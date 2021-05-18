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Полезная информация о Хельсинки

Что нужно знать о Хельсинки: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Вантаа, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 56 экскурсий
Местное время в Хельсинки
20:4538
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаХельсинки
По-английскиHelsinki
Это столицаХельсинки является столицей Финляндии
Население города558 457 чел.
АэропортыВантаа HEL, Helsinki-malmi HEM
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота26 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Хельсинки

Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
Променад по Хельсинки для путешествующих в одиночку.
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7 отзывов
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за чел.
За два часа вы сможете узнать и познакомиться с основными достопримечательностями города и с малоизвестными, но достойными внимания туристов местами. ...
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
Вечерний Хельсинки. Прогулка по городу
5
1 отзыв
65
за чел.
Хельсинки – самый запоминающийся и урбанистичный город Финляндии. Столица занимает 5 место в рейтинге комфортнейших городов мира, 4 место в рейтинге б...
Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка
Добрая фея Хельсинки, фрейлина императрицы, женщина-загадка
85
за чел.
В рамках экскурсии вы побываете в одном из самых красивых усадеб Хельсинки, которая выполнена в стиле ампир. Осмотрите ее окрестности, узнаете где жил...
Нескучная прогулка по Хельсинки
Нескучная прогулка по Хельсинки
5
3 отзыва
85
за чел.
На нашей экскурсии вас будет ждать увлекательная прогулка не только по популярным, но и по не особо известным достопримечательностям Хельсинки. Мы рас...
Хельсинки для всех
Хельсинки для всех
5
45 отзывов
100
за чел.
Увидеть город с интересной вам стороны и убедиться в его многогранности
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