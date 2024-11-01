Посмотреть город, почувствовать его душу. Побывать в самых красивых и интересных местах, покататься на парусной элитной яхте по ночному Шарму. Я познакомлю вас со всем Египтом и его историей, традициями, обычаями и культурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание круизаЧто вас ждет Шарм-эль-Шейх — очень колоритный город с населением, которое не считается его местными жителями. Мы увидим • мечеть Эль-Сахаба — одну из красивейших мечетей Египта, построенную в Османском стиле. Зайдем внутрь и познакомимся поближе с исламом и и традициями мусульманами.
- Коптский христианский собор — современный храм, построенный по последнему слову техники. Входит в десятку самых красивых храмов во всем мире. Мало кто знает, что христианство берет свои истоки именно в Египте еще в начале I века. Узнаем об отличиях коптов от остальных христиан, их традициях и обычаях.
- Старый город. Прогуляемся по извилистым улочкам, окунемся в восточный мир. При желании купим сувениры на память.
- Смотровая площадка и Израильское гетто. Место на вершине города, откуда можно увидеть почти весь Шарм и посмотреть трущобы местных жителей, самые старые здания в городе, построенные израильтянами. Встретим закат на элитной яхте Sina dream пока отплываем из порта, чтобы прокатиться по морю вокруг ночного Шарма. На яхте нас ждёт колоритное восточное шоу — танец живота, танура, певец и ужин из морепродуктов. Я познакомлю вас с исламской, коптской, бедуинской и египетской культурой. Позитивную энергию, хорошее настроение и море новых впечатлений гарантирую! Важная информация: Экскурсия возможна и для большего количества участников, доплата за каждого последующего человека — $33 Если вы хотите отметить праздничное событие, я помогу организовать торт на яхте — подробности уточняйте в переписке заранее.
Каждый день в 16.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Эль-Сахаба
- Коптский христианский собор
- Старый город
- Смотровая площадка и Израильское гетто
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Ужин, напитки
- Вода во время экскурсии
- Круиз на яхте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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