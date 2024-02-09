Приглашаем вас на удивительное путешествие к одной из самых священных вершин мира — горе Синай, место, где, по преданию, Моисей получил десять заповедей от Бога. Эта экскурсия обещает вам не только интенсивный треккинг и паломничество, но и неповторимую красоту рассвета, который вам удастся увидеть с вершины горы.

Старт восхождения

Начнем наше путешествие в темноте ночи, взбираясь на гору Синай, преодолевая 7 километров треккинга. Под опекой опытных гидов, вы сможете почувствовать мистическую атмосферу этого священного места.

Восхождение к вершине

Пройдем этот уникальный путь, ощущая каждый шаг и видя, как ночное небо уступает место первым лучам солнца. Ваше упорство будет вознаграждено великолепным видом, раскрывающимся с вершины.

Рассвет на горе Синай

Завершим наше восхождение наблюдением за захватывающим рассветом среди величественных гор и древних святынь. Этот момент, когда солнце поднимается над горами, наполнит вас восторгом и восхищением.

Посещение монастыря Святой Екатерины

После удивительного рассвета, отправимся в монастырь Святой Екатерины, который находится рядом с горой Синай. Познакомимся с историей и культурой этого места, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Эта экскурсия обещает стать незабываемым опытом, наполненным духом приключения, духовности и красоты природы. Присоединитесь к нам, чтобы разделить этот волшебный момент рассвета среди древних гор. Важная информация:• Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.