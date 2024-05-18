1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«На автобусе мы приедем к точке старта маршрута, откуда начнется неспешное восхождение»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Групповая
18 часов
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
- ЕЕкатерина9 марта 2024Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и с культурологической, и конечно
- ВВладимир10 декабря 2023Удивительное место силы. Для многих путь туда - преодоление себя. Спасибо за отличную организацию.
- ККсения11 февраля 2022Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
- ООльга28 января 2022Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
- ЕЕлена12 января 2022Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Восхождения»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 280. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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