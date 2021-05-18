Полезная информация о Каннах

Что нужно знать о Каннах: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 12 экскурсий
Местное время в Каннах
19:4642
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаКанны
По-английскиCannes
Население города70 011 чел.
АэропортАэропорт Канны-Манделье CEQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота11 м. от уровня моря

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