✨ Очарование Нормандии в каждом мгновении! Нормандия раскрывает свою магию в удивительных деталях. Во время экскурсии вы почувствуете ее неповторимую атмосферу, посетив Руан – город средневековой истории и готических соборов, и Этрета – край величественных скал и бирюзовых волн. 🌿 Идеальный выбор для тех, кто впервые знакомится с землей викингов, потрясающих пейзажей и изысканной французской кухни! 🍷🌊

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Нормандия: волшебство викингов и живописные пейзажи

На протяжении более тысячи лет Нормандия во Франции считалась родиной викингов. Сегодня же она является одной из самых живописных и притягательных достопримечательностей страны. Эта провинция изобилует фруктовыми садами, наполненными цветочными ароматами, а великолепные пейзажи вдохновляют множество художников.

Уникальная экскурсия

Во время экскурсии у вас будет возможность не только насладиться красотой Нормандии, но и попробовать её на вкус! Вы посетите три ключевых места:

Лион-ля-Форе

Руан

Этрета

Лион-ля-Форе

Первая остановка - самая красивая деревня Франции, Лион-ля-Форе, когда-то резиденция герцогов Нормандских. Центральная площадь этой деревни удивляет своей красотой: старинные фахверковые дома, фонтан, деревянный крытый рынок 18-го века и уютные кафе с террасами, где так приятно остановиться и выпить чашечку кофе. Не забудьте попробовать местные традиционные багеты, которые славятся своим вкусом!

Руан

Следующим пунктом на вашем маршруте станет Руан - историческая столица Нормандии и пятый по величине порт во Франции. Этот город по праву считается одним из самых красивых и впечатляющих в регионе. Здесь вы сможете увидеть знаменитый кафедральный собор, который вдохновлял многих импрессионистов, посетить рыночную площадь, где была сожжена Жанна Д’Арк, и осмотреть церковь, построенную в её память. Не упустите возможность прогуляться по кварталу Св. Маклоу и улице Больших часов, а также полюбоваться готическим зданием суда.

Этрета

Завершит экскурсию посещение Этреты - города на алебастровом побережье, который стал источником вдохновения для многих художников. Этрета известна своими живописными пейзажами и необыкновенными скалами, образующими природные арки. Прогулка по этому месту подарит вам массу положительных эмоций. Главные достопримечательности Этреты - "Арка" и "Игла", созданные морскими волнами. Вы сможете прогуляться по средневековым улочкам, насладиться нормандской архитектурой и подняться на утёсы, откуда открывается захватывающий вид.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто впервые решился посетить страну суровых викингов, насладиться живописными пейзажами и гастрономическими удовольствиями!