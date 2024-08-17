Уникальная возможность посетить самые интересные места города, сделать живописные фотографии на фоне лучших достопримечательностей и познакомиться с культурой и традициями местных жителей, а также пройтись по магазинам в Старом городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Мечеть аль-Мустафа – одна из самых известных мечетей города Шарм-эш-Шейх. Открыта в 2007 году Коптская ортодоксальная церковь – церковь, расположенная в городе Шарм-эль-Шейх в провинции Южный Синаи. Первый камень был заложен в 2002 году, а церковь была открыта в 2010 году. Церковь отличается наличием множества рисунков и надписей, изображающих важные события в христианской истории, такие как Тайная Вечеря, а также несколько чудес Христа. Мечеть Ас-Сахаба – самая новая мечеть города Шарм-эль-Шейх. Она была построена в районе 8 торгового рынка, первый камень был заложен 10 января 2011 года, и открыта 24 марта 2017 года, чтобы стать одной из достопримечательностей туристического города. Старый город или старый рынок Это рынок, который сочетает в себе современный характер и старинную традицию, в котором представлены различные виды магазинов, предлагающих все, что только можно себе представить. Кафе Фарша – одно из самых известных кафе в Шарм-эль-Шейхе, отличительной чертой которого является его расположение на склоне горы, что позволяет наслаждаться прекрасным панорамным видом на Красное море. Место получило свое название благодаря уникальному декору, который представляет собой традиционные арабские сидения на полу, что поддерживает волшебную и уютную атмосферу. Сохо Сквер – Сохо считается крупным туристическим центром, так как он отличается современными технологиями, красочным освещением и предлагает множество развлекательных возможностей. Танцующий фонтан – работает ночью в течение 15 минут каждый час, является одним из самых красивых танцующих фонтанов в Египте.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть аль-Мустафа
- Коптская ортодоксальная церковь
- Мечеть Ас-Сахаба
- Старый город или старый рынок
- Кафе Фарша
- Сохо Сквер
- Танцующий фонтан
Что включено
- Посещение достопримечательностей
- Кофе в кафе Фарша
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваши отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
17 авг 2024
В Шарм-Эль-Шейх приехали впервые и решили взять для ознакомления индивидуальную обзорную экскурсию.
После её посещения смогли выделить множество достоинств. Во-первых, всё было точно по времени, без задержек и опозданий (стоит отметить,
После её посещения смогли выделить множество достоинств. Во-первых, всё было точно по времени, без задержек и опозданий (стоит отметить,
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