2 отзыва оставили туристы

Тарту - это город умных мыслей и благородных идей. Здесь родился Певческий праздник, национальный театр, журналистика и парламентаризм. Тартуский университет вызывает трепет, и его нельзя не посмотреть.На экскурсии узнаете, что

происходило в городе в далекие времена, как он страдал в военное лихолетье и преображался. Программа включает остановку на мельнице Адавере, экскурсию по Старому Городу, посещение Ратушной площади, Дома Барклая, квартала Университета и его карцера. Поднимемся на Вышгород, обзорную площадку Домского Собора, пройдем по Ангеловому мосту, посетим обсерваторию В. Струве. Завершим экскурсию в старинной кофейне напротив Университета, где попробуем местные пирожные Бритто. В программе также ботанический сад и Певческое поле. Узнайте, как связаны с Тарту Николай Пирогов, Николай Бурденко и Карл Бэр

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Тарту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, когда туристов меньше, но погода всё ещё приятная. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться уютной атмосферой города, особенно если предпочитаете меньшее количество туристов и готовы к более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.