Гора Моисея, встреча рассвета.

Гора Моисея упоминается в библейском сюжете, согласно которому именно там Бог передал Пророку 10 заповедей. Вы совершите подъем на вершину вместе с гидом-бедуином. И, пройдя путь в 7 км, окажетесь на высоте 2300 м над уровнем моря. На протяжении всего пути делаются остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями. В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за доп. плату). Восхождение длится около 3 часов. На вершине горы группа встречает рассвет — поистине живописное зрелище. По легенде всем паломникам, прошедшим столь сложный путь, прощаются их грехи. Далее вам предстоит спуститься с горы тем же путем.

Далее группа следует на автобусе в монастырь Святой Екатерины.

Монастырь Святой Екатерины

Посещение древнего монастыря Святой Екатерины, внесенного ЮНЕСКО в список объектов культурного наследия. В монастыре вы увидите древние иконы, Неопалимую Купину и колодец Моисея. Церковь на данный момент закрыта!