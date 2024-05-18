Восхождения в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Восхождения» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«На автобусе мы приедем к точке старта маршрута, откуда начнется неспешное восхождение»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
Групповая
18 часов
3 отзыва
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
    Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
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    есть пожелания - не забивать автобус на 110%, ведь после подъема на обратном пути все уставшие, хочется спать, а спать в проходе так себе.

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и с культурологической, и конечно
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    же с духовной точки зрения. Валид и его команда настоящие профессионалы, столько знаний я сегодня получила! Уж я не говорю про уровень заботы и внимания к своему клиенту. Спасибо, Вам, большое! Максимальное удовольствие встретить таких людей!

    Совершенно потрясающая экскурсия! Если Вы в Шарме, обязательно стоит посетить это место- и с исторической, и
  • В
    Владимир
    10 декабря 2023
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Удивительное место силы. Для многих путь туда - преодоление себя. Спасибо за отличную организацию.
    Удивительное место силы. Для многих путь туда - преодоление себя. Спасибо за отличную организациюУдивительное место силы. Для многих путь туда - преодоление себя. Спасибо за отличную организацию
  • К
    Ксения
    11 февраля 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
  • О
    Ольга
    28 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
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    Моисея, чтобы напомнить себе о 10 заповедях Господних, со стремлением поступать правильно, стать лучше. Это наполняет духовно. Мы получили от этой поездки те эмоции, которые хотели испытать. Рассвет был морозный и восхитительный! Спасибо за организацию!

  • Е
    Елена
    12 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Восхождения»

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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 280. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Совершаем восхождения в Шарм-Эль-Шейхе на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Шарм-Эль-Шейха и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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