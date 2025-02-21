Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите

Погрузитесь в атмосферу Парижа, открывая для себя как легендарные достопримечательности — от Собора Нотр-Дам до Лувра, — так и секреты современной жизни парижан.

Независимо от того, впервые ли вы в городе или возвращаетесь в десятый раз, наш тур удивит вас сочетанием истории и актуальных рекомендаций. Ощутите магию Парижа в компании опытных гидов!
5
3 отзыва
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Париж за 2 часа: Нотр-Дам, Лувр и остров Сите
Ближайшие даты:
19
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Покорите Париж за 2 часа, как будто вы герой старинного французского романа! После нашей экскурсии вы будете не просто туристами, а настоящими «парижанами», которые знают все секреты этого чудесного города. Что вас ждёт: Встречаемся в10:00 на Грефской площади, где когда-то танцевала Эсмеральда. Прочувствуем, как в утренней атмосфере город расправляет свои крылья, а кофе и круассаны уже будоражат умы парижан. Наш путь будет полон историй, оживляющих тени призраков минувших дней и объясняющих нюансы современной жизни парижан. Начав у административного и географического центра города - мэрии, мы заглянем и в самое сердце Парижа. В нем заняли почетные места собор Нотр-Дам и изящная капелла Сен-Шапель с её витражами, признанными самыми красивыми в мире. Приготовьтесь увидеть Консьержери, где Мария-Антуанетта провела последние дни и оставила свои мечты, вы ощутите дыхание истории. И не забудьте на мгновение закрыть глаза, чтобы послушать, как звенят доспехи викингов, ведь мы посетим место их нападения на Париж! Идём далее: старейший в Париже Новый Мост и мост Искусств – популярное место для влюбленных пар и звезда известных фильмов («Иллюзия обмана», «Эмили в Париже», «Амели», «Секс в большом городе», «Полночь в Париже» и др.). Остров Сите — место, где зародился Париж, и где за каждым углом скрываются легенды. Также мы прогуляемся по набережной Сены, пахнущей утренним кофе с легкими нотками ванили. Наша прогулка завершится во дворе самого известного музея в мире – Лувра. Место начала и окончания экскурсии специально выбрано так, чтобы нашим гостям было удобно продолжить свою прогулку в другие части города и посетить его артерии искусства и шопинга. Ждем Вас на нашей экскурсии и пусть Ваш Париж станет не просто картинкой на открытке, а яркой картиной, написанной на холсте ваших воспоминаний! Кому подойдет прогулка:
  • Тем, кто хочет познакомиться с сердцем Парижа, его исторической частью и современной жизнью в комфортной и дружеской компании профессионалов • Тем, кому важно научиться ориентироваться в городе и пользоваться лайфхаками от местных жителей • Путешественникам, которые после экскурсии планируют пообедать и посетить Лувр • Экскурсия подходит как для первого посещения Парижа, так и для десятого – поверьте у нас есть чем Вас удивить! Важная информация:.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды • Экскурсия удобно заканчивается во дворе Лувра так, чтобы Вы смогли спокойно пообедать и продолжить свое знакомство с городом, посмотрев Мона Лизу в самом посещаемом музей мира с опцией приоритетного прохода • Возможность продления экскурсии на 1 час • Экскурсия проводится в группе от 3-х человек.

Ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет€31.50
Детский билет (до 7 лет)€0
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нотр-Дам-де-Пари
  • Лувр
  • Средневековый королевский дворец - Консбержери, последнее пристанище Марии-Антуанетты
  • Самый старый в Париже - Новый мост (Пон-Нёф)
  • Мост Искусств, первый железный мост Парижа
  • Остров Сите
  • Сен-Шапель, готическая капелла на острове Сите
  • Площадь Дофин
  • Мэрию Парижа
  • Набережную реки Сены
  • Место нападения викингов на Париж
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на площади Отель де Виль
Завершение: У музея Лувр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
21 фев 2025
Очень понравилась экскурсия! Огромное спасибо организаторам и нашему гиду Малхасу! Малхас столь увлекательно повествует историю Парижа, что мы сразу попросили его провести нам вторую экскурсию по Монмартру от которой тоже
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были в большом восторге. Спасибо Малхасу за профессионализм, за творческую подачу информации и любовь к своему делу! Погода была плохая, шел дождь и Малхас предложил нам дополнительный зонт, который предусмотрительно у него был, это очень ценно, спасибо!

Л
14 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Малхас прекрасно провел эту экскурсии, хочу выразить ему мою благодарность за его профессионализм, прекрасные человеческие качества и очень интересную подачу информации. Рекомендую экскурсию.
Г
4 дек 2024
Огромное спасибо Людмиле за интересно проведённую экскурсию! Всем рекомендую! И при возможности, продолжу открывать для себя Париж в компании Людмилы!

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