Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
Подняться на вершину Горы ⛰️ Моисея;
Встретить рассвет на вершине горы;
Спуститься к Монастырю святой Екатерины;
Посетить Монастырь святой Екатерины (К сожалению, в данный момент внутрь не попасть)
Посетить остатки часовни Святой Троицы;
Посетить храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы. Что вас ожидает:Ехать до подножия горы почти 130 км. Примерно через 3 часа мы прибудем к полицейскому посту, для проверки документов (обязательно иметь при себе паспорт). После начинается подъём на гору. Вас будет сопровождать проводник-бедуин. Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря 🌊, взойти на неё можно за два часа.
Возможны два пути восхождения:
1) 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах.
2) Был проложен ещё в XIX веке, по нему можно подняться верхом, но он считается более легким. Для более легкого прохождения экскурсии 🧭, местные бедуины предлагают арендовать верблюда.
Особенность данной экскурсии состоит в том, что она берёт своё начало под покровом ночи, чтобы встретить рассвет в горах. Утром, после встречи рассвета на вершине горы, все спускаются в кафе чтобы позавтракать.
После завтрака, мы посетим монастырь Св. Екатерины. Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой перенесли ангелы на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия её мощи обнаружили монахи и перенесли уже в монастырь.
В монастыре вы осмотрите древние иконы, сможете увидеть мощи святой, осмотрите растущую здесь же на территории Неопалимую Купину, Часовню Неопалимой Купины, Колодец Моисея и многое другое!Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, головной убор, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), загранпаспорт, деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла), легкий рюкзак для вещей и воды.
Что входит
Все трансферы и перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
Гид экскурсовод
Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит
Напитки.
Аренда верблюда для подъёма на гору (от 15$)
Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.