Во время экскурсии вы почувствуете ее неповторимую атмосферу, посетив Руан – город средневековой истории и готических соборов, и Этрета – край величественных скал и бирюзовых волн. 🌿 Идеальный выбор для тех, кто впервые знакомится с землей викингов, потрясающих пейзажей и изысканной французской кухни! 🍷🌊
Описание экскурсии
Нормандия: волшебство викингов и живописные пейзажи
На протяжении более тысячи лет Нормандия во Франции считалась родиной викингов. Сегодня же она является одной из самых живописных и притягательных достопримечательностей страны. Эта провинция изобилует фруктовыми садами, наполненными цветочными ароматами, а великолепные пейзажи вдохновляют множество художников.
Уникальная экскурсия
Во время экскурсии у вас будет возможность не только насладиться красотой Нормандии, но и попробовать её на вкус! Вы посетите три ключевых места:
- Лион-ля-Форе
- Руан
- Этрета
Лион-ля-Форе
Первая остановка - самая красивая деревня Франции, Лион-ля-Форе, когда-то резиденция герцогов Нормандских. Центральная площадь этой деревни удивляет своей красотой: старинные фахверковые дома, фонтан, деревянный крытый рынок 18-го века и уютные кафе с террасами, где так приятно остановиться и выпить чашечку кофе. Не забудьте попробовать местные традиционные багеты, которые славятся своим вкусом!
Руан
Следующим пунктом на вашем маршруте станет Руан - историческая столица Нормандии и пятый по величине порт во Франции. Этот город по праву считается одним из самых красивых и впечатляющих в регионе. Здесь вы сможете увидеть знаменитый кафедральный собор, который вдохновлял многих импрессионистов, посетить рыночную площадь, где была сожжена Жанна Д’Арк, и осмотреть церковь, построенную в её память. Не упустите возможность прогуляться по кварталу Св. Маклоу и улице Больших часов, а также полюбоваться готическим зданием суда.
Этрета
Завершит экскурсию посещение Этреты - города на алебастровом побережье, который стал источником вдохновения для многих художников. Этрета известна своими живописными пейзажами и необыкновенными скалами, образующими природные арки. Прогулка по этому месту подарит вам массу положительных эмоций. Главные достопримечательности Этреты - "Арка" и "Игла", созданные морскими волнами. Вы сможете прогуляться по средневековым улочкам, насладиться нормандской архитектурой и подняться на утёсы, откуда открывается захватывающий вид.
Кому подойдет экскурсия
Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто впервые решился посетить страну суровых викингов, насладиться живописными пейзажами и гастрономическими удовольствиями!
Ежедневно, по договоренности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от €590
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия в Нормандию: Руан, Этрета и усадьба Клода Моне
- 🌍 Откройте для себя Нормандию - край истории, природы и искусства
- 📍 Что вы увидите?
- 🏛 Руан - историческое сердце Нормандии
- Кафедральный собор Нотр-Дам - вдохновивший Клода Моне
- Рыночная площадь - место казни Жанны д’Арк и церковь в ее честь
- Квартал Святого Маклоу - средневековые фахверковые дома
- Улица Больших часов - старинные астрономические часы
- 🌊 Этрета - живописные скалы и океан
- Арка и Игла - уникальные природные скульптуры
- Средневековые улочки - уютная атмосфера и местный колорит
- Пляж - прекрасное место для прогулок у воды
- Панорамный вид с утеса - захватывающий вид на Ла-Манш
- 🎨 Усадьба Клода Моне в Живерни (по предварительной договоренности, с 1 апреля по 1 ноября)
- Дом-музей - мастерская и личные вещи художника
- Сад с водяными лилиями - вдохновение для его знаменитых «Кувшинок»
- Японский мостик и пруд - живописные виды, запечатленные на полотнах Моне
- Цветочный сад - буйство красок и форм
- ✨ Экскурсия в Нормандию - это уникальное путешествие по живописным местам Франции
- 📆 Забронируйте поездку и откройте для себя вдохновение великих мастеров! 😊
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Пикник в Этрета
- Обед
- Дегустация кальвадоса.