Приглашаем вас отправиться на морскую прогулку по первому национальному парку Египта — Рас-Мохаммед.



Вы увидите самые живописные места на всем Красном море: поныряете и рассмотрите обитателей коралловых садов, искупаетесь на пляже Белого острова и поплаваете в открытом море, а также пообедаете прямо на борту яхты.