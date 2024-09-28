О Ольга читать дальше таинственный,Довиль и Труфиль старались не отставать и были пафосными. Даже успели запечатлеть шлейф 50th Deauville American Film Festival в Довиле. Организаторы были лояльны, водитель-гид Александр лучший. Сам маршрут (спасибо Руслану) очень интересен - мы увидели изюминку нормандской сельской застройки - крыши и не только. Всем рекомендую и компанию Спутник в её гибкости и лояльности и эту экскурсию, ещё одну в копилке незабываемых. Надеюсь до скорых встреч Прошло больше 2 недель с путешествия в Нормандию и вот удалось найти время для передачи эмоций и впечатлений от поездки. Это был лучший сервис и организация. Руан был великолепен. Онфлёр

E Elena Комфортное и интересное путешествие, возможность за день получить впечатление о целом регионе. Наш гид Роман был очень внимательным, постарался учесть все наши пожелания при организации поездки

В Вадим Отлично провели время в не большой приятной компании. Очень информативно. Роман спасибо огромное. Было интересно

В Виктория Очень понравилась экскурсия, гид Роман интересно рассказывал об истории Франции, о Нормандии, о легендах и фактах

Ж Жанна Добрый день. Ездили с гидом Романом на экскурсию в Нормандию, несмотря на ни очень хорошую погоду и дождь Роман сумел создать комфортную и приятную обстановку, очень интересно рассказывал о памятных местах, многих аспектах истории, менталитета и устоев Франции.

Максимально многое успели посмотреть и ощутить всю историю рениона Нормандии 🏰.

Рекомендую данное агентство и в частности Романа👍.

М Марина Замечательное и незабываемое путешествие с гидом - водителем Романом! Прекрасный рассказчик, спокойный, тактичный, позитивный плюс комфортное. вождение; мы столько всего увидели благодаря ему и славно покушали в топовом месте в Трувиле- все супер! Спасибо большое! Очень бы хотелось еще таких путешесьвий, спасибо большое! 👍❤️

Ю Юлия Экскурсия приятная, но скорее жто приятная,поездка, информации маловато

А Анатолий Экскурсия с Романом была супер. Увидел Францию отличную от Парижа. Нрмандия покорила меня!!!

N Nataliya

R Ruslan

Д Дмитрий Очень понравилась экскурсия. Виталий показал несколько городков Нормандии и рассказал много интересных фактов

Рекомендую!

Ю Юлия Экскурсия получилась почти индивидуальной. Нас было 4 человека, очень комфортный автомобиль. Владимир очень интересно и много рассказывал, экскурсия получилась очень интересной!

Л Лев Если вам повезло оказаться в Париже, мы очень советуем вам съездить в Нормандию. И вам повезет вдвойне, если вашим водителем будет Роман.

У нас было ощущение, что мы ездили с опытным гидом. Большой багаж знани, грамотная речь, тактичное, даже бережное отношение к туристам сделали нпшу экскурсию не просто интересной, а незабываемой!

Н Нигяр Получили огромное удовольствие от экскурсии в Нормандию. Увидели кукольные города. Такое ощущение, что находились весь день в сказке! Отдельно е спасибо сопровождающему нас Роману, от которого получили много новой информации не только о Нормандии, но и о Франции в целом.