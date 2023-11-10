Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

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Давайте посмотрим на Шарм-эль-Шейх в свете вечерних огней.

Мы отправимся в Старый город — идеальное место для шопинга, где можно купить сувениры, восточные сладости и многое другое.

После нас ждет площадь Сохо — центр ночной жизни города, а если вы там уже бывали, предлагаем отправиться в не менее колоритный район Наама Бей.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Площадь Сохо или площадь Наама Бей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старый город и Мечеть Эль-Сахаба

Мы покажем вам самый популярный туристический район города — Старый город. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, восточных сладостей и хлопковых изделий. Обязательно сопроводим ваш шопинг и сориентируем по ценам, и если будет необходимо, защитим от навязчивых торговцев. А ещё, покажем крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль Сахаба. Центры ночной жизни:

площадь Сохо или Наама Бей

Вас точно впечатлит площадь Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида.

С понедельника по воскресенье в 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Шопинг (по желанию)
  • Еда и напитки (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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