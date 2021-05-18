Полезная информация о Таллине
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Местное время в Таллине
23:2619
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇪 Эстония
|Название города
|Таллин
|По-английски
|Tallinn
|Это столица
|Таллин является столицей Эстонии
|Население города
|394 024 чел.
|Аэропорт
|Юлемисте TLL
|Часовой пояс
|Europe/Tallinn
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Таллин на карте
Таллин
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