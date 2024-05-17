Самолетом в древний Луксор

Луксор столица фараонов древности, именно здесь мы во всей полноте ощутим веяние уникальной египетской культуры полной мистицизма и загадочности.

Сегодня Луксор — уникальный музей под открытым небом, сохраняющий треть архитектурных памятников Древнего мира. Красота и величие этого древнего города приводили в восхищение за тысячу лет до нашей эры.
4.56
16 отзывов
Самолетом в древний Луксор
Самолетом в древний Луксор
Самолетом в древний Луксор
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00

Что вас ожидает:

  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храмовый комплекс

Описание экскурсии

Что вас ждет Во времена фараонов река Нил делила город на две части. На восточном берегу жили люди, он назывался Городом живых, а на западном находился некрополь фараонов — Город мертвых. Во времена Нового царства фараоны уже не строили пирамид, гробницы некрополя вырублены в скалах, которые должны были скрыть сокровища гробниц от посягательств грабителей. Город «Мертвых» Долина царей (или Долина фараонов) — знаменитый Город мертвых, где 5 веков хоронили несколько поколений фараонов. Это самое грандиозное кладбище мира. Здесь в 1922 году обнаружили могилу Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут высечен в скалах и своими размерами, украшениями и архитектурным решением поражает даже воображение современного человека. Однако, после смерти царицы уничтожили все, что было создано царицей и напоминало о ее правлении. Скульптуры были разрушены и закопаны в песок рядом с храмом. Современным археологам удалось восстановить картину былого величия храма и вновь сделать его достоянием человечества. Колоссы Мемнона располагались при входе в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. Город «Живых» Карнакский храм — не отдельное строение, а целый храмовый город. Каждый следующий фараон достраивал храмовые сооружения по-своему, стараясь привнести от себя еще больше пышности и монументальности. На территории комплекса вы увидите:
  • аллею сфинксов с телом льва и головой барана, созданных во времена Рамсеса II.
  • святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем, погружённая во мрак, • статуя священного жука скарабея в честь бога восходящего солнца Хепри, • священное озеро, • гипостильный зал, • двор обелисков Для желающих прогулка по Нилу на Банановый остров – за доп. плату. Важно знать Что взять с собой • загранпаспорт с визой, • сухой паек и вода (особенно важно в жаркое время года), • солнцезащитные очки, • головной убор, • одежда по сезону. В жаркое время года важно выбрать одежду, прикрывающую руки, ноги и плечи. Очень много времени пройдет на открытом солнце, • удобная обувь, • фотоаппарат, • деньги (для сувениров), • хорошее настроение и желание прикоснуться к дыханию истории.

По понедельникам и средам в 4-30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от $250
Ребенок (до 11 лет)$260
Детский (до 1 года)$0
Детский (от 2 до 12 лет)$235
Детский (0-11)$255
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храмовый комплекс
Что включено
  • Трансфер в/из аэропорт (а) Шарм эль Шейх,
  • Авиабилеты в Луксор (бронируются после полной оплаты),
  • Трансфер в Луксоре,
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога,
  • Входные билеты,
  • Обед (напитки за доп. плату).
Что не входит в цену
  • Напитки во время обеда,
  • Прогулка на Банановый остров,
  • Египетская виза.
Место начала и завершения?
Шлагбаум вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и средам в 4-30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Для этой поездки нужна египетская виза. Покупаем по прилету в аэропорт
  • Необходимо внести оплату организатору за 3 дня до проведения экскурсии. Организаторы назначат встречу. Авиабилеты бронируются после полной оплаты
  • Порядок посещения достопримечательностей может меняться на усмотрение гида
  • Для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию наличными в долларах, евро, а также переводом рублями на российскую карту
  • Питание:
  • Обед шведский стол
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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K
17 мая 2024
С
12 мая 2024
Добрый день. Экскурсия из Шарма на самолете. Место исключительное и заслуживает обязательного посещения. В целом экскурсия прошла хорошо, гид был не навязчивый. Можно было дать больше деталей, благо исторического материала
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очень много. Не сопровождал внутри гробниц, в отличие от других гидов. Для кого- то это плюс. . Прогулка пр Нилу с заездом на псевдо «пальмовый остров» норм- дала возможность отдыха и съела время в ожидании трансфера. Трансфер обратно в 22.00- очень поздно. Запланированные экскурсии закончились уже в 17.00 (с учётом поездки по Нилу и Карнакского храма) Трансфер лучше делать не позднее 20.00, а лучше 19.30 или добавить экскурсию в храм Люксор. Сам трансфер (все этапы, включая самолёт) организованы хорошо. Перелёт прошёл хорошо.

