Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Париже на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомство с Латинским кварталом
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Латинским кварталом
Откройте для себя Латинский квартал - сердце исторического Парижа, где древние амфитеатры соседствуют с легендарными университетами
Начало: У метро Jussieu
Расписание: в пятницу в 18:30, в воскресенье в 18:00
26 сен в 18:30
28 сен в 18:00
€30 за человека
История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История моды в Лувре
Путешествие по Лувру раскроет секреты моды от античности до современности. Узнайте, как искусство и стиль переплетаются в шедеврах
Начало: У Лувра
24 сен в 09:00
25 сен в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Париж для всей семьи: увлекательный квест и круиз по Сене
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
Париж для всей семьи: квест и круиз
Увлекательный квест в Париже для детей и родителей. Найдите подсказки, разгадайте тайны и насладитесь круизом по Сене. Путешествие, полное открытий
Начало: У фонтана Стравинского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, во вторник, среду и четверг в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
24 сен в 10:30
€75 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Латинским кварталом
  2. История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
  3. Париж для всей семьи: увлекательный квест и круиз по Сене
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Сите
  3. Лувр
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Опера Гарнье
  9. Консьержери
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2025
Сейчас в Париже в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 240. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 14 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь