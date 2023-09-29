Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх

Пешая экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: Погрузитесь в атмосферу восточного базара

5
2 отзыва
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Предлагаем познакомиться с Шарм-эль-Шейхом и его историей в компании гида, который устроит вам индивидуальный сити-тур.

Вы побываете в Старом городе и на восточном базаре, ощутите на себе атмосферу города, посетите две мечети и православный храм и узнаете, как в Шарм-эль-Шейхе уживаются две разные религии. А после вас ждет столик в колоритном кафе.
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Мечеть Эль Сахаба
  • Мечеть Эль Мустафа
  • Православная коптская церковь
  • Кафе Фарша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с Шарм-эль-ШейхомЕсли вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом, то вы попали к нужному гиду. Предлагаем вам индивидуальное сопровождение по главным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха. Вместе с нами вы увидите:
  • Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в колорит восточного базара и увидите самую молодую мечеть Шарм-эль-Шейха — мечеть Эль Сахаба;
  • православный Коптский Храм «Жители неба». Очень многих путешественников удивляет, как в одной стране уживаются две совсем разные религии. Посетим с вами храм, где сможем полюбоваться роскошными росписями и фресками;
  • мечеть Эль Мустафа — самую красивую мечеть Шарм-эль-Шейха. В часы заката здесь невероятно красивый свет для фотографий, у вас останутся замечательные кадры на память;
  • эксклюзивное кафе Фарша — самое колоритное место в Шарм-эль-Шейхе, где у вас будет забронирован столик на вечер.
  • У вас будет возможность увидеть местные достопримечательности, прогуляться по рынку и магазинчикам. Также мы осуществляем фотосопровождение в самых интересных локациях.
  • Организационные детали• Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Мы заберем вас из отеля, а по окончании отвезем обратно.
  • Время экскурсии рекомендуем после обеда (с 17 часов дня), так вы сможете попасть на невероятно красивый закатный свет для фото, а после заката в кафе Фарша царит самое атмосферное настроение.
  • Передвижение на комфортабельном легковом автомобиле входит в стоимость.
  • Питание не входит в стоимость.

С понедельника по воскресенье в 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Шоппинг
  • Питание (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Просим сообщить ваш отель проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
29 сен 2023
Замечательная экскурсия по городу, я осталась очень довольна сопровождением и в полном восторге от Шарм-Эль-Шейха 😍
Гид Лоай показал и рассказал про все мечети, также посетили очень аутентичное кафе Farsha ✨ Спасибо ему за приятное общение, а также за то, что помогал делать фото, так как я путешествовала одна 🙏🏻😇
Передвигались между локациями на автомобиле, что дало возможность в полной мере насладиться вечерней атмосферой города 🏙️
Д
15 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Передвигались на комфортном автомобиле. Экскурсовод Лоай рассказал подробно о Шарм-эль-Шейхе и его достопримечательностях. Было много времени погулять и сделать фото, никто нас не торопил. Также по нашей просьбе Лоай показал нам места, где выгодно купить сувениры. Очень рекомендуем взять эту экскурсию.

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