A
8 мая 2024
В полном восторге от экскурсии. На комфортабельном автобусе посетили за 1 день Храм царицы Хатшепсут, Карнакский храм, Долину Царей, колоссы Мемнона и два ресторана с отличной кухней и обслуживанием. За
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дополнительную плату прокатились по Нилу до Бананового острова: солнце, ветер, музыка, фрукты - жизнь удалась! Посетили Город мастеров и магазин масел, где желающие могли купить себе сувениры. Наш гид Мохаммед так спланировал маршрут, что везде удавалось избежать толчеи, он заботливо делал для нас остановки на отдых в уютных прохладных местах. У гида отличный русский. Мы узнали много интересного об истории страны, культуре, традициях. Везде нас встречали приветливые и радушные люди. Удалось сделать много видео и фото. Если бы знали, что будет так интересно, то конспектировали бы всё, что нам рассказывал гид Мохаммед. Вот бы он книгу написал! Отличная экскурсия и море впечатлений! Спасибо.

М
7 мая 2024
Сами достопримечательности - восторг, впечатлили больше пирамид, Луксор к посещению однозначно рекомендую.

Что не понравилось в экскурсии: задержка выезда (ждали трансфер к 4 утра, а приехал в 4.30), задержка возврата (изначально
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сказали, что обратный самолет в 21.00, а вылетели в 23.00), 1,5 часа ожидания на банановой ферме на жаре и постоянное ожидание по программе (тут час ждём ужина, тут час ждём непонятно чего). Когда приезжаешь на один день, хочется провести его максимально продуктивно (от Натальи ездили после в Каир, там с таймингом всё было лучше).

Что понравилось: работа водителя, очень вкусная еда и на обед, и на ужин (наличие которого стало для нас приятным сюрпризом), а также то, что Наталья вышла на связь в 4 утра, когда ждали трансфер.

Д
6 апр 2024
В
23 фев 2024
Лучше бы вместо катания на банановый остров дольше походили в Карнакском храме. Он большой и 1.5 часа на него мало
Сводили в три не очень интересные гробницы, хотя гробница Нефертари была открыта и пусть за 5долларов, но я бы туда спустилась если бы дали время.
Все остальное было хорошо
А
31 окт 2023
Экскурсия в Люксор на самолете, это то, что обязательно стоит посетить прилетая в Египет. Самое важное в экскурсии это наверное гид. Гид был хороший, он египтянин, по русски говорит сносно,
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когда ехали в автобусе он сидел впереди и его было слышно очень плохо, особенно с учетом того, что часто приходится догадываться из за акцента. Из соседнего отеля ехала семья по 200$ с человека, наша стоила почему то 225$. Катание на колеснице деньги на ветер. Час катания стоит 100 фунтов, а взяли 10$

К
11 окт 2023
И
24 авг 2023
S
13 авг 2023
Организация экскурсии была отличной, спасибо большое Наталье. А вот гид Мухамед - полное разочарование. Толком ничего не рассказал. Посетили только три гробницы, в какие идем, он держал в секрете, как партизан, врзможности посетить платные гробницы не было. Очень разачарована. Мечтала увидеть гробницы Тутанхамона и Рамзеса 5-6, но увы…
Е
13 июня 2023
Это уже третья наша экскурсия от Спутника и менеджера Натальи. Как всегда, все на уровне! Луксор красив, Карнакский храм посещали утром, пока не было толп туристов. Были в Долине Царей, в храме Хатшепсут, спускались в гробницы фараонов. Гид Акрам рассказывал все подробно и интересно. Трансфер всегда вовремя. Осталось море впечатлений и столько же фото и видеоматериалов. Спасибо всей команде!
N
3 июня 2023
Очень жарко…. но ооочень понравилась данная экскурсия. Большое спасибо гиду Мухаммеду. Много рассказывал об истории Древнего Египта, а свободные паузы заполнял рассказом о современной жизни египтян. Мы побывали в храме Хатшепсут, Карнакском храме, долине цариц, увидели колоссы Мемнона, покатались на лодке по Нилу. Летом нужно взять с собой побольше воды и обязательно головной убор.
Е
11 мая 2023
В
7 авг 2022
Просто блестящий гид по имени Романи (Роман), фанат своего дела, ответил на все вопросы, старался держать группу в тени. В Луксоре очень жарко, но в автобусе можно было купить холодную
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водичку. Обед был обычный, просто "подзаправиться" и двигаться дальше, подойдет для формата однодневной экскурсии. Лодка по Нилу на банановый остров - как глоток свежего воздуха, очень было актуально. В общем, отличная экскурсия, даже в летний сезон. Очень рада, что попала на нее, поскольку Наталья предупредила меня, что места заканчиваются быстро. Забронировала все оперативно. Благодарю!

Ч
5 мар 2022

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