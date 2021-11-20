Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
Подняться на вершину Горы Моисея;
Встретить рассвет на вершине горы;
Спуститься к Монастырю святой Екатерины;
Посетить Монастырь святой Екатерины (К сожалению, в данный момент внутрь не попасть)
Посетить остатки часовни Святой Троицы;
Посетить храм пророка Илии с колодцем и часовня Богородицы. Что вас ожидает:Ехать до подножия горы почти 130 км. Примерно через 3 часа мы прибудем к полицейскому посту, для проверки документов (обязательно иметь при себе паспорт). После начинается подъём на гору. Вас будет сопровождать проводник-бедуин. Гора Моисея имеет высоту 2285 метров над уровнем моря, взойти на неё можно за два часа.
Возможны два пути восхождения:
1) 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах.
2) Был проложен ещё в XIX веке, по нему можно подняться верхом, но он считается более легким. Для более легкого прохождения экскурсии, местные бедуины предлагают арендовать верблюда.
Особенность данной экскурсии состоит в том, что она берёт своё начало под покровом ночи, чтобы встретить рассвет в горах. Утром, после встречи рассвета на вершине горы, все спускаются в кафе чтобы позавтракать.
После завтрака, мы посетим монастырь Св. Екатерины. Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой перенесли ангелы на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия её мощи обнаружили монахи и перенесли уже в монастырь.
В монастыре вы осмотрите древние иконы, сможете увидеть мощи святой, осмотрите растущую здесь же на территории Неопалимую Купину, Часовню Неопалимой Купины, Колодец Моисея и многое другое. Важная информацияВозьмите с собой: паспорт, головной убор, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), загранпаспорт, деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла), легкий рюкзак для вещей и воды.
Ответы на вопросы
Что входит?
Все трансферы и перемещения, указанные в программе, осуществляются на автомобиле с кондиционером
Услуги гида
Входные билеты во все упомянутые достопримечательности.
Что не входит?
Напитки.
Аренда верблюда для подъёма на гору (от 15$)
Дополнительные расходы, не входящие в программу.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
Возьмите с собой: паспорт
головной убор
питьевую воду
сухой паёк (предварительно заказав в отеле)
загранпаспорт
деньги на личные расходы
удобную одежду и обувь
тёплые вещи для восхождения на вершину (на высоте до 5–8 градусов тепла)
легкий рюкзак для вещей и воды.
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Egypt T.
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