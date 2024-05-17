Луксор столица фараонов древности, именно здесь мы во всей полноте ощутим веяние уникальной египетской культуры полной мистицизма и загадочности.
Сегодня Луксор — уникальный музей под открытым небом, сохраняющий треть архитектурных памятников Древнего мира. Красота и величие этого древнего города приводили в восхищение за тысячу лет до нашей эры.
Сегодня Луксор — уникальный музей под открытым небом, сохраняющий треть архитектурных памятников Древнего мира. Красота и величие этого древнего города приводили в восхищение за тысячу лет до нашей эры.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00
Что вас ожидает:
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Карнакский храмовый комплекс
Описание экскурсии
Что вас ждет Во времена фараонов река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался Городом живых, а на западном находился некрополь фараонов — Город мертвых. Во времена Нового царства фараоны уже не строили пирамид, гробницы некрополя вырублены в скалах, которые должны были скрыть сокровища гробниц от посягательств грабителей. Город «Мертвых» Долина царей (или Долина фараонов) — знаменитый Город мертвых, где 5 веков хоронили несколько поколений фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут высечен в скалах и своими размерами, украшениями и архитектурным решением поражает даже воображение современного человека. Однако, после смерти царицы уничтожили все, что было создано царицей и напоминало о ее правлении. Скульптуры были разрушены и закопаны в песок рядом с храмом. Современным археологам удалось восстановить картину былого величия храма и вновь сделать его достоянием человечества. Колоссы Мемнона располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. Город «Живых» Карнакский храм — не отдельное строение, а целый храмовый город. Каждый следующий фараон достраивал храмовые сооружения по-своему, стараясь привнести от себя еще больше пышности и монументальности. На территории комплекса вы увидите:
- аллею сфинксов с телом льва и головой барана, созданных во времена Рамсеса II.
- святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем, погружённая во мрак, • статуя священного жука скарабея в честь бога восходящего солнца Хепри, • священное озеро, • гипостильный зал, • двор обелисков Для желающих прогулка по Нилу на Банановый остров – за доп. плату. Важно знать Что взять с собой • загранпаспорт с визой, • сухой паек и вода (особенно важно в жаркое время года), • солнцезащитные очки, • головной убор, • одежда по сезону. В жаркое время года важно выбрать одежду, прикрывающую руки, ноги и плечи. Очень много времени пройдет на открытом солнце, • удобная обувь, • фотоаппарат, • деньги (для сувениров), • хорошее настроение и желание прикоснуться к дыханию истории.
По понедельникам и средам в 4-30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от $250
|Ребенок (до 11 лет)
|$260
|Детский (до 1 года)
|$0
|Детский (от 2 до 12 лет)
|$235
|Детский (0-11)
|$255
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Карнакский храмовый комплекс
Что включено
- Трансфер в/из аэропорт (а) Шарм эль Шейх,
- Авиабилеты в Луксор (бронируются после полной оплаты),
- Трансфер в Луксоре,
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога,
- Входные билеты,
- Обед (напитки за доп. плату).
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда,
- Прогулка на Банановый остров,
- Египетская виза.
Место начала и завершения?
Шлагбаум вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и средам в 4-30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Для этой поездки нужна египетская виза. Покупаем по прилету в аэропорт
- Необходимо внести оплату организатору за 3 дня до проведения экскурсии. Организаторы назначат встречу. Авиабилеты бронируются после полной оплаты
- Порядок посещения достопримечательностей может меняться на усмотрение гида
- Для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию наличными в долларах, евро, а также переводом рублями на российскую карту
- Питание:
- Обед шведский стол
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Komus36
17 мая 2024
С
Сергей
12 мая 2024
Добрый день. Экскурсия из Шарма на самолете. Место исключительное и заслуживает обязательного посещения. В целом экскурсия прошла хорошо, гид был не навязчивый. Можно было дать больше деталей, благо исторического материала
A
ANATOLY
8 мая 2024
В полном восторге от экскурсии. На комфортабельном автобусе посетили за 1 день Храм царицы Хатшепсут, Карнакский храм, Долину Царей, колоссы Мемнона и два ресторана с отличной кухней и обслуживанием. За
М
Марина
7 мая 2024
Сами достопримечательности - восторг, впечатлили больше пирамид, Луксор к посещению однозначно рекомендую.
Что не понравилось в экскурсии: задержка выезда (ждали трансфер к 4 утра, а приехал в 4.30), задержка возврата (изначально
Что не понравилось в экскурсии: задержка выезда (ждали трансфер к 4 утра, а приехал в 4.30), задержка возврата (изначально
Д
Дмитрий
6 апр 2024
В
Валерия
23 фев 2024
Лучше бы вместо катания на банановый остров дольше походили в Карнакском храме. Он большой и 1.5 часа на него мало
Сводили в три не очень интересные гробницы, хотя гробница Нефертари была открыта и пусть за 5долларов, но я бы туда спустилась если бы дали время.
Все остальное было хорошо
Сводили в три не очень интересные гробницы, хотя гробница Нефертари была открыта и пусть за 5долларов, но я бы туда спустилась если бы дали время.
Все остальное было хорошо
А
Александр
31 окт 2023
Экскурсия в Люксор на самолете, это то, что обязательно стоит посетить прилетая в Египет. Самое важное в экскурсии это наверное гид. Гид был хороший, он египтянин, по русски говорит сносно,
К
Кристина
11 окт 2023
И
Иринп
24 авг 2023
S
Shustova
13 авг 2023
Организация экскурсии была отличной, спасибо большое Наталье. А вот гид Мухамед - полное разочарование. Толком ничего не рассказал. Посетили только три гробницы, в какие идем, он держал в секрете, как партизан, врзможности посетить платные гробницы не было. Очень разачарована. Мечтала увидеть гробницы Тутанхамона и Рамзеса 5-6, но увы…
Е
Екатерина
13 июня 2023
Это уже третья наша экскурсия от Спутника и менеджера Натальи. Как всегда, все на уровне! Луксор красив, Карнакский храм посещали утром, пока не было толп туристов. Были в Долине Царей, в храме Хатшепсут, спускались в гробницы фараонов. Гид Акрам рассказывал все подробно и интересно. Трансфер всегда вовремя. Осталось море впечатлений и столько же фото и видеоматериалов. Спасибо всей команде!
N
Nnaginsk
3 июня 2023
Очень жарко…. но ооочень понравилась данная экскурсия. Большое спасибо гиду Мухаммеду. Много рассказывал об истории Древнего Египта, а свободные паузы заполнял рассказом о современной жизни египтян. Мы побывали в храме Хатшепсут, Карнакском храме, долине цариц, увидели колоссы Мемнона, покатались на лодке по Нилу. Летом нужно взять с собой побольше воды и обязательно головной убор.
Е
Евгений
11 мая 2023
В
Вера
7 авг 2022
Просто блестящий гид по имени Романи (Роман), фанат своего дела, ответил на все вопросы, старался держать группу в тени. В Луксоре очень жарко, но в автобусе можно было купить холодную
Ч
Чернов
5 мар 2022
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