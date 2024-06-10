Экскурсии из центра Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Хельсинки на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хельсинки - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 14:00
4 июля в 14:00
95 за всё до 5 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
6 июля в 11:00
7 июля в 13:30
35 за человека
Самые красивые места Хельсинки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
21 отзыв
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
118 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Большое спасибо Инне за экскурсию по Хельсинки! Прекрасно провели время, получили много нужной информации, несмотря на то, что это не первый наш визит в Финляндию. Инна очень приятный собеседник и профессиональный гид, любящий свою страну. Искренне рекомендую!
  • Л
    Лена
    22 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • E
    Evelina
    8 февраля 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
    читать дальше

    первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!

    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У
  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
  • А
    Антон
    17 декабря 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям города. Денис показал и неизвестные уголки так и самые значимые места. В качестве бонуса - прекрасные профессиональные фотографии.
  • L
    Liina
    28 апреля 2023
    Хельсинки из окна трамвая
    Вчера вернулись с экскурсии, наполненные интересными рассказами. Прекрасный гид, очень внимательная, образованная, с правильной речью. Слушать Инну интересно и приятно! Сама
    читать дальше

    экскурсия хороша тем, что ты можешь сам выстраивать куда и каким образом будет проходить прогулка. Можно больше находиться в трамвае и ехать под познавательные истории, а можно больше гулять и в пешей прогулке знакомиться с достопримечательностями. Спасибо огромное за легкость повествования, за милые подарки!

  • О
    Ольга
    9 апреля 2023
    Самые красивые места Хельсинки
    Денис - хороший рассказчик, который знает город, не только достопримечательности, но и "вкусные" места, которые дают возможность увидеть город, например,
    читать дальше

    с высоты птичьего полета, с точки зрения простого обывателя, или с учетом интереса туриста. Экскурсия скрасила мое пребывание в Хельсинки, однозначно. Очень приятным дополнением были замечательные фотографии на фоне лучших достопримечательностей города, которые Денис сделал с помощью своего профессионального фотоаппарата.

  • Р
    Рита
    26 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
    читать дальше

    За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше. Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так. Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками. Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️ Процветания Вам и Вашей стране🌸

  • S
    Sergey
    15 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Стелла - замечательный экскурсовод. Получили незабываемые впечатления!
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Экскурсия чудесная!!! Гид Инна чудесно передала информацию о городе, его жителях и о Финляндии в целом. Очень понравилось, что была часть
    читать дальше

    с исторической справкой, благодаря которой удалось лучше понять быт и характер жителей Хельсинки и проникнуться ценностью культурных достопримечательностей. Наибольший восторг вызвало посещение библиотеки, после которого не только появилось стойкое желание вернуться ещё раз в качестве туриста, но и закралась мысль остаться в этом городе навсегда!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хельсинки - первое знакомство
  2. Хельсинки - самое главное и не только
  3. Самые красивые места Хельсинки
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 118. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Из центра», 193 ⭐ отзыва, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам