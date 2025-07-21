Что вас ожидает: Важно! Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка с въездным штампом на ней, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 5$. Вам предлагаются две программы на выбор: Пирамиды Гизы, загадки Сфинкса и Египетский музей Ваша экскурсия начнется с осмотра Египетского музея, экспозиция которого посвящена разным эпохам фараонов. После обеда в ресторане вы отправитесь на Плато Пирамид и Сфинкса. По желанию, можно будет зайти внутрь пирамид по дополнительному билету. При наличии свободного времени вас ожидает бонус от гида — прогулка по старому Каиру. Древние пирамиды и удивительные гробницы Экскурсия начнется с посещения комплекса пирамид Гизы. Вы сможете зайти внутрь одной из пирамид фараонов — Хеопса (Хуфу), его сына Хефрена (Хафра) и внука Микерина (Менакура). Далее вы отправитесь в пригород Каира, в древнейший некрополь Египта — Саккару, особенностью которого является наличие более десяти пирамид (некоторые закрыты для посещения), включая знаменитую пирамиду Джосера, которую иногда называют ступенчатой. Интерьеры пирамид и гробниц в Саккаре невозможно оставить без внимания! Затем вы отправитесь в южный некрополь Дахшур, где осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Организационные моменты:

Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк.