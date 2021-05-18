Полезная информация о Каннах
Что нужно знать о Каннах: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Каннах
19:4642
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Канны
|По-английски
|Cannes
|Население города
|70 011 чел.
|Аэропорт
|Аэропорт Канны-Манделье CEQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Канны на карте
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