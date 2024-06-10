1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
4 июля в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
6 июля в 11:00
7 июля в 13:30
€35 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 июня 2024Большое спасибо Инне за экскурсию по Хельсинки! Прекрасно провели время, получили много нужной информации, несмотря на то, что это не первый наш визит в Финляндию. Инна очень приятный собеседник и профессиональный гид, любящий свою страну. Искренне рекомендую!
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
- ААнтон17 декабря 2023Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
- LLiina28 апреля 2023Хельсинки из окна трамваяВчера вернулись с экскурсии, наполненные интересными рассказами. Прекрасный гид, очень внимательная, образованная, с правильной речью. Слушать Инну интересно и приятно! Сама
- ООльга9 апреля 2023Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
- РРита26 сентября 2022Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
- SSergey15 сентября 2022Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
- ТТатьяна23 августа 2022Экскурсия чудесная!!! Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Из центра»
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