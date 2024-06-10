День в Красном море на индивидуальной яхте

Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Вас ждёт захватывающая морская прогулка к острову Тиран.

Целый день, с 8 утра до 5 вечера, вы будете отдыхать на яхте, купаться в Красном море, любоваться тропическими рыбками и пёстрыми коралловыми рифами.

Никаких случайных пассажиров, никаких забот — только египетское солнце, ласковое море, яркий подводный мир и вы!
День в Красном море на индивидуальной яхте
День в Красном море на индивидуальной яхте
День в Красном море на индивидуальной яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы привезём вас из отеля на причал и на яхте отправимся в сторону острова Тиран.
  • По пути сделаем три остановки у разных коралловых рифов. Вы будете купаться с маской в компании нашего профессионального инструктора. Увидите ярких морских рыб и, если повезёт, дельфинов. По желанию сможете заняться дайвингом.
  • После второй остановки вас будет ждать вкусный обед, приготовленный поваром на яхте. Целый день будут доступны безалкогольные напитки: чай, кофе, вода, кола.
  • После прогулки вернёмся на причал, и трансфер отвезёт вас в отель.

Организационные детали

  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
  • Дети могут погружаться под воду с 10 лет.
  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне, обед, напитки, снорклинг, услуги гида-инструктора.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Морепродукты к обеду (заранее предупредите о таком желании).
  • Дайвинг — за одно погружение $30 с человека.
  • Дайвинг-фотосессия — цена по запросу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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