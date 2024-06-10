Вас ждёт захватывающая морская прогулка к острову Тиран.
Целый день, с 8 утра до 5 вечера, вы будете отдыхать на яхте, купаться в Красном море, любоваться тропическими рыбками и пёстрыми коралловыми рифами.
Никаких случайных пассажиров, никаких забот — только египетское солнце, ласковое море, яркий подводный мир и вы!
Целый день, с 8 утра до 5 вечера, вы будете отдыхать на яхте, купаться в Красном море, любоваться тропическими рыбками и пёстрыми коралловыми рифами.
Никаких случайных пассажиров, никаких забот — только египетское солнце, ласковое море, яркий подводный мир и вы!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы привезём вас из отеля на причал и на яхте отправимся в сторону острова Тиран.
- По пути сделаем три остановки у разных коралловых рифов. Вы будете купаться с маской в компании нашего профессионального инструктора. Увидите ярких морских рыб и, если повезёт, дельфинов. По желанию сможете заняться дайвингом.
- После второй остановки вас будет ждать вкусный обед, приготовленный поваром на яхте. Целый день будут доступны безалкогольные напитки: чай, кофе, вода, кола.
- После прогулки вернёмся на причал, и трансфер отвезёт вас в отель.
Организационные детали
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
- Дети могут погружаться под воду с 10 лет.
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне, обед, напитки, снорклинг, услуги гида-инструктора.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Морепродукты к обеду (заранее предупредите о таком желании).
- Дайвинг — за одно погружение $30 с человека.
- Дайвинг-фотосессия — цена по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 380 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
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