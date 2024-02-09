Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к одной из наиболее священных вершин мира — горе Синай, где, согласно преданию, Моисей получил десять заповедей от Всевышнего.

Эта экскурсия обещает вам не только захватывающий треккинг и паломничество, но также уникальную возможность насладиться красотой восхода солнца, который вы сможете увидеть с вершины этой величественной горы.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Ближайшие даты:
9
фев
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фев
11
фев
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13
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Что вас ожидает:

  • Гора Моисея
  • Монастырь Св. Екатерины

Описание

Приглашаем вас на удивительное путешествие к одной из самых священных вершин мира — горе Синай, место, где, по преданию, Моисей получил десять заповедей от Бога. Эта экскурсия обещает вам не только интенсивный треккинг и паломничество, но и неповторимую красоту рассвета, который вам удастся увидеть с вершины горы.

Старт восхождения

Начнем наше путешествие в темноте ночи, взбираясь на гору Синай, преодолевая 7 километров треккинга. Под опекой опытных гидов, вы сможете почувствовать мистическую атмосферу этого священного места.

Восхождение к вершине

Пройдем этот уникальный путь, ощущая каждый шаг и видя, как ночное небо уступает место первым лучам солнца. Ваше упорство будет вознаграждено великолепным видом, раскрывающимся с вершины.

Рассвет на горе Синай

Завершим наше восхождение наблюдением за захватывающим рассветом среди величественных гор и древних святынь. Этот момент, когда солнце поднимается над горами, наполнит вас восторгом и восхищением.

Посещение монастыря Святой Екатерины

После удивительного рассвета, отправимся в монастырь Святой Екатерины, который находится рядом с горой Синай. Познакомимся с историей и культурой этого места, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Эта экскурсия обещает стать незабываемым опытом, наполненным духом приключения, духовности и красоты природы. Присоединитесь к нам, чтобы разделить этот волшебный момент рассвета среди древних гор. Важная информация:• Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
  • Для данной поездки виза не нужна.
  • Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратноПоездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • На месте мы предложим вам питьевую воду и сок
Что не входит
  • Подъем на верблюде, покупка сувенира и личные расходы.
  • Еда (чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой — заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: в отеле
Завершение: опратно в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
  • Рекомендуемый список вещей:
  • Паспорт
  • Пакеты с едой (закажите их заранее на ресепшене отеля, это бесплатно)
  • Питьевая вода
  • Одежда, закрывающая плечи и колени, платок для женщин (для посещения монастыря)
  • Теплая одежда (ветрозащитная куртка, легкий пуховик)
  • Удобная обувь
  • Фотоаппарат
  • Деньги (на сувениры)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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