Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Гора Синай (или гора Моисея) — известная гора на синайском полуострове в Египте, где Согласно Библии, на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.



Здесь находится монастырь Святой Екатерины, расположенный на высоте 1570 м в долине между горами Моисея, Екатерины и Сафсафа.



Монастырь был построен в период правления византийского императора Юстиниана (527-565 гг.



).



На территории монастыря растёт Неопалимая купина — куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею.



В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте Неопалимой купины капеллу.