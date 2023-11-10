Давайте посмотрим на Шарм-эль-Шейх в свете вечерних огней.
Мы отправимся в Старый город — идеальное место для шопинга, где можно купить сувениры, восточные сладости и многое другое.
После нас ждет площадь Сохо — центр ночной жизни города, а если вы там уже бывали, предлагаем отправиться в не менее колоритный район Наама Бей.
Мы отправимся в Старый город — идеальное место для шопинга, где можно купить сувениры, восточные сладости и многое другое.
После нас ждет площадь Сохо — центр ночной жизни города, а если вы там уже бывали, предлагаем отправиться в не менее колоритный район Наама Бей.
Ближайшие даты:
10
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11
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город
- Площадь Сохо или площадь Наама Бей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Старый город и Мечеть Эль-Сахаба
Мы покажем вам самый популярный туристический район города — Старый город. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, восточных сладостей и хлопковых изделий. Обязательно сопроводим ваш шопинг и сориентируем по ценам, и если будет необходимо, защитим от навязчивых торговцев. А ещё, покажем крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль Сахаба. Центры ночной жизни:
площадь Сохо или Наама Бей
Вас точно впечатлит площадь Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида.
С понедельника по воскресенье в 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Шопинг (по желанию)
- Еда и напитки (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье в 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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