Описание экскурсии

Саккара (некрополь, 2 часа)

Первая ступенчатая пирамида Джосера — старейшее крупное каменное сооружение на Земле. А ещё Серапеум: подземный лабиринт с чёрными гранитными саркофагами по 70–80 тонн. Учёные до сих пор спорят, как их сюда доставили.

Мемфис (музей под открытым небом, 1 ч)

Здесь вас встретит 10-метровый колосс Рамзеса II из известняка и алебастровый сфинкс — цельный, изящный, непохожий на своего грозного собрата в Гизе.

Пирамиды Гизы и Сфинкс (2 ч)

Хеопс, Хефрен, Микерин — единственное из семи чудес света, которое не ушло в легенды. Вы постоите напротив Сфинкса, услышите, зачем фараону храм долины, и сделаете снимки, которые не стыдно показывать даже тем, кто уже всё видел.

Большой египетский музей (1 ч)

Крупнейшая на планете сокровищница, посвященная искусству Древнего Египта. Собрание музея — это около 150 тысяч бесценных экспонатов, бережно хранящих историю великих династий. Вас ждёт краткое знакомство с удивительными деталями ушедших эпох.

Институт Папируса (по желанию, 30 мин)

Как из тростника сделать лист, который не гниёт тысячи лет? Мастера покажут весь процесс — от резки стеблей до прессования. Можно купить готовый свиток или заказать своё имя, написанное иероглифами.

Организационные детали

  • Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером. В салоне для вас — питьевая вода
  • По желанию организуем обед (от $15 за чел.)
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Трансфер из дальних районов Каира (Новый Каир, 6 Октября и других) за доплату — $40

Дополнительные расходы

  • Вход к пирамидам и Сфинксу — $16 за чел.; для детей с 6 лет — $8; детям до 6 лет — бесплатно
  • Некрополь Саккара — $20 за чел.; для детей с 6 лет — $5
  • Серапеум — $8 за чел.
  • Мемфис — $5 за чел.
  • Большой Египетский музей — $32 за чел

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 40 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
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5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории — пирамиду Джосера, и древний Мемфис с его потрясающим музеем под открытым небом и
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грандиозной статуей Рамзеса II. После этого отправились к пирамидам Гизы, покатались на верблюдах, любуясь великолепным ракурсом на 9 пирамид и Сфинкса. Финальной точкой стал новый Большой Египетский музей — самый крупный в мире.
Хельми — потрясающий гид в Каире. Он прекрасно говорит по-русски, обожает историю своей родины и заряжает этой любовью. Очень рекомендую этот тур! В следующий приезд в Египет — только к этому профессионалу.

Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории
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Н
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную величину, не на картинке! Здорово! И конечно никто так не расскажет историю, как местные жители! Спасибо большое Хелми! Выучить русский язык на таком уровне - дорогого стоит! Ещё и историю! Ещё раз спасибо! Всем рекомендую!
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную
Хелми
Хелми
Ответ организатора:
Сердечно благодарю вас за столь теплые слова! Я искренне рад, что экскурсия оправдала ваши ожидания и оставила приятные впечатления!
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