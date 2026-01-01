Мои заказы

Экскурсии по воде в Ницце

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Ницце на русском языке, цены от €280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Ницца, Монако, Эз, Канны, Антиб весь Лазурный берег за один день
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Ницца, Монако, Эз, Канны, Антиб весь Лазурный берег за один день
Уникальная возможность посетить Ниццу, Монако, Эз, Канны и Антиб за один день. Погрузитесь в историю и красоту Лазурного берега
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
€690 за всё до 4 чел.
Сен-Тропе, порт Гримо - место отдыха звезд
8 часов
Водная прогулка
Сен-Тропе, порт Гримо - место отдыха звезд
Путешествие в Сен-Тропе обещает уникальные впечатления: от искусства на набережной до видов с цитадели. Откройте для себя мир роскоши и истории
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.
Экскурсия для пассажиров круизных лайнеров - Вильфранш, Ницца, Канны и Монако
Круизы
6 часов
Круиз
Экскурсия для пассажиров круизных лайнеров - Вильфранш, Ницца, Канны и Монако
Погрузитесь в атмосферу Средиземноморья, посетив Ниццу, Канны и Монако. Выберите свой маршрут и наслаждайтесь уникальными видами и историей
Начало: Около вашего круизного лайнера
«Если Вы путешествуете на круизном корабле по Средиземному морю, то почему бы не открыть для себя очаровательные города Южного берега Франции и не получить новые впечатления от отдыха»
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.
Самые красивые виллы лазурного берега: Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос
4 часа
Водная прогулка
Самые красивые виллы лазурного берега: Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос
На Лазурном берегу Франции расположены две уникальные виллы, которые очаруют своей архитектурой и историей. Узнайте больше о них
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€450 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Ницца - роскошь на воде
На яхте
2 часа
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Ницца - роскошь на воде
Начало: Ницца
«Подарите себе незабываемый отдых на Лазурном берегу — аренда яхты в Ницце позволит насладиться морем, солнцем и живописными пейзажами города с совершенно нового ракурса»
€280€350 за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Ницце в январе 2026
Сейчас в Ницце в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 280 до 790 со скидкой до 20%.
Водные экскурсии в Ницце на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026