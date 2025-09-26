Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Латинским кварталом
Откройте для себя Латинский квартал - сердце исторического Парижа, где древние амфитеатры соседствуют с легендарными университетами
Начало: У метро Jussieu
Расписание: в пятницу в 18:30, в воскресенье в 18:00
26 сен в 18:30
28 сен в 18:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
История моды в Лувре
Путешествие по Лувру раскроет секреты моды от античности до современности. Узнайте, как искусство и стиль переплетаются в шедеврах
Начало: У Лувра
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Квест
Париж для всей семьи: квест и круиз
Увлекательный квест в Париже для детей и родителей. Найдите подсказки, разгадайте тайны и насладитесь круизом по Сене. Путешествие, полное открытий
Начало: У фонтана Стравинского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, во вторник, среду и четверг в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
24 сен в 10:30
€75 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 240. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 14 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь