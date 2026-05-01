и культуру Египта, но и умело передавал свои знания, делая экскурсию увлекательной и информативной.



Мы посетили знаменитые пирамиды Гизы, и Ахмед рассказал множество интересных фактов о каждой из них. Его энтузиазм и страсть к своему делу были очевидны, и это сделало нашу экскурсию еще более живой. Он ответил на все наши вопросы и поделился множеством увлекательных историй, которые помогли нам лучше понять значение этих величественных памятников.



Кроме того, Ахмед был очень внимателен к нашим потребностям и всегда заботился о том, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Он предложил отличные советы по фотографированию и даже помог нам выбрать лучшие места для снимков.



В целом, я настоятельно рекомендую экскурсии с Ахмедом всем, кто хочет глубже узнать о Каире и его достопримечательностях. Это был действительно замечательный день, который я запомню надолго!