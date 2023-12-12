Пропитаться праздничной атмосферой, гуляя по украшенному городу и слушая истории гида
Предвкушение главного зимнего праздника наполняет улицы Бордо атмосферой волшебства. Вы оцените нашу городскую ёлку, а я расскажу увлекательную историю её появления. Также вы увидите главные достопримечательности города и услышите нескучные факты о них.
Закончим мы, как и полагается, на рождественском рынке, где я раскрою, что нужно попробовать и почему.
Закончим мы, как и полагается, на рождественском рынке, где я раскрою, что нужно попробовать и почему.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Я проведу вас по ключевым местам Бордо, которые сейчас выглядят ещё более волшебно в рождественском декоре. Вы увидите кафедральный собор Сен Андре, ворота с Большим колоколом и другие достопримечательности. Не пропустим и главную ёлку, о которой мне есть что рассказать вам! А закончим нашу экскурсию на рождественском рынке, где я поделюсь, что там нужно попробовать и почему, что купить в подарок. Также вы узнаете, как празднуют Рождество французы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — угощения на рождественском рынке (на ваше усмотрение)
- Экскурсия рассчитана на вечер, когда загораются гирлянды и город становится более праздничным, но возможно проведение и в другое время
- Проводится только в период работы рождественского рынка 24/11—27/12
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Биржевой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Бордо
Провела экскурсии для 675 туристов
Влюблена в Бордо и покажу его вам так, что вы захотите сюда вернуться, и не раз. Никогда не думала, что город может так очаровать! Посетила больше 30 стран и не по одному разу, объездила половину Европы и нашла здесь своё райское местечко.
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