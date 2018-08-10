2 отзыва оставили туристы

Тарту - это город умных мыслей и благородных идей. Здесь родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм. Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть.
На экскурсии узнаете, что
На экскурсии узнаете, что
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная история Тарту
- 🎓 Один из старейших университетов Европы
- 🎭 Богатая культурная жизнь
- 🖼️ Оригинальная архитектура
- 🍰 Вкусные местные угощения
- 👨👩👧👦 Интересно для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Тарту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, когда туристов меньше, но погода всё ещё приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться уютной атмосферой города, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов и готовы к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Памятник «целующимся студентам»
- Дом Барклая
- Тартуский университет
- Карцер в университете
- Вышгород
- Домский собор
- Ангелов мост
- Обсерватория В. Струве
- Певческое поле
- Развлекательный центр «AHHA»
Описание экскурсии
Программа
- На 120 км от Таллина мы сделаем остановку на мельнице Адавере, чтобы выпить чая с нежным яблочным пирогом. Южная Эстония отлична от Северной. Южная Эстония — наша житница: плодородные почвы, зеленая трава на пастбищах, на которых пасутся чистые белые коровы. Южные эстонцы также отличаются от северных. Да и архитектура Южной Эстонии не под стать Северной. Я расскажу об этих отличиях.
- Прибыв в Тарту, без промедления направимся на экскурсию по Старому Городу. Он делится на Нижний и Верхний. Начнем знакомство с Ратушной площади. Вы оцените символ города, памятник «целующимся студентам», послушаете современные композиции, проигрываемые колокольчиками над часами Ратуши. На другой стороне площади нельзя не увидеть Дом Барклая — местную Пизанскую башню.
- Прогуляемся по кварталу Университета, одного из 10 самых старых Университетов Европы. Университет включает в себя 150 зданий, и его бюджет во много раз превышает бюджет самого города Тарту. Я расскажу об истории основания Университета и объясню почему он до сих пор является одним из самых престижных в Европе. И о веселых студенческих традициях.
- В главном здании Университета расположен карцер, в котором отбывали наказание непослушные студенты. На стене карцера мы прочитаем, за что наказывали и как каждое наказание искуплялось.
- Далее поднимемся на Вышгород и на обзорную площадку Домского Собора, пройдем по Ангеловому мосту, посетим обсерваторию «светила» астрономии В. Струве, оценим оригинальный дизайн памятников города. А их там видимо-невидимо!
- Я расскажу, как связаны с Тарту русский хирург и анатом Николай Пирогов, советской военный доктор Николай Бурденко и основатель эмбриологии Карл Бэр.
- Отметить приезд в Тарту предлагаю за чашкей ароматного чая и местных пирожных Бритто в старинной кофейне напротив Университета.
- После кофе-паузы мы увидим небоскреб в виде улитки, заедем в Ботанический сад и на Певческое поле.
- Если вы путешествуете с детьми, то мы обязательно посетим развлекательный центр «AHHA», где можно оценить действия разных физических явлений на практике.
В результате вы узнаете, какое влияние богемный город оказал на культуру целой страны, а также поймете, чем устройство, жители и архитектура Южной Эстонии отличаются от Северной.
Организационные детали
- Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
- В стоимость входит транспорт, гид.
- Билеты в музей оплачиваются отдельно. Посещение Домского Собора — 4 евро\взрослый, 3 евро\студент. Летом возможно подняться на обзорную площадку церкви Яана за 2 евро\взрослый. Посещение остальных музеев города — по желанию. Посещение музеев — в рамках свободного времени после пешеходной экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Благодарим Романа Артамонова о ярко проведенной экскурсии, прекрасным освещением исторических фактов! Максимальным количеством осмотренных достопримечательностей в отведенное время! 👍🙌
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D
5 августа с помощью Романа мы открыли для себя Тарту… Роман - очень интересный рассказчик, свободно владеющий материалом… с ним было приятно гулять по улочкам и паркам, слушая историю города,
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