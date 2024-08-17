Описание экскурсии

Что вас ждёт: Мечеть аль-Мустафа – одна из самых известных мечетей города Шарм-эш-Шейх. Открыта в 2007 году Коптская ортодоксальная церковь – церковь, расположенная в городе Шарм-эль-Шейх в провинции Южный Синаи. Первый камень был заложен в 2002 году, а церковь была открыта в 2010 году. Церковь отличается наличием множества рисунков и надписей, изображающих важные события в христианской истории, такие как Тайная Вечеря, а также несколько чудес Христа. Мечеть Ас-Сахаба – самая новая мечеть города Шарм-эль-Шейх. Она была построена в районе 8 торгового рынка, первый камень был заложен 10 января 2011 года, и открыта 24 марта 2017 года, чтобы стать одной из достопримечательностей туристического города. Старый город или старый рынок Это рынок, который сочетает в себе современный характер и старинную традицию, в котором представлены различные виды магазинов, предлагающих все, что только можно себе представить. Кафе Фарша – одно из самых известных кафе в Шарм-эль-Шейхе, отличительной чертой которого является его расположение на склоне горы, что позволяет наслаждаться прекрасным панорамным видом на Красное море. Место получило свое название благодаря уникальному декору, который представляет собой традиционные арабские сидения на полу, что поддерживает волшебную и уютную атмосферу. Сохо Сквер – Сохо считается крупным туристическим центром, так как он отличается современными технологиями, красочным освещением и предлагает множество развлекательных возможностей. Танцующий фонтан – работает ночью в течение 15 минут каждый час, является одним из самых красивых танцующих фонтанов в Египте.