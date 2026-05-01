-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Фуд-прогулка по Каиру для настоящих гурманов
Фул медамес на завтрак, кошари на обед и восточные сладости к чаю - и даже не приходите сытыми
«В стоимость включены трансфер и все дегустации — полноценный обед из 8+ блюд и напитков, а также бутилированная вода и мой фирменный список блюд с рекомендациями на русском/английском языках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
$153
$180 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Каир классический и гастрономический
Увидеть и попробовать главное: от пирамид Гизы до небоскрёбов Гезира, от таамии до десерта «ум али»
«Во время прогулки — дегустация кошари и кебаба в уличном кафе, куда ходят только местные»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$190
$199 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Закат у пирамид: прогулка на верблюдах и ужин (всё включено)
Магия пустыни, бедуинский чай и традиционный египетский ужин - из Каира
«Дегустация аутентичных блюд местной кухни в ресторане с панорамой пирамид»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от $90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
V
для своего первого путешествия в каире и единственного доступного дня мы с подругой выбрали махмуда в качестве нашего гида и не прогадали – очень открытый собеседник, отвечал на каждый наш типичный ‘туристический’ вопрос, провел по улочкам и магазинам города, показал величественные пирамиды, подстраивался под наши хотелки, а главное – оставил надолго приятное впечатление от проведенного дня:)
А
Забронировала экскурсию в последнюю минуту и Ахмед нашел для меня время! Это было лучшее решение, хотя изначально боялась: я одна здесь, было страшно 1 на 1 с незнакомым мужчиной идти
M
Получилась очень приятная прогулка по Каиру. Был Рамадан, но программа была сделана удобно. Очень вкусная еда и неожиданный подарок в день рождения, отличный торт. Экскурсию очень рекомендую,как обзорную по Каиру. Спасибо и гиду и водителю!!!!
Поездка была отличной! Еда была необычной, но очень вкусной и с особым колоритом. Улицы старого Каира в французском стиле просто сводят с ума. Всем рекомендую попробовать сок из сахарного тростника и басбусу! ❤️
В
Экскурсия была не только интересной и увлекательной, но и очень вкусной. Вы попробуете много разных блюд, их будет действительно много!!! Мы вдвоём всё не смогли съесть, с собой пакет еды ещё получился (на ужин и завтрак). Организовано всё великолепно. Обязательно к посещению. Отдельное спасибо за подарки.
И
Махмуд прекрасный гид,обращайтесь к нему,не пожалеете.
Провел программу,грамотно составил маршрут и учел все пожелания.
делает классные фото
рекомендуем!)
Это была увлекательная прогулка по Каиру со своей замечательной историей. Нам очень понравились блюда, они были такими вкусными. Спасибо большое Ахмеду он очень интересно рассказывает по культуру и национальные блюда, а так же показал нам интересные места. Завораживает с первых минут. Замечательный гид, я всем рекомендую. Я бы посоветовала всем воспользоваться этой прогулкой.
Но главной душой нашей прогулки стал гид Ахмед. Хочется выразить ему особенную, искреннюю благодарность! Ахмед — не просто проводник, это человек, который влюблен в свой город и его культуру. Он
Е
Спасибо большое за организацию экскурсии! Все очень понравилось! Мы посетили все места, которые хотели. Гид очень эрудированный, рассказывал очень интересно. Буду рекомендовать друзьям!
С
Недавно я посетил Каир и имел удовольствие быть на экскурсии с гидом по имени Ахмед. Это был незабываемый опыт! Ахмед оказался настоящим профессионалом — он не только прекрасно знал историю
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.
Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.
