5
1 отзыв
Приглашаем вас отправиться на морскую прогулку по первому национальному парку Египта — Рас-Мохаммед.

Вы увидите самые живописные места на всем Красном море: поныряете и рассмотрите обитателей коралловых садов, искупаетесь на пляже Белого острова и поплаваете в открытом море, а также пообедаете прямо на борту яхты.
Рас-Мохаммед + Белый остров
Рас-Мохаммед + Белый остров
Рас-Мохаммед + Белый остров
Рас-Мохаммед + Белый остров
Рас-Мохаммед + Белый остров
Рас-Мохаммед + Белый остров

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Рас-Мохаммед
  • Белый остров
По программе у вас будет уникальная возможность посетить единственный в мире подводный заповедник, насладится исключительной экзотической красотой подводного мира и приятным путешествием по Красному морю. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
  • Прогулка на корабле в открытое море в Национальный парк Рас-Мохаммед;
  • Наслаждаться красотой Красного моря;
  • Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
  • 2 остановки в 2 фантастических местах для плавания;
  • 1 остановка на белом острове;
  • Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
  • Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
  • Зарядиться энергией солнца;
  • Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вас ждут две остановки в фантастически красивых местах для изучения подводного мира — в водах Национального парка Рас-Мохаммед и на Белом острове, с его бесконечным пляжем, нежным белым песком и кристально чистой водой, где вы легко сможете увидеть коралловые рифы, восхититься разнообразием рыб и кораллов, поплавать и позагорать на острове.
  • На борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами и безалкогольными напитками. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Важная информация• Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»;
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
  • Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Инструктор по снорклингу
  • Остановки для снорклинга
  • Остановка на Белом острове
  • Обед и безалкогольные напитки
  • Душ с пресной водой
  • Все платы и налоги.
 Что не входит
  • Чаевые
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка.
Важная информация
  • Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
  • Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
Время проведения: Ежедневно 07:30–08:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Nile V.
Nile V.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Nile V. проводит ещё 12 экскурсий

Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
$25
за 1 чел.
Дискавери 5 в 1: Дахаб, Каньон, верблюды, купание и квадроциклы
12 отзывов
Всего за день вы побываете на пяти увлекательных экскурсиях в пустыне и на море! Вас ждет катание на...
Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Путешествие в живописный Рас-Мохаммед
$16
за 1 чел.
Путешествие в живописный Рас-Мохаммед
21 отзыв
Приглашаем вас побывать в первом национальном парке Египта - Рас-Мохаммеде, одном из самых живописных...
Ежедневно 07:30–08:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Петра (Иордания) из Шарм-эль-Шейха
$220
за 1 чел.
24ч
Петра (Иордания) из Шарм-эль-Шейха
11 отзывов
Приглашаем вас отправиться в путешествие в Петру, которую арабы называют "Аль-Батра" ‎‎
вторник пятница 3:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Цветной каньон Салама и Дахаб
$25
за 1 чел.
Цветной каньон Салама и Дахаб
12 отзывов
Вы когда-нибудь видели цветные скалы? Красные, фиолетовые, розовые, оранжевые… Их можно увидеть в Египте,...
воскресенье, среда и пятница 07:30 (в зависимости от вашего отеля)
Восхождение на гору Моисея
$30
за 1 чел.
18ч
Восхождение на гору Моисея
16 отзывов
Гора Моисея, или Синай - место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные скрижали...
воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
$60
за 1 чел.
24ч
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
15 отзывов
Путешествие в столицу Египта подарит вам возможность побывать в местах, где зародилась одна из древнейших...
воскресенье, вторник и пятница 00:30 – 01:30 (зависит от отеля)
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
от $23
за 1 чел.
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
13 отзывов
Мы отправляемся на остров Тиран
Ежедневно 08:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
$57
за 1 чел.
Мега Сафари 7 в 1 (Экстрим Шарм)
7 отзывов
Устали от ленивого пляжного отдыха? Хочется немного взбодриться? Приглашаем вас в мир адреналина
Ежедневно около 09:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Турецкая баня: хаммам, маска Клеопатры и массаж
от $30
за 1 чел.
Турецкая баня: хаммам, маска Клеопатры и массаж
7 отзывов
Ежедневно около 10:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Цена за всё – до 1 чел.
Можно и 2 чел., но чуть дороже
от $32
за 1-2 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
В течении дня с 10.00 - 16.00 по договоренности
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
$28
за 1 чел.
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
11 отзывов
Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Мотосафари после обеда
от $17
за 1 чел.
Мотосафари после обеда
7 отзывов
Это замечательная возможность увидеть пустыню во всей её красоте и великолепии
Ежедневно с 14:00–14:30

Еще несколько похожих предложений в Шарм-Эль-Шейхе

Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
$30
за 1 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте - 3 остановки...
ежедневно
Заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Шарм-эль-шейха
$20
за 1 чел.
Заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Шарм-эль-шейха
В 25 километрах от Шарм-эль-Шейха на самом юге Синайского полуострова находится заповедник Рас-Мохаммед...
Каждый день с 8:00 до 13:30
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
$27
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте к затонувшему кораблю - остров Тиран
11 отзывов
Приглашаем вас в морское путешествие по бухтам Шарм-эль-Шейха к устью Акабского залива, где вы увидите...
Ежедневно 8:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
🇪🇬