Приглашаем вас на захватывающее путешествие к одной из наиболее священных вершин мира — горе Синай, где, согласно преданию, Моисей получил десять заповедей от Всевышнего.
Эта экскурсия обещает вам не только захватывающий треккинг и паломничество, но также уникальную возможность насладиться красотой восхода солнца, который вы сможете увидеть с вершины этой величественной горы.
Эта экскурсия обещает вам не только захватывающий треккинг и паломничество, но также уникальную возможность насладиться красотой восхода солнца, который вы сможете увидеть с вершины этой величественной горы.
Ближайшие даты:
9
фев
фев
10
фев
фев
11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Моисея
- Монастырь Св. Екатерины
Описание
Приглашаем вас на удивительное путешествие к одной из самых священных вершин мира — горе Синай, место, где, по преданию, Моисей получил десять заповедей от Бога. Эта экскурсия обещает вам не только интенсивный треккинг и паломничество, но и неповторимую красоту рассвета, который вам удастся увидеть с вершины горы.
Старт восхождения
Начнем наше путешествие в темноте ночи, взбираясь на гору Синай, преодолевая 7 километров треккинга. Под опекой опытных гидов, вы сможете почувствовать мистическую атмосферу этого священного места.
Восхождение к вершине
Пройдем этот уникальный путь, ощущая каждый шаг и видя, как ночное небо уступает место первым лучам солнца. Ваше упорство будет вознаграждено великолепным видом, раскрывающимся с вершины.
Рассвет на горе Синай
Завершим наше восхождение наблюдением за захватывающим рассветом среди величественных гор и древних святынь. Этот момент, когда солнце поднимается над горами, наполнит вас восторгом и восхищением.
Посещение монастыря Святой Екатерины
После удивительного рассвета, отправимся в монастырь Святой Екатерины, который находится рядом с горой Синай. Познакомимся с историей и культурой этого места, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Эта экскурсия обещает стать незабываемым опытом, наполненным духом приключения, духовности и красоты природы. Присоединитесь к нам, чтобы разделить этот волшебный момент рассвета среди древних гор. Важная информация:• Поездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- Для данной поездки виза не нужна.
- Чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой (заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно). На месте мы предложим вам питьевую воду и сок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратноПоездка проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- На месте мы предложим вам питьевую воду и сок
- Что не входит
- Подъем на верблюде, покупка сувенира и личные расходы.
- Еда (чтобы позавтракать возле монастыря, сухой паёк из отеля нужно будет взять с собой — заранее закажите его на ресепшн, это бесплатно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: в отелеЗавершение: опратно в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
- Рекомендуемый список вещей:
- Паспорт
- Пакеты с едой (закажите их заранее на ресепшене отеля, это бесплатно)
- Питьевая вода
- Одежда, закрывающая плечи и колени, платок для женщин (для посещения монастыря)
- Теплая одежда (ветрозащитная куртка, легкий пуховик)
- Удобная обувь
- Фотоаппарат
- Деньги (на сувениры)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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