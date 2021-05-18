Всё о Таллине

Полезная информация о Таллине

Что нужно знать о Таллине: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Юлемисте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 94 экскурсии
Местное время в Таллине
23:2619
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇪 Эстония
Название городаТаллин
По-английскиTallinn
Это столицаТаллин является столицей Эстонии
Население города394 024 чел.
АэропортЮлемисте TLL
Часовой поясEurope/Tallinn
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Таллин на карте

Таллин фото города
Таллин

Популярные экскурсии в Таллине

Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
20
за чел.
Поднимитесь на самое высокое здание в Эстонии и во всей Северной Европе – на Таллинскую телебашню высотой 314 метров. Ваше посещение башни начнется с ...
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу
4.9
14 отзывов
15
за чел.
Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями старейшего района эстонской столицы. Услышите истории о жителях Таллина в разные века, у...
Обзорная экскурсия по Таллину
Обзорная экскурсия по Таллину
4.9
37 отзывов
53
за чел.
Легенды Старого Таллина
Легенды Старого Таллина
4.1
7 отзывов
48
за чел.
Старый Таллин – историческое «сердце» эстонской столицы. Город разрастался на протяжении почти тысячи лет вокруг этого микрорайона. Я проведу вас по с...
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
5
38 отзывов
75
за чел.
Открыть важные объекты наследия таллинской истории за пределами исторического центра
Все экскурсии Таллина

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Таллин

Расписание авиа-рейсов