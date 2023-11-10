Старый город и Мечеть Эль-Сахаба

Мы покажем вам самый популярный туристический район города — Старый город. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, восточных сладостей и хлопковых изделий. Обязательно сопроводим ваш шопинг и сориентируем по ценам, и если будет необходимо, защитим от навязчивых торговцев. А ещё, покажем крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль Сахаба. Центры ночной жизни:

площадь Сохо или Наама Бей

Вас точно впечатлит площадь Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром. Если вы уже были в Сохо, мы можем заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и сопровождение гида.