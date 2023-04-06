Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины

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Ночное восхождение может быть трудным, но оно точно стоит того, чтобы насладиться красотой рассвета с горы.

Кроме того, посещение одной из древнейших христианских обителей, монастыря Святой Екатерины, также является уникальным и интересным опытом, который поможет лучше понять историю религии и культуры этого региона.
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Поездка на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
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Что вас ожидает:

  • Гора Синай
  • Рассвет на высоте 2300 метров над уровнем моря
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Колокольня и Базилика Преображения
  • Монастырский сад
  • Колодец Моисея и Неопалимая купина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увлекательно и захватывающе к месту силы.
  • Путешествие начнется с восхождения на гору Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте. Далее вместе с проводником-бедуином мы пройдем 7 км. и поднимемся на высоту 2300 метров над уровнем моря.
Существует поверие, что человеку, который на вершине Синая встретит рассвет и произнесёт молитву, будут прощены все грехи. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!
После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей Монастырь Святой Екатерины, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.

Важная информация:

Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Полицейские и туристические разрешения
Что не входит
  • На протяжении пути к вершине будут остановки для отдыха, на пути у нас будут палатке где можно будет купить
  • Чай и кофе
  • Сладости
  • Кроме того, в любой момент вы сможете взять верблюда (за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: лобби / ресепшен / шлагбаум отеля
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Будьте готовы к интенсивному подъему в гору: оцените свои физические возможности и рассчитайте силы. Надевайте удобную одежду и обувь в соответствии с сезоном. Восхождение на гору Моисея проходит в ночное время и длится около 3 часов. На протяжении пути к вершине будут остановки для отдыха. Экскурсию можно провести и для большего числа человек
  • Доплата составит 30€ за каждого дополнительного путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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