По программе у вас будет уникальная возможность посетить единственный в мире подводный заповедник, насладится исключительной экзотической красотой подводного мира и приятным путешествием по Красному морю. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером;
Прогулка на корабле в открытое море в Национальный парк Рас-Мохаммед;
Наслаждаться красотой Красного моря;
Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
2 остановки в 2 фантастических местах для плавания;
1 остановка на белом острове;
Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
Зарядиться энергией солнца;
Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вас ждут две остановки в фантастически красивых местах для изучения подводного мира — в водах Национального парка Рас-Мохаммед и на Белом острове, с его бесконечным пляжем, нежным белым песком и кристально чистой водой, где вы легко сможете увидеть коралловые рифы, восхититься разнообразием рыб и кораллов, поплавать и позагорать на острове.
На борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами и безалкогольными напитками. Вкусный обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Важная информация• Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»;
При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
Трансфер от/до отеля
Инструктор по снорклингу
Остановки для снорклинга
Остановка на Белом острове
Обед и безалкогольные напитки
Душ с пресной водой
Все платы и налоги.
Что не входит
Чаевые
Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
Личные расходы
Фото и видео-съемка.
Важная информация
Программа НЕ включает в себе посещения мангровой рощи и «Озера Желаний»
При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии и взять в аренду фотоаппарат для подводной съёмки на борту яхты.
Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
Время проведения: Ежедневно 07:30–08:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда