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Гора Моисея из Шарм эль шейха

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Гора Синай (или гора Моисея) — известная гора на синайском полуострове в Египте, где Согласно Библии, на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.

Здесь находится монастырь Святой Екатерины, расположенный на высоте 1570 м в долине между горами Моисея, Екатерины и Сафсафа.

Монастырь был построен в период правления византийского императора Юстиниана (527-565 гг.

).

На территории монастыря растёт Неопалимая купина — куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею.

В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте Неопалимой купины капеллу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 18 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $27 за человека

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Гора Моисея из Шарм эль шейха
Гора Моисея из Шарм эль шейха

Что вы увидите

  • Гора Моисея
  • Монастырь святой Екатерины
  • Остатки часовни Святой Троицы
  • Храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы
  • куст Неопалимая купина
Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
  • Подняться на вершину Горы ⛰️ Моисея;
  • Встретить рассвет на вершине горы;
  • Спуститься к Монастырю святой Екатерины;
  • Посетить Монастырь святой Екатерины (К сожалению, в данный момент внутрь не попасть)
  • Посетить остатки часовни Святой Троицы;
  • Посетить храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы. Что вас ожидает:Ехать до подножия горы почти 130 км. Примерно через 3 часа мы прибудем к полицейскому посту, для проверки документов (обязательно иметь при себе паспорт). После начинается подъём на гору. Вас будет сопровождать проводник-бедуин. Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря 🌊, взойти на неё можно за два часа.

Возможны два пути восхождения:

  • 1) 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах.
  • 2) Был проложен ещё в XIX веке, по нему можно подняться верхом, но он считается более легким. Для более легкого прохождения экскурсии 🧭, местные бедуины предлагают арендовать верблюда.
  • Особенность данной экскурсии состоит в том, что она берёт своё начало под покровом ночи, чтобы встретить рассвет в горах. Утром, после встречи рассвета на вершине горы, все спускаются в кафе чтобы позавтракать.
  • После завтрака, мы посетим монастырь Св. Екатерины. Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой перенесли ангелы на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия её мощи обнаружили монахи и перенесли уже в монастырь.
  • В монастыре вы осмотрите древние иконы, сможете увидеть мощи святой, осмотрите растущую здесь же на территории Неопалимую Купину, Часовню Неопалимой Купины, Колодец Моисея и многое другое!Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, головной убор, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), загранпаспорт, деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла), легкий рюкзак для вещей и воды.
Что входит
  • Все трансферы и перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
  • Гид экскурсовод
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит
  • Напитки.
  • Аренда верблюда для подъёма на гору (от 15$)
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Гора Моисея из Шарм эль шейха
Гора Моисея из Шарм эль шейха
Гора Моисея из Шарм эль шейха
Гора Моисея из Шарм эль шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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