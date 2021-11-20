Гора Моисея, или Синай — место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные скрижали с высеченными на них десятью заповедями.



Мы предлагаем вам не просто подняться на вершину, но и встретить здесь рассвет.



Вы также посетите монастырь Святой Екатерины, где растет Неопалимая купина.