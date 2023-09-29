Замечательная экскурсия по городу, я осталась очень довольна сопровождением и в полном восторге от Шарм-Эль-Шейха 😍

Гид Лоай показал и рассказал про все мечети, также посетили очень аутентичное кафе Farsha ✨ Спасибо ему за приятное общение, а также за то, что помогал делать фото, так как я путешествовала одна 🙏🏻😇

Передвигались между локациями на автомобиле, что дало возможность в полной мере насладиться вечерней атмосферой города 🏙️