Приглашаю вас в столицу древнейшей цивилизации — Каир. Наша программа составлена для мини-группы до 8 человек.
В комфортном формате вы посетите одно из Семи чудес света — Великие Пирамиды Гизы, а также удивите другие удивительные достопримечательности этого древнего города.
В комфортном формате вы посетите одно из Семи чудес света — Великие Пирамиды Гизы, а также удивите другие удивительные достопримечательности этого древнего города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Важно! Для участия в этой экскурсии нужна египетская виза-наклейка с въездным штампом на ней, которую вы можете купить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилету. Если вы не купили визу, мы можем вам в этом помочь. Доплата составит 5$. Вам предлагаются две программы на выбор: Пирамиды Гизы, загадки Сфинкса и Египетский музей Ваша экскурсия начнется с осмотра Египетского музея, экспозиция которого посвящена разным эпохам фараонов. После обеда в ресторане вы отправитесь на Плато Пирамид и Сфинкса. По желанию, можно будет зайти внутрь пирамид по дополнительному билету. При наличии свободного времени вас ожидает бонус от гида — прогулка по старому Каиру. Древние пирамиды и удивительные гробницы Экскурсия начнется с посещения комплекса пирамид Гизы. Вы сможете зайти внутрь одной из пирамид фараонов — Хеопса (Хуфу), его сына Хефрена (Хафра) и внука Микерина (Менакура). Далее вы отправитесь в пригород Каира, в древнейший некрополь Египта — Саккару, особенностью которого является наличие более десяти пирамид (некоторые закрыты для посещения), включая знаменитую пирамиду Джосера, которую иногда называют ступенчатой. Интерьеры пирамид и гробниц в Саккаре невозможно оставить без внимания! Затем вы отправитесь в южный некрополь Дахшур, где осмотрите две пирамиды фараона Снофру: Ломаную и Розовую. Организационные моменты:
Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк.
По понедельникам в 5:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великие Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- В зависимости от выбранной программы:
- Египетский музей
- Пирамида Джосера
- Серапеум
- Розовая пирамида
- Ломаная пирамида
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта Шарм-эль-Шейха
- Авиабилеты по направлению ШЭШ-Каир-ШЭШ (бронируются после полной оплаты)
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный микроавтобус в Каире
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и на плато Пирамид (660 египетских фунтов)
- Обед и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 5:30.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете внести предоплату 100% наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту, для выкупа билетов на самолет
- Если у вас нет визы, сообщите, пожалуйста, мы оформим визу перед поездкой. Данная услуга платная
- Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сух. паёк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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