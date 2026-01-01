Водная прогулка
Ницца, Монако, Эз, Канны, Антиб весь Лазурный берег за один день
Уникальная возможность посетить Ниццу, Монако, Эз, Канны и Антиб за один день. Погрузитесь в историю и красоту Лазурного берега
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
€690 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сен-Тропе, порт Гримо - место отдыха звезд
Путешествие в Сен-Тропе обещает уникальные впечатления: от искусства на набережной до видов с цитадели. Откройте для себя мир роскоши и истории
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.
Круиз
Экскурсия для пассажиров круизных лайнеров - Вильфранш, Ницца, Канны и Монако
Погрузитесь в атмосферу Средиземноморья, посетив Ниццу, Канны и Монако. Выберите свой маршрут и наслаждайтесь уникальными видами и историей
Начало: Около вашего круизного лайнера
«Если Вы путешествуете на круизном корабле по Средиземному морю, то почему бы не открыть для себя очаровательные города Южного берега Франции и не получить новые впечатления от отдыха»
Расписание: По договоренности
€790 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Самые красивые виллы лазурного берега: Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос
На Лазурном берегу Франции расположены две уникальные виллы, которые очаруют своей архитектурой и историей. Узнайте больше о них
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
€450 за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Ницца - роскошь на воде
Начало: Ницца
«Подарите себе незабываемый отдых на Лазурном берегу — аренда яхты в Ницце позволит насладиться морем, солнцем и живописными пейзажами города с совершенно нового ракурса»
€280
€350 за всё до 10 чел.
