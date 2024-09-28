Давайте на день сбежим из шумного Парижа? Приглашаю вас в 1-дневное путешествие по Нормандии. Это уютная французская провинция с готическими соборами и узкими средневековыми улочками. Вы прогуляетесь по городу Руан, рыбацкой деревушке Онфлёр и пляжам атлантического побережья.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00
Описание экскурсииЭкскурсия в Нормандию окунет вас в атмосферу живописной провинции, откроет для вас все тайны завораживающего региона, покажет, как можно насладится изумительными уголками французской глубинки. Маршрут экскурсии: данная экскурсия начинается от места сбора в Париже. Первый город который вы посетите будет Руан - столица региона Нормандия(находится на расстоянии 135 км., от Парижа). Город известный своим портом на реке Сена и, конечно, живописными уголками, готическими соборами, фахверковыми домами и узкими средневековыми улочками. Здесь вы сможете увидеть легендарный собор Нотер-Дам, где захоронено сердце знаменитого английского короля Ричарда Львиное-сердце, а также Часовую башню и узнаете, в чем скрывается погрешность конструкции мастеров старинных золотых часов Руана. Прогуляетесь по рыночной площади, где в Средние века казнили Жанну д’Арк. Погуляв здесь по городу, вы отправитесь в рыбацкую деревушку Онфлер, которую так любили импрессионисты. Тут у вас будет свободное время, для знакомства с городом или же обеда в одном из семейных ресторанчиков. После чего прогулка по старинным местам Онфлёра, послушаете его историю, а напоследок — продегустируете самый правильный кальвадос в регионе! Затем запланирован визит в города Трувиль и Довиль, где вы сможете прогуляется атлантическим пляжем вдыхая свежий морской бриз. Важная информация:
- Перед бронированием и до внесения предоплаты обязательно свяжитесь с гидом.
- Хотел бы обратить ваше внимание, что при заказе у нас выездной экскурсии необходимо делать предоплату. Это своего рода гарантия участия в наших экскурсиях для вас и других участников.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|В мини-группе с водителем-сопровождающим (стоимость за человека)
|€135
|Индивидуальная экскурсия с водителем-сопровождающим (стоимость за группу 1-4 человека)
|€550
|Индивидуальная экскурсия с гидом (стоимость за группу 1-3 человека)
|€880
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руан
- Онфлер
- Довиль
- Трувиль
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги водителя-сопровождающего (а также гида, если выбрана эта опция)
- Дегустация кальвадоса
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В районе площади Charles de Gaulle - Étoile
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Место сбора группы в районе площади Charles de Gaulle - Étoile по адресу 5 Av. de la Grande Armée
- 75016 Paris. (это магазин оптики)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 сен 2024
Прошло больше 2 недель с путешествия в Нормандию и вот удалось найти время для передачи эмоций и впечатлений от поездки. Это был лучший сервис и организация. Руан был великолепен. Онфлёр
E
Elena
16 июл 2024
Комфортное и интересное путешествие, возможность за день получить впечатление о целом регионе. Наш гид Роман был очень внимательным, постарался учесть все наши пожелания при организации поездки
В
Вадим
23 мая 2024
Отлично провели время в не большой приятной компании. Очень информативно. Роман спасибо огромное. Было интересно
В
Виктория
30 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, гид Роман интересно рассказывал об истории Франции, о Нормандии, о легендах и фактах
Ж
Жанна
28 апр 2024
Добрый день. Ездили с гидом Романом на экскурсию в Нормандию, несмотря на ни очень хорошую погоду и дождь Роман сумел создать комфортную и приятную обстановку, очень интересно рассказывал о памятных местах, многих аспектах истории, менталитета и устоев Франции.
Максимально многое успели посмотреть и ощутить всю историю рениона Нормандии 🏰.
Рекомендую данное агентство и в частности Романа👍.
Максимально многое успели посмотреть и ощутить всю историю рениона Нормандии 🏰.
Рекомендую данное агентство и в частности Романа👍.
М
Марина
14 апр 2024
Замечательное и незабываемое путешествие с гидом - водителем Романом! Прекрасный рассказчик, спокойный, тактичный, позитивный плюс комфортное. вождение; мы столько всего увидели благодаря ему и славно покушали в топовом месте в Трувиле- все супер! Спасибо большое! Очень бы хотелось еще таких путешесьвий, спасибо большое! 👍❤️
Ю
Юлия
2 апр 2024
Экскурсия приятная, но скорее жто приятная,поездка, информации маловато
А
Анатолий
20 окт 2023
Экскурсия с Романом была супер. Увидел Францию отличную от Парижа. Нрмандия покорила меня!!!
N
Nataliya
20 окт 2023
R
Ruslan
20 окт 2023
Д
Дмитрий
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия. Виталий показал несколько городков Нормандии и рассказал много интересных фактов
Рекомендую!
Рекомендую!
Ю
Юлия
27 сен 2023
Экскурсия получилась почти индивидуальной. Нас было 4 человека, очень комфортный автомобиль. Владимир очень интересно и много рассказывал, экскурсия получилась очень интересной!
Л
Лев
17 сен 2023
Если вам повезло оказаться в Париже, мы очень советуем вам съездить в Нормандию. И вам повезет вдвойне, если вашим водителем будет Роман.
У нас было ощущение, что мы ездили с опытным гидом. Большой багаж знани, грамотная речь, тактичное, даже бережное отношение к туристам сделали нпшу экскурсию не просто интересной, а незабываемой!
У нас было ощущение, что мы ездили с опытным гидом. Большой багаж знани, грамотная речь, тактичное, даже бережное отношение к туристам сделали нпшу экскурсию не просто интересной, а незабываемой!
Н
Нигяр
15 сен 2023
Получили огромное удовольствие от экскурсии в Нормандию. Увидели кукольные города. Такое ощущение, что находились весь день в сказке! Отдельно е спасибо сопровождающему нас Роману, от которого получили много новой информации не только о Нормандии, но и о Франции в целом.
М
Михаил
10 сен 2023
Эта была отличная экскурсия, мы посмотрели несколько деревень и городов в Нормандии, посмотрели на архитектуру, которая показалась смесью нордической и французской, предполагаемое место казни Жанны Д'арк и много чего ещё. Могу смело рекомендовать экскурсию всем желающим.
Входит в следующие категории Парижа
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