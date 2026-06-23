Первая ступенчатая пирамида Джосера — старейшее крупное каменное сооружение на Земле. А ещё Серапеум: подземный лабиринт с чёрными гранитными саркофагами по 70–80 тонн. Учёные до сих пор спорят, как их сюда доставили.
Мемфис (музей под открытым небом, 1 ч)
Здесь вас встретит 10-метровый колосс Рамзеса II из известняка и алебастровый сфинкс — цельный, изящный, непохожий на своего грозного собрата в Гизе.
Пирамиды Гизы и Сфинкс (2 ч)
Хеопс, Хефрен, Микерин — единственное из семи чудес света, которое не ушло в легенды. Вы постоите напротив Сфинкса, услышите, зачем фараону храм долины, и сделаете снимки, которые не стыдно показывать даже тем, кто уже всё видел.
Большой египетский музей (1 ч)
Крупнейшая на планете сокровищница, посвященная искусству Древнего Египта. Собрание музея — это около 150 тысяч бесценных экспонатов, бережно хранящих историю великих династий. Вас ждёт краткое знакомство с удивительными деталями ушедших эпох.
Институт Папируса (по желанию, 30 мин)
Как из тростника сделать лист, который не гниёт тысячи лет? Мастера покажут весь процесс — от резки стеблей до прессования. Можно купить готовый свиток или заказать своё имя, написанное иероглифами.
Организационные детали
Поедем на современном легковом автомобиле с кондиционером. В салоне для вас — питьевая вода
По желанию организуем обед (от $15 за чел.)
С вами будет один из гидов нашей команды
Трансфер из дальних районов Каира (Новый Каир, 6 Октября и других) за доплату — $40
Дополнительные расходы
Вход к пирамидам и Сфинксу — $16 за чел.; для детей с 6 лет — $8; детям до 6 лет — бесплатно
Некрополь Саккара — $20 за чел.; для детей с 6 лет — $5
Серапеум — $8 за чел.
Мемфис — $5 за чел.
Большой Египетский музей — $32 за чел
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 40 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог.
До своего пути в туризме я читать дальшеуменьшить
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися.
Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Александр
Программа была невероятно насыщенной и увлекательной! Мы посетили Саккару, где увидели самую первую пирамиду в истории — пирамиду Джосера, и древний Мемфис с его потрясающим музеем под открытым небом и читать дальшеуменьшить
грандиозной статуей Рамзеса II. После этого отправились к пирамидам Гизы, покатались на верблюдах, любуясь великолепным ракурсом на 9 пирамид и Сфинкса. Финальной точкой стал новый Большой Египетский музей — самый крупный в мире. Хельми — потрясающий гид в Каире. Он прекрасно говорит по-русски, обожает историю своей родины и заряжает этой любовью. Очень рекомендую этот тур! В следующий приезд в Египет — только к этому профессионалу.
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Н
Наталия
Спасибо огромное за интересную экскурсию! Увидеть вживую древние пирамиды - это что-то потрясающее! Сфинкс в натуральную величину, не на картинке! Здорово! И конечно никто так не расскажет историю, как местные жители! Спасибо большое Хелми! Выучить русский язык на таком уровне - дорогого стоит! Ещё и историю! Ещё раз спасибо! Всем рекомендую!
Хелми
Ответ организатора:
Сердечно благодарю вас за столь теплые слова! Я искренне рад, что экскурсия оправдала ваши ожидания и оставила приятные впечатления!
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