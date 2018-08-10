2 отзыва оставили туристы

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Тарту — самый богемный город Эстонии

От журналистики до парламентаризма — разобраться во влиянии Тарту на культуру Эстонии

4.5
2 отзыва
Роман
Роман – Гид из Таллина
Тарту — молодёжная столица ⭐️ Эстонии.

Это город 🏙️ умных мыслей и благородных идей.

В Тарту родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм.

Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть.

Я расскажу, что происходило в городе в далекие лета, как он страдал в военное лихолетье и преображался.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €240 за экскурсию

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Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии

Программа

  • На 120 км от Таллина мы сделаем остановку на мельнице Адавере, чтобы выпить 🍹 чая с нежным яблочным пирогом. Южная Эстония отлична от Северной. Южная Эстония — наша житница: плодородные почвы, зеленая трава на пастбищах, на которых пасутся чистые белые коровы. Южные эстонцы также отличаются от северных. Да и архитектура Южной Эстонии не под стать Северной. Я расскажу об этих отличиях.
  • Прибыв в Тарту, без промедления направимся на экскурсию ⛳ по Старому Городу. Он делится на Нижний и Верхний. Начнем знакомство с Ратушной площади. Вы оцените символ города, памятник «целующимся студентам», послушаете современные композиции, проигрываемые колокольчиками над часами Ратуши. На другой стороне площади нельзя не увидеть Дом Барклая — местную Пизанскую башню.
  • Прогуляемся по кварталу Университета, одного из 10 самых старых Университетов Европы. Университет включает в себя 150 зданий, и его бюджет во много раз превышает бюджет самого города Тарту. Я расскажу об истории 📖 основания Университета и объясню почему он до сих пор является одним из самых престижных в Европе. И о веселых студенческих традициях.
  • В главном здании Университета расположен карцер, в котором отбывали наказание непослушные студенты. На стене карцера мы прочитаем, за что наказывали и как каждое наказание искуплялось.
  • Далее поднимемся на Вышгород и на обзорную площадку Домского Собора, пройдем по Ангеловому мосту, посетим обсерваторию «светила» астрономии В. Струве, оценим оригинальный дизайн памятников города. А их там видимо-невидимо!
  • Я расскажу, как связаны с Тарту русский хирург и анатом Николай Пирогов, советской военный доктор Николай Бурденко и основатель эмбриологии Карл Бэр.
  • Отметить приезд в Тарту предлагаю за чашкей ароматного чая и местных пирожных Бритто в старинной кофейне напротив Университета.
  • После кофе-паузы мы увидим небоскреб в виде улитки, заедем в Ботанический сад и на Певческое поле.
  • Если вы путешествуете с детьми, то мы обязательно посетим развлекательный центр «AHHA», где можно оценить действия разных физических явлений на практике.

В результате вы узнаете, какое влияние богемный город 🏙️ оказал на культуру целой страны, а также поймете, чем устройство, жители и архитектура Южной Эстонии отличаются от Северной.

Организационные детали

  • Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
  • В стоимость входит транспорт, гид.
  • Билеты в музей 🖼 оплачиваются отдельно. Посещение Домского Собора — 4 евро\взрослый, 3 евро\студент. Летом возможно подняться на обзорную площадку церкви Яана за 2 евро\взрослый. Посещение остальных музеев города — по желанию. Посещение музеев — в рамках свободного времени после пешеходной экскурсии
Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии
Тарту — самый богемный город Эстонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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2 отзыва оставили туристы

10 августа 2018
Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время!👍🙌
15 августа 2016
5 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту... Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом... с ним было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города, университета, их легенды, настоящие и вымышленные.. Роман отличный гид, а вот Тарту, по сравнению со сказочным Таллином, понравился меньше.. но это наше субъективное впечатление, каждый должен открывать мир сам, видеть его своими глазами... А Роман - именно тот, кто поможет сделать эти открытия!!!

Роман проводит ещё 5 экскурсий

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