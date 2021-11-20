Встретить рассвет на Синае, горе Моисея

Гора Моисея, или Синай - место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные...

4.5
29 отзывов
Гора Моисея, или Синай — место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные скрижали с высеченными на них десятью заповедями.

Мы предлагаем вам не просто подняться на вершину, но и встретить здесь рассвет.

Вы также посетите монастырь Святой Екатерины, где растет Неопалимая купина.
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея

Что вы увидите 🤩

  • Гора Моисея
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Остатки часовни Святой Троицы
  • Храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы
  • куст Неопалимая купина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Подняться на вершину Горы Моисея;
  • Встретить рассвет на вершине горы;
  • Спуститься к Монастырю святой Екатерины;
  • Посетить Монастырь святой Екатерины (К сожалению, в данный момент внутрь не попасть)
  • Посетить остатки часовни Святой Троицы;
  • Посетить храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы. Что вас ожидает:Ехать до подножия горы почти 130 км. Примерно через 3 часа мы прибудем к полицейскому посту, для проверки документов (обязательно иметь при себе паспорт). После начинается подъём на гору. Вас будет сопровождать проводник-бедуин. Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на неё можно за два часа.

Возможны два пути восхождения:

  • 1) 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах.
  • 2) Был проложен ещё в XIX веке, по нему можно подняться верхом, но он считается более легким. Для более легкого прохождения экскурсии, местные бедуины предлагают арендовать верблюда.
  • Особенность данной экскурсии состоит в том, что она берёт своё начало под покровом ночи, чтобы встретить рассвет в горах. Утром, после встречи рассвета на вершине горы, все спускаются в кафе чтобы позавтракать.
  • После завтрака, мы посетим монастырь Св. Екатерины. Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой перенесли ангелы на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия её мощи обнаружили монахи и перенесли уже в монастырь.
  • В монастыре вы осмотрите древние иконы, сможете увидеть мощи святой, осмотрите растущую здесь же на территории Неопалимую Купину, Часовню Неопалимой Купины, Колодец Моисея и многое другое. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, головной убор, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), загранпаспорт, деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла), легкий рюкзак для вещей и воды.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Все трансферы и перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит?
  • Напитки.
  • Аренда верблюда для подъёма на гору (от 15$)
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
  • Возьмите с собой: паспорт
  • головной убор
  • питьевую воду
  • сухой паёк (предварительно заказав в отеле)
  • загранпаспорт
  • деньги на личные расходы
  • удобную одежду и обувь
  • тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла)
  • легкий рюкзак для вещей и воды.
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)

Отзывы от туристов

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