Оригинальный способ насладиться видами Парижа и узнать об истории города во время поездки на сигвеях.
Описание экскурсииИндивидуальных обзорный тур на сигвеях. Все самые важные достопримечательности Парижа всего за три часа и без усталости! Весело, динамично и безопасно. Маршрут: Эйфелева башня - Марсово поле - Дом Инвалидов - Мост Александра III - Большой дворец - Малый дворец - Площадь Согласия - Лувр - Собор Парижской Богоматери - Елисейские поля - Триумфальная арка - Трокадеро - Музей на набережной Бранли. Перед экскурсией для вас проведут инструктаж о том, как правильно управлять сигвеем, после чего вы сразу отправитесь скользить вдоль по главным улицам Парижа, паркам и главным достопримечательностям. Ограничения:
- Минимальный возраст для участия в 12 лет.
- Минимальный вес составляет 40 кг, максимальный вес 120 кг.
- Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении родителей или опекуна который несёт полную ответственность за их поведение и использование оборудования.
- Не рекомендуется принимать участие беременным женщинам.
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева башня
- Марсово поле
- Дом Инвалидов
- Мост Александра III
- Большой дворец
- Малый дворец
- Площадь Согласия
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Трокадеро
- Музей на набережной Бранли
Что включено
- Аренда сигвея
- Гид
- Каска
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
См. ваучер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
