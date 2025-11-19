Мои заказы

Индивидуальный тур на сигвеях

Оригинальный способ насладиться видами Парижа и узнать об истории города во время поездки на сигвеях.
Описание экскурсии

Индивидуальных обзорный тур на сигвеях. Все самые важные достопримечательности Парижа всего за три часа и без усталости! Весело, динамично и безопасно. Маршрут: Эйфелева башня - Марсово поле - Дом Инвалидов - Мост Александра III - Большой дворец - Малый дворец - Площадь Согласия - Лувр - Собор Парижской Богоматери - Елисейские поля - Триумфальная арка - Трокадеро - Музей на набережной Бранли. Перед экскурсией для вас проведут инструктаж о том, как правильно управлять сигвеем, после чего вы сразу отправитесь скользить вдоль по главным улицам Парижа, паркам и главным достопримечательностям. Ограничения:
  • Минимальный возраст для участия в 12 лет.
  • Минимальный вес составляет 40 кг, максимальный вес 120 кг.
  • Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении родителей или опекуна который несёт полную ответственность за их поведение и использование оборудования.
  • Не рекомендуется принимать участие беременным женщинам.

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эйфелева башня
  • Марсово поле
  • Дом Инвалидов
  • Мост Александра III
  • Большой дворец
  • Малый дворец
  • Площадь Согласия
  • Лувр
  • Собор Парижской Богоматери
  • Елисейские поля
  • Триумфальная арка
  • Трокадеро
  • Музей на набережной Бранли
Что включено
  • Аренда сигвея
  • Гид
  • Каска
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
См. ваучер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

