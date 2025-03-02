Дружеская экскурсия в Нормандию

✨ Очарование Нормандии в каждом мгновении! Нормандия раскрывает свою магию в удивительных деталях.

Во время экскурсии вы почувствуете ее неповторимую атмосферу, посетив Руан – город средневековой истории и готических соборов, и Этрета – край величественных скал и бирюзовых волн. 🌿 Идеальный выбор для тех, кто впервые знакомится с землей викингов, потрясающих пейзажей и изысканной французской кухни! 🍷🌊
Дружеская экскурсия в Нормандию
Дружеская экскурсия в Нормандию
Дружеская экскурсия в Нормандию
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Нормандия: волшебство викингов и живописные пейзажи

На протяжении более тысячи лет Нормандия во Франции считалась родиной викингов. Сегодня же она является одной из самых живописных и притягательных достопримечательностей страны. Эта провинция изобилует фруктовыми садами, наполненными цветочными ароматами, а великолепные пейзажи вдохновляют множество художников.

Уникальная экскурсия

Во время экскурсии у вас будет возможность не только насладиться красотой Нормандии, но и попробовать её на вкус! Вы посетите три ключевых места:

  • Лион-ля-Форе
  • Руан
  • Этрета

Лион-ля-Форе

Первая остановка - самая красивая деревня Франции, Лион-ля-Форе, когда-то резиденция герцогов Нормандских. Центральная площадь этой деревни удивляет своей красотой: старинные фахверковые дома, фонтан, деревянный крытый рынок 18-го века и уютные кафе с террасами, где так приятно остановиться и выпить чашечку кофе. Не забудьте попробовать местные традиционные багеты, которые славятся своим вкусом!

Руан

Следующим пунктом на вашем маршруте станет Руан - историческая столица Нормандии и пятый по величине порт во Франции. Этот город по праву считается одним из самых красивых и впечатляющих в регионе. Здесь вы сможете увидеть знаменитый кафедральный собор, который вдохновлял многих импрессионистов, посетить рыночную площадь, где была сожжена Жанна Д’Арк, и осмотреть церковь, построенную в её память. Не упустите возможность прогуляться по кварталу Св. Маклоу и улице Больших часов, а также полюбоваться готическим зданием суда.

Этрета

Завершит экскурсию посещение Этреты - города на алебастровом побережье, который стал источником вдохновения для многих художников. Этрета известна своими живописными пейзажами и необыкновенными скалами, образующими природные арки. Прогулка по этому месту подарит вам массу положительных эмоций. Главные достопримечательности Этреты - "Арка" и "Игла", созданные морскими волнами. Вы сможете прогуляться по средневековым улочкам, насладиться нормандской архитектурой и подняться на утёсы, откуда открывается захватывающий вид.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто впервые решился посетить страну суровых викингов, насладиться живописными пейзажами и гастрономическими удовольствиями!

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот €590
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Экскурсия в Нормандию: Руан, Этрета и усадьба Клода Моне
  • 🌍 Откройте для себя Нормандию - край истории, природы и искусства
  • 📍 Что вы увидите?
  • 🏛 Руан - историческое сердце Нормандии
  • Кафедральный собор Нотр-Дам - вдохновивший Клода Моне
  • Рыночная площадь - место казни Жанны д’Арк и церковь в ее честь
  • Квартал Святого Маклоу - средневековые фахверковые дома
  • Улица Больших часов - старинные астрономические часы
  • 🌊 Этрета - живописные скалы и океан
  • Арка и Игла - уникальные природные скульптуры
  • Средневековые улочки - уютная атмосфера и местный колорит
  • Пляж - прекрасное место для прогулок у воды
  • Панорамный вид с утеса - захватывающий вид на Ла-Манш
  • 🎨 Усадьба Клода Моне в Живерни (по предварительной договоренности, с 1 апреля по 1 ноября)
  • Дом-музей - мастерская и личные вещи художника
  • Сад с водяными лилиями - вдохновение для его знаменитых «Кувшинок»
  • Японский мостик и пруд - живописные виды, запечатленные на полотнах Моне
  • Цветочный сад - буйство красок и форм
  • ✨ Экскурсия в Нормандию - это уникальное путешествие по живописным местам Франции
  • 📆 Забронируйте поездку и откройте для себя вдохновение великих мастеров! 😊
Что включено
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Пикник в Этрета
  • Обед
  • Дегустация кальвадоса.
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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