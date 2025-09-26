Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Париже на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 6 отзывов Мини-группа до 7 чел. Знакомство с Латинским кварталом Откройте для себя Латинский квартал - сердце исторического Парижа, где древние амфитеатры соседствуют с легендарными университетами Начало: У метро Jussieu Расписание: в пятницу в 18:30, в воскресенье в 18:00 €30 за человека Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. История моды в Лувре Путешествие по Лувру раскроет секреты моды от античности до современности. Узнайте, как искусство и стиль переплетаются в шедеврах Начало: У Лувра €240 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Квест Париж для всей семьи: квест и круиз Увлекательный квест в Париже для детей и родителей. Найдите подсказки, разгадайте тайны и насладитесь круизом по Сене. Путешествие, полное открытий Начало: У фонтана Стравинского Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, во вторник, среду и четверг в 10:30 и 14:30 €75 за человека Другие экскурсии Парижа

