аллею сфинксов с телом льва и головой барана, созданных во времена Рамсеса II.

святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем, погружённая во мрак, • статуя священного жука скарабея в честь бога восходящего солнца Хепри, • священное озеро, • гипостильный зал, • двор обелисков Для желающих прогулка по Нилу на Банановый остров – за доп. плату. Важно знать Что взять с собой • загранпаспорт с визой, • сухой паек и вода (особенно важно в жаркое время года), • солнцезащитные очки, • головной убор, • одежда по сезону. В жаркое время года важно выбрать одежду, прикрывающую руки, ноги и плечи. Очень много времени пройдет на открытом солнце, • удобная обувь, • фотоаппарат, • деньги (для сувениров), • хорошее настроение и желание прикоснуться к дыханию истории.

Что вас ждет Во времена фараонов река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался Городом живых, а на западном находился некрополь фараонов — Город мертвых. Во времена Нового царства фараоны уже не строили пирамид, гробницы некрополя вырублены в скалах, которые должны были скрыть сокровища гробниц от посягательств грабителей. Город «Мертвых» Долина царей (или Долина фараонов) — знаменитый Город мертвых, где 5 веков хоронили несколько поколений фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут высечен в скалах и своими размерами, украшениями и архитектурным решением поражает даже воображение современного человека. Однако, после смерти царицы уничтожили все, что было создано царицей и напоминало о ее правлении. Скульптуры были разрушены и закопаны в песок рядом с храмом. Современным археологам удалось восстановить картину былого величия храма и вновь сделать его достоянием человечества. Колоссы Мемнона располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. Город «Живых» Карнакский храм — не отдельное строение, а целый храмовый город. Каждый следующий фараон достраивал храмовые сооружения по-своему, стараясь привнести от себя еще больше пышности и монументальности. На территории комплекса вы увидите: