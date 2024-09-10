Первое рандеву с Ниццей

Пешеходная экскурсия по Ницце подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по площади Массена, Оперному театру и другим знаковым местам города
На индивидуальной экскурсии по Ницце вас ждёт захватывающее путешествие по жемчужине французской Ривьеры.

Прогулка по площади Массена, посещение Оперного театра, знакомство с цветочным рынком на Кур Салея и исследование фрески XVI
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века - всё это и многое другое ожидает вас. Увидите Дворец Ласкарис и Церковь Святой Риты, где можно обрести поддержку в трудных делах.

Погружение в атмосферу Старого города с его узкими улочками и историческими зданиями создаст незабываемые впечатления

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности Ниццы
  • 🏛️ Погружение в богатую историю и культуру города
  • 🌸 Прогулка по знаменитому цветочному рынку Кур Салея
  • 🎭 Посещение Оперного театра Ниццы
  • 🕍 Знакомство с Дворцом Ласкарис и Церковью Святой Риты
    • Первое рандеву с Ниццей
    Первое рандеву с Ниццей
    Первое рандеву с Ниццей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Массена
  • Оперный театр Ниццы
  • Старый город
  • Кур Салея
  • Дворец Ласкарис
  • Церковь Святой Риты

    • Описание экскурсии

    Жемчужина французской Ривьеры Ницца — это не просто город, а настоящий популярный модный курорт, который привлекает туристов со всего мира своей утончённой атмосферой и средиземноморским обаянием. Этот город уже давно стал любимым местом отдыха аристократии и знаменитостей, а также поклонников искусства и культуры. Здесь шикарные пляжи соседствуют с роскошными отелями и ресторанами, предлагающими изысканную французскую кухню. «‎Край, любовь самой природы, Родина роскошных муз, Область браней и свободы, Рабских и сердечных уз!» Такие строки писал о Ницце друг Пушкина — Вильгельм Кюхельбекер. Что нас ждёт? Экскурсия по Ницце проведёт вас по этому удивительному городу, где элегантность сочетается с богатой историей. Начнём с самой красивой и величественной площади Ниццы — площади Массена — и Оперного театра Ниццы, где сохранилась атмосфера прошлого века.
    • Площадь Массена — центральная и одна из самых величественных площадей Ниццы. Она окружена элегантными зданиями в итальянском стиле с красными фасадами и белыми колоннами. В центре площади находится фонтан «Солнце» с грандиозной статуей Аполлона, а вечером площадь оживает благодаря световым инсталляциям, создающим незабываемую атмосферу.
    • Оперный театр Ниццы — один из символов культурной жизни города. Его изысканная архитектура в стиле необарокко сочетается с роскошным интерьером, где мраморные залы и золотые украшения создают идеальные условия для наслаждения классическими произведениями оперного искусства. Театр был построен в 1885 году и с тех пор привлекает любителей оперы со всего мира.
    • Затем отправимся в Старый город — настоящую душу города. Здесь, среди узких улочек, уютных площадей и ярких рынков, время словно остановилось, сохраняя очарование Ниццы двухвековой давности. Пастельные фасады домов, барочные церкви и средневековая архитектура создают атмосферу прошлого, напоминая о богатом культурном наследии. Днём Старый город привлекает своими историческими достопримечательностями, а ночью превращается в центр современной ночной жизни, когда звуки музыки заполняют улицы, и они оживают в ритме вечеринок. Это место, где история и современность сливаются в уникальный симбиоз, создавая особую атмосферу, которую вы сможете прочувствовать во время нашей прогулки по Ницце.
    • Кур Салея — оживлённый цветочный рынок и один из самых колоритных уголков Старого города. Утром он утопает в цветах и ароматах свежих трав, а вечером превращается в популярное место для прогулок и ужинов на открытом воздухе, когда кафе и рестораны выставляют свои столики прямо на улице.
    • Дворец Ласкарис — настоящий шедевр барочной архитектуры и бывшая резиденция семьи Ласкарис-Вентимилья. Внутри дворца вас ждут роскошные залы с фресками, богато украшенные потолки и уникальная коллекция музыкальных инструментов, что дает представление о жизни знатных семей в Ницце XVII века.
    • Церковь Святой Риты — маленькая, но очень красивая церковь, расположенная в центре Старого города. Её фасад, украшенный барочными элементами, выделяется на фоне окружающей застройки. Внутри можно увидеть великолепные фрески и статуи, а также почувствовать тихую, умиротворяющую атмосферу, что делает это место идеальным для короткого визита и молитвы.
    • Церковь Святой Репараты — кафедральный собор Ниццы, поражающий своими размерами и внутренним убранством. Построенный в стиле барокко, собор посвящен покровительнице города — святой Репарате. Особого внимания заслуживает главный алтарь, украшенный золотыми деталями и роскошной резьбой, а также купол, покрытый яркой черепицей, видимый издалека.
    В завершение экскурсии мы отправимся на площадь Сан-Франсуа, чтобы окунуться в аутентичную атмосферу Ниццы и почувствовать дух этого уникального курорта, который сочетает в себе историческое очарование и современную элегантность. Это небольшая площадь, известная своим историческим рынком и старинной колокольней — одно из самых аутентичных мест Старого города, где можно почувствовать дух прошлых веков, прогуливаясь среди старинных зданий и наслаждаясь видом на бывшую церковь францисканцев. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-настоящему полюбить Ниццу. Важная информация:.
    В завершение экскурсии мы отправимся на площадь Сан-Франсуа, чтобы окунуться в аутентичную атмосферу Ниццы и почувствовать дух этого уникального курорта, который сочетает в себе историческое очарование и современную элегантность. Это небольшая площадь, известная своим историческим рынком и старинной колокольней — одно из самых аутентичных мест Старого города, где можно почувствовать дух прошлых веков, прогуливаясь среди старинных зданий и наслаждаясь видом на бывшую церковь францисканцев. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-настоящему полюбить Ниццу. Важная информация:.
    • В завершение экскурсии мы отправимся на площадь Сан-Франсуа, чтобы окунуться в аутентичную атмосферу Ниццы и почувствовать дух этого уникального курорта, который сочетает в себе историческое очарование и современную элегантность. Это небольшая площадь, известная своим историческим рынком и старинной колокольней — одно из самых аутентичных мест Старого города, где можно почувствовать дух прошлых веков, прогуливаясь среди старинных зданий и наслаждаясь видом на бывшую церковь францисканцев. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит по-настоящему полюбить Ниццу. Важная информация:
    • Пожалуйста, возьмите с собой бутылку воды.
    • Перед экскурсией зарядите фотоаппараты и телефоны.
    • Оплата производится лично гиду перед экскурсией. К оплате не принимаются купюры €200 и €500.

    Ежедневно с 09:00 до 17:00.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Площадь Массена
    • Оперный театр Ниццы
    • Кур Салея
    • Церковь Святой Риты
    • Дворец Ласкарис
    • Церковь Святой Репараты
    • Площадь Сан-Франсуа
    • Рыбный рынок
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Массена, 3, Фонтан Солнца
    Завершение: Площадь Сан-Франcуа, Рыбный рынок
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, возьмите с собой бутылку воды
    • Перед экскурсией зарядите фотоаппараты и телефоны
    • Оплата производится лично гиду перед экскурсией. К оплате не принимаются купюры €200 и €500
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Я
    10 сен 2024
    Дина,Вам большое спасибо за уделённое внимание и приятно проведённый день.
    И
    4 сен 2024
    Спасибо вам большое… великолепный и насыщенный деньбыли очень рады знакомству.

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