По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины

Вы совершите подъем на вершину Горы Моисея вместе с гидом-бедуином

5
1 отзыв
Вы совершите подъем на вершину Горы Моисея вместе с гидом-бедуином.

И, пройдя путь в 7 км, окажетесь на высоте 2300 м над уровнем моря.

На вершине горы группа встречает рассвет — поистине живописное зрелище.

По легенде всем паломникам, прошедшим столь сложный путь, прощаются их грехи.

Далее группа следует на автобусе в монастырь Святой Екатерины.

В монастыре вы увидите древние иконы, Неопалимую Купину и колодец Моисея.
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины
По святым местам Синая - Гора Моисея и монастырь Св. Екатерины

Что вы увидите 🤩

  • Гора Моисея
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Колодец Моисея
  • Куст неопалимой купины
Гора Моисея, встреча рассвета.
Гора Моисея упоминается в библейском сюжете, согласно которому именно там Бог передал Пророку 10 заповедей. Вы совершите подъем на вершину вместе с гидом-бедуином. И, пройдя путь в 7 км, окажетесь на высоте 2300 м над уровнем моря. На протяжении всего пути делаются остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями. В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за доп. плату). Восхождение длится около 3 часов. На вершине горы группа встречает рассвет — поистине живописное зрелище. По легенде всем паломникам, прошедшим столь сложный путь, прощаются их грехи. Далее вам предстоит спуститься с горы тем же путем.
Далее группа следует на автобусе в монастырь Святой Екатерины.
Монастырь Святой Екатерины
Посещение древнего монастыря Святой Екатерины, внесенного ЮНЕСКО в список объектов культурного наследия. В монастыре вы увидите древние иконы, Неопалимую Купину и колодец Моисея. Церковь на данный момент закрыта!

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый (12+)
$35
Ребенок (5-11 лет)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Аренда верблюда
  • Завтрак
  • Напитки
Место начала и завершения
У шлагбаума вашего отеля
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт
  • деньги на личные расходы
  • питьевую воду (а лучше термос)
  • сухой паёк (предварительно заказав в отеле)
  • тёплые вещи для восхождения на вершину (температура на высоте — около +10-8°C). Если вы устанете
  • то можете взять верблюда напрокат. Также по пути на вершину будут остановки для отдыха
  • можно купить чай/кофе
  • снэки (но по "туристическим" ценам)
  • предлагают теплое верблюжье одеяло напрокат.
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам, воскресеньям в 20:00
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По средам, пятницам, воскресеньям в 20:00

Наталья Н.
Наталья Н.
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