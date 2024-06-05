1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
«Рынок Эль Халили — это не только древнейший базар Африки, но и место притяжения для египтян в любое время суток»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
«Я познакомлю вас с его богатым наследием и покажу контрасты столицы: от сокровищ Национального музея и великолепных мечетей до товаров на Восточном рынке и Города мусорщиков»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
250€175 за всё до 7 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
«На рынке мастеров Хан Эль Халили, которому уже больше 7 веков, вы увидите ремесленные лавки ювелиров, ткачей и стеклодувов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
200€100 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
«Улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Улица Муиз и рынок Хан-эль-Халили»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ЮЮрий20 мая 2024Ну какая же получилась прелесть, а не экскурсия! Столько эмоций, всё как надо. Встретили, отвезли, рассказали, показали, вернули:)) Ахмед, большое вам спасибо за такой чудесный день. На пирамиды хочется вернуться. Место силы какое-то! А еще я теперь знаю, какое на ощупь растение папирус:)
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы купили путевку в Шарм с пересадкой в Каире. Очень долго я искала гида по Каиру и не прогадала, выбрав
- аанна29 апреля 2024Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
- ММария29 апреля 2024Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
- ААнастасия27 апреля 2024Провели замечательный день с Ахмедом! Мы списались с Ахмедом и я выразила свои предпочтения, что бы мы хотели увидеть. Не смотря
- ООльга31 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели настоящий реальный Каир. Впечатлились. Гид Мухамед приехал в назначенное время, легко и непринужденно провел с нами наш день. Машина была комфортная. Водитель приятный. Заехали(по нашей просьбе в аптеку и фруктовую лавку). Все понравилось.
- ЕЕвгений10 марта 2024Все ок, но есть доплата, если 1 человек, поэтому не максимальное кол-во
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Рынки»
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