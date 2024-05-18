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и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