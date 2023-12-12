Предвкушение главного зимнего праздника наполняет улицы Бордо атмосферой волшебства. Вы оцените нашу городскую ёлку, а я расскажу увлекательную историю её появления. Также вы увидите главные достопримечательности города и услышите нескучные факты о них. Закончим мы, как и полагается, на рождественском рынке, где я раскрою, что нужно попробовать и почему.

Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по ключевым местам Бордо, которые сейчас выглядят ещё более волшебно в рождественском декоре. Вы увидите кафедральный собор Сен Андре, ворота с Большим колоколом и другие достопримечательности. Не пропустим и главную ёлку, о которой мне есть что рассказать вам! А закончим нашу экскурсию на рождественском рынке, где я поделюсь, что там нужно попробовать и почему, что купить в подарок. Также вы узнаете, как празднуют Рождество французы.

Организационные детали