Что вас ожидает:

Увлекательно и захватывающе к месту силы.

Путешествие начнется с восхождения на гору Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте. Далее вместе с проводником-бедуином мы пройдем 7 км. и поднимемся на высоту 2300 метров над уровнем моря.

Существует поверие, что человеку, который на вершине Синая встретит рассвет и произнесёт молитву, будут прощены все грехи. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!

После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей Монастырь Святой Екатерины, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.

Важная информация:

Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы.