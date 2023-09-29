Пешая экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: Погрузитесь в атмосферу восточного базара
Предлагаем познакомиться с Шарм-эль-Шейхом и его историей в компании гида, который устроит вам индивидуальный сити-тур.
Вы побываете в Старом городе и на восточном базаре, ощутите на себе атмосферу города, посетите две мечети и православный храм и узнаете, как в Шарм-эль-Шейхе уживаются две разные религии. А после вас ждет столик в колоритном кафе.
Вы побываете в Старом городе и на восточном базаре, ощутите на себе атмосферу города, посетите две мечети и православный храм и узнаете, как в Шарм-эль-Шейхе уживаются две разные религии. А после вас ждет столик в колоритном кафе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город
- Мечеть Эль Сахаба
- Мечеть Эль Мустафа
- Православная коптская церковь
- Кафе Фарша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Шарм-эль-ШейхомЕсли вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом, то вы попали к нужному гиду. Предлагаем вам индивидуальное сопровождение по главным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха. Вместе с нами вы увидите:
- Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в колорит восточного базара и увидите самую молодую мечеть Шарм-эль-Шейха — мечеть Эль Сахаба;
- православный Коптский Храм «Жители неба». Очень многих путешественников удивляет, как в одной стране уживаются две совсем разные религии. Посетим с вами храм, где сможем полюбоваться роскошными росписями и фресками;
- мечеть Эль Мустафа — самую красивую мечеть Шарм-эль-Шейха. В часы заката здесь невероятно красивый свет для фотографий, у вас останутся замечательные кадры на память;
- эксклюзивное кафе Фарша — самое колоритное место в Шарм-эль-Шейхе, где у вас будет забронирован столик на вечер.
- У вас будет возможность увидеть местные достопримечательности, прогуляться по рынку и магазинчикам. Также мы осуществляем фотосопровождение в самых интересных локациях.
- Организационные детали• Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями.
- Мы заберем вас из отеля, а по окончании отвезем обратно.
- Время экскурсии рекомендуем после обеда (с 17 часов дня), так вы сможете попасть на невероятно красивый закатный свет для фото, а после заката в кафе Фарша царит самое атмосферное настроение.
- Передвижение на комфортабельном легковом автомобиле входит в стоимость.
- Питание не входит в стоимость.
С понедельника по воскресенье в 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Шоппинг
- Питание (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье в 17:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Просим сообщить ваш отель проживания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olesya
29 сен 2023
Замечательная экскурсия по городу, я осталась очень довольна сопровождением и в полном восторге от Шарм-Эль-Шейха 😍
Гид Лоай показал и рассказал про все мечети, также посетили очень аутентичное кафе Farsha ✨ Спасибо ему за приятное общение, а также за то, что помогал делать фото, так как я путешествовала одна 🙏🏻😇
Передвигались между локациями на автомобиле, что дало возможность в полной мере насладиться вечерней атмосферой города 🏙️
Гид Лоай показал и рассказал про все мечети, также посетили очень аутентичное кафе Farsha ✨ Спасибо ему за приятное общение, а также за то, что помогал делать фото, так как я путешествовала одна 🙏🏻😇
Передвигались между локациями на автомобиле, что дало возможность в полной мере насладиться вечерней атмосферой города 🏙️
Д
Дарья
15 сен 2023
Экскурсия очень понравилась. Передвигались на комфортном автомобиле. Экскурсовод Лоай рассказал подробно о Шарм-эль-Шейхе и его достопримечательностях. Было много времени погулять и сделать фото, никто нас не торопил. Также по нашей просьбе Лоай показал нам места, где выгодно купить сувениры. Очень рекомендуем взять эту экскурсию.
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