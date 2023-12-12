Рождественская прогулка по Бордо

Индивидуальная экскурсия в Бордо

Пропитаться праздничной атмосферой, гуляя по украшенному городу и слушая истории гида

Предвкушение главного зимнего праздника наполняет улицы Бордо атмосферой волшебства. Вы оцените нашу городскую ёлку, а я расскажу увлекательную историю её появления. Также вы увидите главные достопримечательности города и услышите нескучные факты о них.

Закончим мы, как и полагается, на рождественском рынке, где я раскрою, что нужно попробовать и почему.
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Рождественская прогулка по Бордо
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по ключевым местам Бордо, которые сейчас выглядят ещё более волшебно в рождественском декоре. Вы увидите кафедральный собор Сен Андре, ворота с Большим колоколом и другие достопримечательности. Не пропустим и главную ёлку, о которой мне есть что рассказать вам! А закончим нашу экскурсию на рождественском рынке, где я поделюсь, что там нужно попробовать и почему, что купить в подарок. Также вы узнаете, как празднуют Рождество французы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — угощения на рождественском рынке (на ваше усмотрение)
  • Экскурсия рассчитана на вечер, когда загораются гирлянды и город становится более праздничным, но возможно проведение и в другое время
  • Проводится только в период работы рождественского рынка 24/11—27/12

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Биржевой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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