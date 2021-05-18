Полезная информация о Хельсинки
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Местное время в Хельсинки
20:4538
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Хельсинки
|По-английски
|Helsinki
|Это столица
|Хельсинки является столицей Финляндии
|Население города
|558 457 чел.
|Аэропорты
|Вантаа HEL, Helsinki-malmi HEM
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
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Хельсинки
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